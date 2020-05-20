По мнению экспертов, сельское хозяйство и пищевая промышленность оказались в меньшей степени затронуты ограничениями из-за эпидемии коронавируса, чем другие отрасли экономики, однако и здесь есть риски снижения доходов и роста производственных затрат.

Президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации в сельском хозяйстве. Сельское хозяйство - одна из ключевых отраслей российской экономики, а также сфера с высокими экспортными возможностями.

Общество Авиаперевозчики попросили отменить рекомендацию о безопасной рассадке Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) просит правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о «противовирусной» рассадке в салонах самолетов. 324

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Армия и оружие ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий. 1,8K

Общество В России за сутки выявили 8849 случаев заболевания коронавирусом За последние сутки в России подтверждено 8849 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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Происшествия После обрушения лестничных маршей в Энгельсе возбудили уголовное дело Энгельс, Саратовская область, 21 мая 2020, 10:08 — REGNUM В Саратовской области следователями СКР возбуждено уголовное дело по факту обрушения двух лестничных маршей в жилом доме Энгельса. (ч.1 ст. 238 УК РФ — «Выполнение работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). 144

Политика Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки». 1K

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