Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПутин потребовал пересмотреть структуру потребительской корзины

Структура потребительской корзины в России нуждается в пересмотре, утверждает президент России Владимир Путин. По его словам, в ней не хватает овощей, а также рыбы и мяса.
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Владимир Путин
Поэтому она, безусловно, подлежит пересмотру.
— Владимир ПутинИзвестия 06:04

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