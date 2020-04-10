Коронавирус
Газета.RuПутин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус
Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить323
с чего всё началось
Нельзя объяснять все недочеты в работе ведомств ситуацией с коронавирусом, заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию ракетно-космической отрасли, стенограмму которого опубликовала пресс-служба Кремля.РБК11:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 21:50, Ашберн
Общество
В Москве ограничили деятельность каршеринга, такси и строителей
В Москве с 13 по 19 апреля будет приостановлена работа каршеринга и ограничены услуги такси, говорится в указе мэра Сергея Собянина.
РБК 13:22
Кино
Тайка Вайтити рассказал о новом фильме «Тор: Любовь и гром»
Культуромания 10:42
Общество
ФССП предлагает на полгода заморозить принудительное взыскание долгов
Москва, 10 апреля 2020, 18:14 — REGNUM Федеральная служба судебных приставов предлагает ввести полугодовой мораторий на принудительное взыскание долгов с граждан России, а также малого бизнеса.
REGNUM 11:14
Здоровье
Новые симптомы коронавируса обнаружили
Французские ученые обнаружили новые симптомы коронавируса, которые оказались связаны с болезнями кожи.
МедиаПоток 11:03
Общество
Россиянам предложили новый способ защиты от коронавируса
У россиян набирает популярность новый способ защиты от коронавируса — пластиковые экраны для лица.
РИА Новости 20:04
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru 09:55
Экономика
Торговые сети предупредили о дефиците из-за госрегулирования цен
Российская ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила о дефиците из-за планируемого госрегулирования цен, сообщается в обращении ассоциации, подписанном X5 Retail Group, "Магнит", Auchan, Metro и другими.
Вести.Ru 04:33
Гаджеты
XFX зарегистрировала видеокарты Radeon RX 6000, RX 7000, RX 8000 и RX 9000
В свежей нотификации от 10 апреля упоминается множество видеокарт серий Radeon RX 6000, RX 7000, RX 8000 и даже RX 9000.
3DNews 18:06
Происшествия
Осужденные устроили бунт в иркутской колонии
Осужденные ангарской ИК №15 устроили бунт и напали на сотрудника учреждения.
Российская газета 11:52
Культура
Динозавр и Зеркальный человек появятся в шоу «Маска»
Первый выпуск нового музыкального шоу "Маска" вышел на телеканале НТВ 1 марта.
Piter.tv 01:37
Авто
В Беларуси могут организовать сборку кроссоверов DFM 580 для рынка РФ
По последним данным портала «Китайские автомобили» стало известно, что концерн Dongfeng на рынке нашей страны получил новое ОТТС на паркетник DFM 580.
32CARS.ru 13:33
Политика
США могут наложить санкции на страны, не забирающие своих граждан
Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, согласно которому могут быть наложены визовые санкции на страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан в условиях эпидемии коронавируса, следует из документа распространенного пресс-службой Белого дома.
РИА Новости 20:31
Наука
Ученые доказали эффективность онлайн-обучения
Эксперимент, проведенный специалистами НИУ ВШЭ совместно с коллегами из Калифорнийского университета Беркли, доказал, что онлайн-обучение не менее эффективно, чем традиционные занятия.
Medical Note 05:40
Технологии
МегаФон прокачал инфраструктуру для онлайн-просмотра видео
Во второй половине марта самый большой рост на МегаФон ТВ показал контент для юных зрителей (вырос на 40%).
Московский Комсомолец Екатеринбург 06:40
Общество
В Красноярском крае установят КПП для борьбы с коронавирусом
Ограничения были введены в Красноярске, Дивногорске, Железногорске, Сосновоборске и некоторых других населенных пунктах, в том числе селах.
РБК 12:54
Шоу-бизнес
Анастасия и Юлиан разводятся через год после свадьбы
В марте прошлого года Юлиан и Анастасия устроили пышную свадьбу.
StarHit.ru 12:41
Общество
Кабмин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Установлен порядок ежемесячных выплат семьям с детьми в возрасте до трех лет, имеющим право на материнский капитал.
Российская газета 07:23
Экономика
Саммит G20: меры по стабилизации рынка будут приняты немедленно
Согласно коммюнике, выпущенному по итогам переговоров министров энергетики G20, страны "двадцатки" взяли на себя обязательство немедленно принять меры по стабилизации энергетического рынка.
Вести.Ru 19:49
Общество
Подмосковье вводит пропускной режим
С 13 апреля в Подмосковье вводится пропускной режим для предотвращения распространения коронавируса, написал на своем сайте губернатор Андрей Воробьев.
Газета.Ru 13:57
Гаджеты
Xiaomi рассказала об особенностях прошивки MIUI 12
Разработчики прошивки MIUI 12 для смартфонов Xiaomi и Redmi рассказали о некоторых ее особенностях.
Профиль 14:53
Общество
ФМБА сообщило об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
«Доказано, что «Мефлохин» полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) в культуре клеток в концентрации 2 мкг/л», — сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РБК 12:54
Армия и оружие
Каратели несут потери в живой силе и технике, позиции ВСУ пылают
Подразделения противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы Народной милиции ЛНР находятся в постоянной боеготовности, неся боевое дежурство вдоль всей линии соприкосновения.
Rusvesna.su 08 апреля в 20:00
Общество
В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти в столице восьми пациентов с подтвержденным COVID-19.
Коммерсантъ 16:51
Общество
Список расширен. Кому теперь можно работать в Алтайском крае
В пятницу, 10 апреля, губернатор Виктор Томенко подписал Постановление № 161, расширяющее список разрешенных видов деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей в период действия указа президента о мерах в связи с распространением коронавируса.
Алтайская правда 11:10
Общество
Жертвами коронавируса в США за сутки стали более 2 тыс. человек
Число жертв коронавируса в США за сутки впервые превысило 2 тыс. человек, сообщил университет Джонса Хопкинса.
Взгляд.ру 21:28
Шоу-бизнес
Лолита Милявская сделала пластическую операцию
Популярная певица Лолита Милявская решила провести карантин с пользой для своей внешности. Знаменитость сделала операцию по подтяжке век.
Kleo.ru 03:13
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении нефтедобычи
Россия и страны-участницы ОПЕК+ пришли к согласию относительно сокращения добычи нефти.
Народные новости вчера в 17:30
Общество
Дети из сел вернутся в школы с 13 апреля в Новосибирской области
Дети из школ, которые находятся в сельских поселениях, вернутся к очной форме обучения с 13 апреля, об этом на брифинге заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
АиФ Новосибирск 09:05
Политика
Украина будет вынуждена выходить на работу в мае
"Украина не сможет два-три месяца сидеть на диване, мы будем вынуждены в мае выходить на работу вместе со всей Украиной", - сказал Шмыгаль.
Газета.Ru 15:36