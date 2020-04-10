с чего всё началось

Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости".

Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус

Общество Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной. 239

Политика МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы. 3,7K

Шоу-бизнес Илья Резник высказался о конфликте Любови Успенской с дочерью Поэт-песенник Илья Резник уверен, что ссора Любови Успенской с дочерью Татьяной, после которой девушка уехала к отцу в США, является расплатой певицы за прошлые грехи. 7

Спорт Тарасова прокомментировала призыв Медведевой помогать больницам Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала призыв фигуристки Евгении Медведевой помогать больницам, передает Sport24. 3

Общество Число умерших от коронавируса в мире превысило 100 тысяч человек На третьем - Испания, где умерли 15,97 тыс. человек. Число зарегистрированных случаев коронавируса в мире равняется 1 млн 666 тыс. 908.

Политика 10 лет назад разбился самолет польского президента Утром 10 апреля 2010 года в разгар программы коллеги сообщили ведущему прямого эфира на телеканале TVN 24 Ярославу Кужняру: Ту-154, на борту которого находились 96 человек, включая президента Польши и других высокопоставленных лиц, потерпел крушение при заходе на посадку под Смоленском. 93

Общество Собянин ввел новые ограничения в Москве из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения в городе из-за распространения коронавируса.

Технологии Секретный раздел с отзывами нашли в Windows 10 Раздел с описанием новых опций, который был скрыт от пользователей, обнаружил один из юзеров операционной системы Windows 10. 8

Политика Мантуров назвал недопустимым поведение замминистра Овсянникова Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска, отметив, что Овсянников не будет участвовать в работе ведомства. 6

Экономика Правительство купило Сбербанк у ЦБ О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале. 2,4K

Армия и оружие The National Interest напомнил о внушительном ракетном арсенале России Вашингтон, 10 апреля 2020, 08:42 — REGNUM Россия унаследовала от Советского Союза самый обширный в мире арсенал ракет, которые призваны выполнять широкий спектр задач, от регионального, если речь идет о неядерных вариантах, до стратегического сдерживания в случае с ядерным оружием. 56

Общество России предсказали неожиданные проблемы из-за коронавируса Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан в интервью принадлежащему Григорию Березкину телеканалу РБК предсказал России неожиданные проблемы из-за коронавируса. 5