По мнению экспертов, сельское хозяйство и пищевая промышленность оказались в меньшей степени затронуты ограничениями из-за эпидемии коронавируса, чем другие отрасли экономики, однако и здесь есть риски снижения доходов и роста производственных затрат.

"Сегодня в непростых условиях, в которых оказалась российская, мировая экономика, важно сохранить набранную динамику в АПК, уверенность наших аграриев в стабильной работе, устойчивость операционных связей отрасли", - сказал Путин.

Политика В Ираке поймали возможного преемника ликвидированного лидера ИГ Спецслужбы Ирака объявили о поимке террориста по имени Абдель Насер Кардаш — возможного преемника ликвидированного главаря «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.

Политика В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине Народное собрание Болгарии приняло декларацию против плана административного разделения Болградского района в Одесской области на Украине, компактно населенного этническими болгарами, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). 1

Происшествия Защита сестер Хачатурян обратилась за помощью к спецдокладчику ООН Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, обратилась к Дубравке Симонович — спецдокладчику ООН по вопросам насилия в отношении женщин, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, представляющий младшую из сестер. 9

Экономика Россия сокращает вложения в госдолг США Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости". 528

Политика Трамп хочет провести саммит G7 в своей резиденции Напомним, в марта заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир объявил, что президент США Дональд Трамп из-за пандемии коронавируса решил отменить встречу лидеров G7 в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде, которая должна была состояться в июне.

Экономика Аналитики оценили влияние карантина на потребление мяса в России Потребление сохранится на уровне 2019 года — 77 кг на человека в год по всем видам мяса, но потребители будут выбирать более дешевую продукцию.

Энергетика Цена нефти Brent превысила $36 за баррель Отметку в $36 за баррель цена Brent последний раз превышала 9 апреля. Нефть марки WTI тоже подорожала - на 4,3% до $33,33 за баррель. 15

Происшествия Сотни пилотов потребовали нового расследования катастрофы Superjet в Шереметьево 350 летчиков, авиаэкспертов и конструкторов подписали открытое письмо к президенту с требованием «полноценного настоящего расследования» крушения самолета Sukhoi SuperJet 100 в Шереметьево.

Технологии Microsoft создала суперкомпьютер для компании Илона Маска В Microsoft убеждены, что новый суперкомпьютер для OpenAI - это первый шаг к тому, чтобы сделать следующее поколение массивных ИИ-моделей и инфраструктуру, необходимую для их обучения, доступными широкому кругу организаций и разработчиков. 23

Экономика Сечин останется главой «Роснефти» "Роснефтью" Сечин руководит с мая 2012 года. В 2004-2011 годах он был председателем совета директоров компании. 116

Общество В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса За первой волной пандемии по всему миру может последовать вторая, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24". 83

Общество В Подмосковье возобновили отопление в жилых домах и соцобъектах «В связи с холодными погодными условиями, ставшими причиной обращения жителей в администрации муниципалитетов, губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев поручил региональным энергетикам подать тепло в квартиры, возобновить работу централизованных систем отопления»,— говорится в сообщении. 396

Общество МЧС предупредило о мокром снеге в Московском регионе По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 23:00 20 мая до конца суток 21 мая в регионе ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах области мокрый снег. 316

Политика Врио главы Коми выступил против объединения с Архангельской областью Врио главы Коми Владимир Уйба сообщил, что не поддерживает идею возможного присоединения республики к Ненецкому АО и Архангельской области и считает ее "заведомо провальной", если инициатива исходит не от жителей регионов. 43

Общество Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе санаториев "Перед началом работы система вентиляции санаторно-курортного учреждения должна быть очищена, проведена проверка эффективности ее работы", - отмечается в рекомендациях. 67

Общество Власти протестируют способ сокращения конфликтов с жителями из-за строек В стандарте перечислено два десятка способов взаимодействия, которые выделены в четыре уровня вовлечения, на каждом из которых предлагаются разные форматы работы с людьми.

Политика В Думу внесли проект о разрешении ввоза дефицитных санкционных товаров «Меры воздействия (противодействия), предусмотренные п. 2 ст. 2 настоящего федерального закона, не применяются в отношении жизненно необходимых товаров, которые являются дефицитными или аналоги которых не производятся в Российской Федерации», — говорится в законопроекте. 304

Общество Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю. 4,9K