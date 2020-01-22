Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины

Структура потребительской корзины нуждается в пересмотре, в ней не хватает овощей, рыбы и мяса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности.
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О МРОТ, пенсиях и медицине: Путин провел встречу с общественниками

РИА Новости08:35

Путин заявил о необходимости пересмотра потребительской корзины

Известия06:04

Путин призвал усовершенствовать структуру потребительской корзины

ТАСС06:32

Путин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины

RT на русском06:23

Путин призвал пересмотреть потребительскую корзину в России

Интерфакс06:42

Путин заявил о нехватке овощей, рыбы и мяса в потребительской корзине

Ведомости06:02

Путин потребовал пересмотреть структуру потребительской корзины

Московский Комсомолец05:48
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Выпущенные на Украине 152-мм артиллерийские снаряды для разработанных в СССР пушек "Гиацинт" оказались не только плохого качества, но и опасными для артиллеристов.
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Что касается Европейской части России, то к концу февраля отклонение от нормы сократится до 0,5-1 градуса.
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