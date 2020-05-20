По мнению экспертов, сельское хозяйство и пищевая промышленность оказались в меньшей степени затронуты ограничениями из-за эпидемии коронавируса, чем другие отрасли экономики, однако и здесь есть риски снижения доходов и роста производственных затрат.

Есть риски снижения доходов в сельском хозяйстве из-за коронавируса, необходимо поддержать аграриев, чтобы у них были ресурсы на закупку топлива и сырья. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

Армия и оружие Франция и Германия создадут новый танк Франция и Германия создадут новый танк В немецкие и французские войска он поступит в 2035 году.

Общество Варвара Караулова выйдет замуж за своего адвоката Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России), выходит замуж за защищавшего ее адвоката Олега Елисеева. 8

Общество Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. 5,6K

Политика Врио главы Коми выступил против объединения с Архангельской областью Врио главы Коми Владимир Уйба сообщил, что не поддерживает идею возможного присоединения республики к Ненецкому АО и Архангельской области и считает ее "заведомо провальной", если инициатива исходит не от жителей регионов. 38

Происшествия В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница «Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС. 132

Общество В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19 В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба. 416

Экономика Правительство подготовило изменения в налоговый кодекс "Правительством подготовлены и внесены в Госдуму изменения в Налоговый кодекс, их цель - снижение налоговых издержек для бизнеса и НКО", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ. 8

Общество Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации. 1,7K

Футбол Далер Кузяев может покинуть «Зенит» Полузащитник сборной России Далер Кузяев может покинуть "Зенит" ближайшим летом.

Общество Власти протестируют способ сокращения конфликтов с жителями из-за строек В стандарте перечислено два десятка способов взаимодействия, которые выделены в четыре уровня вовлечения, на каждом из которых предлагаются разные форматы работы с людьми.

Футбол Хосонов и Кардозу покинут «Тамбов» 31 мая Были нюансы только с арендованными футболистами, но мы их все уже решили. Хосонов и Кардозу вернутся в свои клубы после 31 мая.

Общество Ассоциация мебельщиков: фабрики региона приостанавливают производство В Калининградской области мебельные фабрики останавливают производство, поскольку на фоне пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений, спрос упал более чем на 80%. 3

Общество В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса За первой волной пандемии по всему миру может последовать вторая, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24". 5

Политика Сенаторы предложили разрешить ввоз дефицитных санкционных товаров Сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк предложили включить дефицитные иностранные товары в число исключений, на которые не распространяется действие закона о контрсанкциях. 284

Общество Венесуэла подала в суд на Банк Англии, чтобы вернуть свое золото Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ноябре прошлого года Банк Англии уже отказался возвращать золотой запас Венесуэлы - 15 тонн золота Боливарианской республики на сумму около 550 миллионов долларов - в рамках «борьбы с отмыванием денег». 77

Общество МЧС предупредило о мокром снеге в Московском регионе По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 23:00 20 мая до конца суток 21 мая в регионе ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах области мокрый снег. 316

Общество Собянин предупредил о росте смертности от коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что смертность среди пациентов с COVID-19 в мае может быть больше, чем в апреле. 1,8K