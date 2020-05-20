Коронавирус
Парламентская газетаПутин призвал поддержать аграриев в условиях пандемии
Есть риски снижения доходов в сельском хозяйстве из-за коронавируса, необходимо поддержать аграриев, чтобы у них были ресурсы на закупку топлива и сырья. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.
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По мнению экспертов, сельское хозяйство и пищевая промышленность оказались в меньшей степени затронутыми ограничениями из-за эпидемии коронавируса, чем другие отрасли экономики. Однако и здесь есть риски снижения доходов, увеличения производственных затрат.
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