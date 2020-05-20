Общество
Парламентская газетаПутин призвал поддержать аграриев в условиях пандемии
Есть риски снижения доходов в сельском хозяйстве из-за коронавируса, необходимо поддержать аграриев, чтобы у них были ресурсы на закупку топлива и сырья. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.
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По мнению экспертов, сельское хозяйство и пищевая промышленность оказались в меньшей степени затронуты ограничениями из-за эпидемии коронавируса, чем другие отрасли экономики, однако и здесь есть риски снижения доходов и роста производственных затрат.
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Армия и оружие
Франция и Германия создадут новый танк
Франция и Германия создадут новый танк В немецкие и французские войска он поступит в 2035 году.
Экспресс газета 17:00
Политика
Опубликована запись разговора Порошенко и Байдена о миллиардной взятке
На Украине была обнародована запись телефонного разговора бывшего вице-президента США Джо Байдена с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
Pravda.Ru вчера в 08:46
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Общество
Варвара Караулова выйдет замуж за своего адвоката
Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России), выходит замуж за защищавшего ее адвоката Олега Елисеева.
Вести.Ru 15:47
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Наука
Расстояние в два метра между людьми в парке признано небезопасным
Расстояние в несколько метров метра между людьми в парке признано небезопасным.
Evo-rus.com 11:18
Армия и оружие
Шойгу назвал наибольшую угрозу для военной безопасности России
Наибольшую угрозу для военной безопасности России на сегодняшний день несет западное стратегическое направление.
Вечерняя Москва 09:39
Шоу-бизнес
Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей рук Грачевой
Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
Газета.Ru вчера в 18:38
Интернет
«Мегафон» запустил новую тарифную линейку
«Мегафон» запустил новую тарифную линейку «Всегда на связи с тарифами #БезПереплат».
CNews 03:19
Политика
Врио главы Коми выступил против объединения с Архангельской областью
Врио главы Коми Владимир Уйба сообщил, что не поддерживает идею возможного присоединения республики к Ненецкому АО и Архангельской области и считает ее "заведомо провальной", если инициатива исходит не от жителей регионов.
РИА Новости 14:33
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Общество
В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19
В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.
РИА Новости 03:39
Экономика
Правительство подготовило изменения в налоговый кодекс
"Правительством подготовлены и внесены в Госдуму изменения в Налоговый кодекс, их цель - снижение налоговых издержек для бизнеса и НКО", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.
РИА Новости 06:33
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Футбол
Далер Кузяев может покинуть «Зенит»
Полузащитник сборной России Далер Кузяев может покинуть "Зенит" ближайшим летом.
Вести.Ru 16:24
Общество
Власти протестируют способ сокращения конфликтов с жителями из-за строек
В стандарте перечислено два десятка способов взаимодействия, которые выделены в четыре уровня вовлечения, на каждом из которых предлагаются разные форматы работы с людьми.
РБК 17:00
Футбол
Хосонов и Кардозу покинут «Тамбов» 31 мая
Были нюансы только с арендованными футболистами, но мы их все уже решили. Хосонов и Кардозу вернутся в свои клубы после 31 мая.
Советский спорт 15:19
Общество
Ассоциация мебельщиков: фабрики региона приостанавливают производство
В Калининградской области мебельные фабрики останавливают производство, поскольку на фоне пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений, спрос упал более чем на 80%.
РБК Калининград 10:59
Происшествия
Под Челябинском автомобиль ГИБДД сбил девушку-пешехода
Уральский меридиан 13:48
Общество
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
За первой волной пандемии по всему миру может последовать вторая, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 16:22
Политика
Сенаторы предложили разрешить ввоз дефицитных санкционных товаров
Сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк предложили включить дефицитные иностранные товары в число исключений, на которые не распространяется действие закона о контрсанкциях.
Ведомости 16:51
Общество
Венесуэла подала в суд на Банк Англии, чтобы вернуть свое золото
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ноябре прошлого года Банк Англии уже отказался возвращать золотой запас Венесуэлы - 15 тонн золота Боливарианской республики на сумму около 550 миллионов долларов - в рамках «борьбы с отмыванием денег».
Комсомольская правда вчера в 23:07
Общество
МЧС предупредило о мокром снеге в Московском регионе
По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 23:00 20 мая до конца суток 21 мая в регионе ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах области мокрый снег.
RT на русском 16:14
Общество
Собянин предупредил о росте смертности от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что смертность среди пациентов с COVID-19 в мае может быть больше, чем в апреле.
РИА Новости 08:59
Армия и оружие
В Сети появилось видео уничтожения ЗРПК «Панцирь» в Ливии
Армия правительства национального согласия Ливии уничтожила ЗРПК "Панцирь" в районе города Тархуна.
Тульская служба новостей 11:29
Энергетика
Польская PGNiG собирается наладить отношения с «Газпромом»
Руководитель польской энергетической компании PGNiG Ежи Квечиньский выступает за восстановление сотрудничества с российским «Газпромом».
News.ru вчера в 05:23
Спорт
Синхронистка рассказала о выступлении без купальника
Российская синхронистка Алла Шишкина вспомнила в Instagram, как однажды ей пришлось выступать без купальника.
Рамблер вчера в 13:02