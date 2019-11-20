Общество
ИнтерфаксПутин призвал правительство добиться роста реальных доходов россиян
Президент Владимир Путин призвал правительство переломить ситуацию с динамикой реальных доходов россиян, назвал это важнейшим направлением работы для министров и отметил, что результаты этой работы "пока весьма скромные". Он заявил это на на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"
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Общество
Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта
Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».
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Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Армия и оружие
Курды извинились перед российскими военными
Экономика
Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета
Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
Происшествия
В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Общество
Россия рекордно улучшила свои позиции в рейтинге гражданств
Россия за год улучшила на две позиции положение в мировом рейтинге гражданств, сообщили в компании Henley & Partners, которая составляет рейтинг.
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Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Экономика
Россиян ожидает беспредельное повышение тарифов ЖКХ
В 2020 г. самое большое повышение платы за "коммуналку" ожидается в Чечне – на 6,5%, передает издание Bankiros.ru.
Политика
МИД Украины пообещал «вжарить» Россию в Гаагском трибунале
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев постарается "вжарить Россию на деньги" в Международном суде ООН.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Хоккей
Форвард «Лос-Анджелеса» хочет перейти в ЦСКА
Игрок «Лос-Анджелеса» Марио Кемпе намерен перейти в московский ЦСКА, говорится в сообщении портала hockeynews.se.
Происшествия
Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой в выгребной яме
Пропавшую девятилетнюю жительницу кубанского хутора Родниковский нашли живой, сообщило местное издание "Кубанские новости".
Экономика
«Евродон» может возобновить производство в первом квартале 2020 года
«Надеюсь, что в первом квартале следующего года ''Евродон'' начнет функционировать»,— сказал господин Голубев.
Шоу-бизнес
Ксению Собчак поразила богатая жизнь беременной Валерии Гай Германики
Беременная Валерия Гай Германика стала героиней YouTube-передачи «Осторожно, Собчак!».
Футбол
Уткин заявил о превосходстве сборной России над Украиной
Спортивный журналист Василий Уткин на своем YouTube-канале заявил, что Россия смогла бы победить Украину, встретившись в плей-офф, так как у команды большой опыт, и она отлично умеет готовиться к турнирам.
Общество
Россияне выстроились в очереди из-за подорожания медсправок для водителей
Сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав.
Общество
Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров
Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Происшествия
Дело бывшего доцента Соколова решили передать в Москву
Дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, передали в центральный аппарат Следственного комитета в Москве, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Гаджеты
Пользователей Android предупредили об уязвимости системы
Глава безопасности компании Checkmarx Эрез Ялон предупредил пользователей Android об уязвимости операционной системы.
Транспорт
Путин примет участие в церемонии открытия движения по МЦД 21 ноября
Президент России Владимир Путин 21 ноября примет участие в церемонии открытия движения по Московским центральным диаметрам, сообщается на сайте Кремля.
Общество
«Газпром» заполнил газом обе нитки «Турецкого потока»
"Газпром" завершает пусконаладочные работы перед вводом в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток", который, согласно графику, должен состояться до конца 2019 года.
Экономика
Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года
Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Авто
Появился первый официальный снимок внедорожника Maybach
За два дня до премьеры Mercedes-Maybach GLS производитель публикует затемнённый снимок носовой части вседорожника.
Происшествия
Адвокат сестер Хачатурян просит проверить связи их отца в прокуратуре
Адвокаты сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, обратились в Генпрокуратуру, Следственный комитет и ФСБ с просьбой проверить связи погибшего с высокопоставленными сотрудниками прокуратуры.
Шоу-бизнес
Продюсер Разин пригрозил Кудрявцевой из-за Шепелева: «Такое ей устрою»
Продюсер Андрей Разин вмешался в конфликт Леры Кудрявцевой и Дмитрия Шепелева.
Армия и оружие
В США засомневались в способности России производить истребители
Постоянный поиск Российской Федерацией покупателей истребителя пятого поколения Су-57 ставит под сомнение возможность страны самостоятельно наладить серийное производство этих самолётов.
Политика
На Украине обвинили Россию «в краже унитазов» с задержанных кораблей
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко пожаловался на отсутствие унитазов в кораблях, задержанных Россией в результате провокации в Керченском проливе.
Политика
ЧВК Вагнера мешают западным ЧВК
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике В частности, бывший подполковник южноафриканской армии и основатель частной военной компании Black Hawk Дольф Дорфлинг, а также глава компании военной безопасности ОАМ Джон Гартнер заявили, что не смогли конкурировать с ЧВК Вагнера в Мозамбике из-за «денег и политики».