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Газета.RuГазета.Ru
Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус
Рамблер
  • Мой Брянск0:58
  • Москва 241:45
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Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости".В источнике
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