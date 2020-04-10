с чего всё началось

Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости".

Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус

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