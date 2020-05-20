Общество
РИА НовостиПутин отметил важность сохранить набранную динамику в АПК
"Сегодня в непростых условиях, в которых оказалась российская, мировая экономика, важно сохранить набранную динамику в АПК, уверенность наших аграриев в стабильной работе, устойчивость операционных связей отрасли", - сказал Путин.
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По мнению экспертов, сельское хозяйство и пищевая промышленность оказались в меньшей степени затронуты ограничениями из-за эпидемии коронавируса, чем другие отрасли экономики, однако и здесь есть риски снижения доходов и роста производственных затрат.
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Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 17:22, Ашберн
Политика
В Ираке поймали возможного преемника ликвидированного лидера ИГ
Спецслужбы Ирака объявили о поимке террориста по имени Абдель Насер Кардаш — возможного преемника ликвидированного главаря «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
Lenta.ru 16:23
Политика
В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине
Народное собрание Болгарии приняло декларацию против плана административного разделения Болградского района в Одесской области на Украине, компактно населенного этническими болгарами, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
РИА Новости 15:53
Происшествия
Защита сестер Хачатурян обратилась за помощью к спецдокладчику ООН
Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, обратилась к Дубравке Симонович — спецдокладчику ООН по вопросам насилия в отношении женщин, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, представляющий младшую из сестер.
РИА Новости 02:29
Экономика
Россия сокращает вложения в госдолг США
Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:56
Финансы
Определены два сценария движения рубля
Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал, как восстанавливается нефтяной рынок.
Российская газета вчера в 23:00
Хоккей
Агенты считают контракт Лучича худшим в НХЛ, Маккиннона – лучшим
В опросе приняли участие 25 агентов. Худшим был признан контракт Милана Лучича.
Sports.ru 13:54
Политика
Трамп хочет провести саммит G7 в своей резиденции
Напомним, в марта заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир объявил, что президент США Дональд Трамп из-за пандемии коронавируса решил отменить встречу лидеров G7 в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде, которая должна была состояться в июне.
Аргументы и Факты 11:34
Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора закидали камнями медсестер
Российская газета 11:38
Экономика
Аналитики оценили влияние карантина на потребление мяса в России
Потребление сохранится на уровне 2019 года — 77 кг на человека в год по всем видам мяса, но потребители будут выбирать более дешевую продукцию.
РБК 17:04
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $36 за баррель
Отметку в $36 за баррель цена Brent последний раз превышала 9 апреля. Нефть марки WTI тоже подорожала - на 4,3% до $33,33 за баррель.
Газета.Ru 10:10
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире
Всемирная организация здравоохранения сообщила в среду, что за прошедшие сутки в мире зарегистрировала самое большое число заражений коронавирусом с момента начала пандемии.
Интерфакс 15:04
Происшествия
Сотни пилотов потребовали нового расследования катастрофы Superjet в Шереметьево
350 летчиков, авиаэкспертов и конструкторов подписали открытое письмо к президенту с требованием «полноценного настоящего расследования» крушения самолета Sukhoi SuperJet 100 в Шереметьево.
Lenta.ru 17:10
Политика
Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском вчера в 10:12
Технологии
Microsoft создала суперкомпьютер для компании Илона Маска
В Microsoft убеждены, что новый суперкомпьютер для OpenAI - это первый шаг к тому, чтобы сделать следующее поколение массивных ИИ-моделей и инфраструктуру, необходимую для их обучения, доступными широкому кругу организаций и разработчиков.
Интерфакс вчера в 12:48
Экономика
Сечин останется главой «Роснефти»
"Роснефтью" Сечин руководит с мая 2012 года. В 2004-2011 годах он был председателем совета директоров компании.
Российская газета 07:08
Общество
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
За первой волной пандемии по всему миру может последовать вторая, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 16:22
Авто
Nissan представил новый Nissan GT-R50 от Italdesign
Компания Nissan и итальянское кузовное ателье Italdesign представили серийную версию эксклюзивного 720-сильного суперкара Nissan GT-R50.
Автоновости дня 07:47
Общество
В Подмосковье возобновили отопление в жилых домах и соцобъектах
«В связи с холодными погодными условиями, ставшими причиной обращения жителей в администрации муниципалитетов, губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев поручил региональным энергетикам подать тепло в квартиры, возобновить работу централизованных систем отопления»,— говорится в сообщении.
Коммерсантъ 15:04
Здоровье
Риск диабета и гипертонии снижают молочные продукты
ToDay News Ufa вчера в 11:40
Общество
МЧС предупредило о мокром снеге в Московском регионе
По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 23:00 20 мая до конца суток 21 мая в регионе ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах области мокрый снег.
RT на русском 16:14
Политика
Врио главы Коми выступил против объединения с Архангельской областью
Врио главы Коми Владимир Уйба сообщил, что не поддерживает идею возможного присоединения республики к Ненецкому АО и Архангельской области и считает ее "заведомо провальной", если инициатива исходит не от жителей регионов.
РИА Новости 14:33
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе санаториев
"Перед началом работы система вентиляции санаторно-курортного учреждения должна быть очищена, проведена проверка эффективности ее работы", - отмечается в рекомендациях.
ТАСС 13:48
Общество
Власти протестируют способ сокращения конфликтов с жителями из-за строек
В стандарте перечислено два десятка способов взаимодействия, которые выделены в четыре уровня вовлечения, на каждом из которых предлагаются разные форматы работы с людьми.
РБК 17:00
Авто
«КамАЗ» начал продажи тягачей нового поколения
«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
Автоновости дня 10:00
Политика
В Думу внесли проект о разрешении ввоза дефицитных санкционных товаров
«Меры воздействия (противодействия), предусмотренные п. 2 ст. 2 настоящего федерального закона, не применяются в отношении жизненно необходимых товаров, которые являются дефицитными или аналоги которых не производятся в Российской Федерации», — говорится в законопроекте.
РБК 14:41
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения российского «Панциря» в Ливии
Опубликовано видео уничтожения российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь» в Ливии.
Lenta.ru 10:51
Авто
Новый кроссовер Chevrolet Groove скопировал Baojun 510
В модельном ряду Chevrolet появился новый кроссовер Chevrolet Groove, который является полным аналогом китайского бестселлера Baojun 510.
Новые автомобили 12:42