Коронавирус
Газета.RuПутин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус
Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости".
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с чего всё началось
Нельзя объяснять все недочеты в работе ведомств ситуацией с коронавирусом, заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию ракетно-космической отрасли, стенограмму которого опубликовала пресс-служба Кремля.РБК11:12
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Общество
Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима
Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 13:36
Общество
Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной.
Коммерсантъ 10:39
Экономика
ЦБ расширил перечень пострадавших от коронавируса отраслей
В расширенный перечень вошли: жилищное строительство.
ТАСС 10:35
Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
Шоу-бизнес
Илья Резник высказался о конфликте Любови Успенской с дочерью
Поэт-песенник Илья Резник уверен, что ссора Любови Успенской с дочерью Татьяной, после которой девушка уехала к отцу в США, является расплатой певицы за прошлые грехи.
Наша версия вчера в 12:32
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru 09:55
Шоу-бизнес
Гузеева заявила, что у 40-летних женщин мало шансов выйти замуж
Гузеева заявила, что у 40-летних женщин мало шансов выйти замуж По мнению телеведущей, взрослой невесте не помогут даже успешная карьера и квартира в Москве.
Экспресс газета 07:50
Общество
В столице ограничили посещение кладбищ из-за коронавируса
RT на русском 08:58
Спорт
Тарасова прокомментировала призыв Медведевой помогать больницам
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала призыв фигуристки Евгении Медведевой помогать больницам, передает Sport24.
Газета.Ru 12:31
Общество
Число умерших от коронавируса в мире превысило 100 тысяч человек
На третьем - Испания, где умерли 15,97 тыс. человек. Число зарегистрированных случаев коронавируса в мире равняется 1 млн 666 тыс. 908.
Интерфакс 13:44
Политика
10 лет назад разбился самолет польского президента
Утром 10 апреля 2010 года в разгар программы коллеги сообщили ведущему прямого эфира на телеканале TVN 24 Ярославу Кужняру: Ту-154, на борту которого находились 96 человек, включая президента Польши и других высокопоставленных лиц, потерпел крушение при заходе на посадку под Смоленском.
Российская газета 01:55
Общество
Собянин ввел новые ограничения в Москве из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения в городе из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 12:50
Общество
Алиханов — о коронавирусе в регионе: Ситуация ухудшается
Ситуация с коронавирусом в Калининградской области ухудшается.
Клопс 07:41
Здоровье
Врач Ингве Густафсон уверен, что в Швеции из-за коронавируса станут чаще умирать пожилые
Шведский врач Ингве Густафсон рассказал, что коронавирус активно распространяется в пансионатах для престарелых, из-за этого, вероятно, увеличится смертность пожилых людей, сообщает редакция газеты Aftonbladet.
Народные новости 12:12
Энергетика
Большинство стран ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти
Страны ОПЕК+ достигли принципиальных договоренностей об условиях сокращения добычи нефти.
Ведомости вчера в 17:59
Происшествия
Осужденные устроили бунт в иркутской колонии
Осужденные ангарской ИК №15 устроили бунт и напали на сотрудника учреждения.
Российская газета 11:52
Игры
Cyberpunk 2077 не войдёт в стартовую линейку PS5 и Xbox Series X
CyberSport.ru 00:43
Технологии
Секретный раздел с отзывами нашли в Windows 10
Раздел с описанием новых опций, который был скрыт от пользователей, обнаружил один из юзеров операционной системы Windows 10.
Экономика сегодня 13:24
Общество
Москвичей начнут штрафовать за езду на автомобилях во время карантина
Собянин уточнил, что штрафы будут касаться нарушителей, которые официально находятся на карантине: тех, кто заражен коронавирусом, людей, контактировавших с больными или граждан, которые вернулись из заграничных поездок.
Газета.Ru вчера в 12:13
Общество
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости вчера в 20:09
Политика
Мантуров назвал недопустимым поведение замминистра Овсянникова
Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска, отметив, что Овсянников не будет участвовать в работе ведомства.
RT на русском 13:29
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости 05:00
Армия и оружие
The National Interest напомнил о внушительном ракетном арсенале России
Вашингтон, 10 апреля 2020, 08:42 — REGNUM Россия унаследовала от Советского Союза самый обширный в мире арсенал ракет, которые призваны выполнять широкий спектр задач, от регионального, если речь идет о неядерных вариантах, до стратегического сдерживания в случае с ядерным оружием.
REGNUM 01:42
Общество
России предсказали неожиданные проблемы из-за коронавируса
Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан в интервью принадлежащему Григорию Березкину телеканалу РБК предсказал России неожиданные проблемы из-за коронавируса.
Lenta.ru 13:31
Общество
Девятиклассникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ-2020
Минпросвещения и Рособрнадзор установят периоды проведения ГИА-9 по обязательным учебным предметам. Конкретные даты определят сами регионы.
АТВмедиа 10:00
Шоу-бизнес
Киностудию Максима Фадеева и Глюкозы признали банкротом
Студия принадлежала продюсеру Максиму Фадееву и Наталье Чистяковой-Ионовой, известной как певица Глюкоза.
News.ru 05:19
Общество
Беглов сравнил с самострелом нарушение правил карантина
Беглов отметил, что в городе уже составили 300 протоколов за нарушения правил карантина.
РБК 11:59
Авто
Появились первые фото салона обновленного Lada Largus
Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA.
Автоновости дня 02:22