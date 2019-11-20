Общество

ИнтерфаксИнтерфаксПутин призвал правительство добиться роста реальных доходов россиян

Президент Владимир Путин призвал правительство переломить ситуацию с динамикой реальных доходов россиян, назвал это важнейшим направлением работы для министров и отметил, что результаты этой работы "пока весьма скромные". Он заявил это на на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"
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Путин назвал скромными результаты работы кабмина по обеспечению роста доходов граждан

ТАСС06:42

Путин назвал скромными результаты работы по повышению доходов граждан

RT на русском06:01

Путин назвал скромными успехи в деле повышения доходов населения

РБК06:10

Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян

Коммерсантъ06:09

Путин призвал правительство добиться роста реальных доходов россиян

Интерфакс06:04

Путин заявил о росте зарплат в России

РЕН ТВ06:02

Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян

РИА Новости06:37
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Общество

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В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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Спортивный журналист Василий Уткин на своем YouTube-канале заявил, что Россия смогла бы победить Украину, встретившись в плей-офф, так как у команды большой опыт, и она отлично умеет готовиться к турнирам.
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