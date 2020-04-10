Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПутин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус

Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости".
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с чего всё началось
Нельзя объяснять все недочеты в работе ведомств ситуацией с коронавирусом, заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию ракетно-космической отрасли, стенограмму которого опубликовала
 пресс-служба Кремля.
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Путин после слов Рогозина посоветовал не сваливать все проблемы на вирус

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Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
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Общество

Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной.
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ЦБ расширил перечень пострадавших от коронавируса отраслей

В расширенный перечень вошли: жилищное строительство.
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Политика

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Поэт-песенник Илья Резник уверен, что ссора Любови Успенской с дочерью Татьяной, после которой девушка уехала к отцу в США, является расплатой певицы за прошлые грехи.
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Общество

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За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru 09:55
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Шоу-бизнес

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Экспресс газета 07:50
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Общество

В столице ограничили посещение кладбищ из-за коронавируса

RT на русском 08:58
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Спорт

Тарасова прокомментировала призыв Медведевой помогать больницам

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Газета.Ru 12:31
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Общество

Число умерших от коронавируса в мире превысило 100 тысяч человек

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Российская газета 01:55
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Музыка

Большой концерт смогут увидеть в субботу зрители телеканала «Россия 1»

ГТРК Хакасия 10:11
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Общество

Собянин ввел новые ограничения в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения в городе из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 12:50
Общество

Алиханов — о коронавирусе в регионе: Ситуация ухудшается

Ситуация с коронавирусом в Калининградской области ухудшается.
Клопс 07:41
Здоровье

Врач Ингве Густафсон уверен, что в Швеции из-за коронавируса станут чаще умирать пожилые

Шведский врач Ингве Густафсон рассказал, что коронавирус активно распространяется в пансионатах для престарелых, из-за этого, вероятно, увеличится смертность пожилых людей, сообщает редакция газеты Aftonbladet.
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Страны ОПЕК+ достигли принципиальных договоренностей об условиях сокращения добычи нефти.
Ведомости вчера в 17:59
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Осужденные устроили бунт в иркутской колонии

Осужденные ангарской ИК №15 устроили бунт и напали на сотрудника учреждения.
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Технологии

Секретный раздел с отзывами нашли в Windows 10

Раздел с описанием новых опций, который был скрыт от пользователей, обнаружил один из юзеров операционной системы Windows 10.
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Общество

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Собянин уточнил, что штрафы будут касаться нарушителей, которые официально находятся на карантине: тех, кто заражен коронавирусом, людей, контактировавших с больными или граждан, которые вернулись из заграничных поездок.
Газета.Ru вчера в 12:13
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Общество

Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости вчера в 20:09
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Политика

Мантуров назвал недопустимым поведение замминистра Овсянникова

Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска, отметив, что Овсянников не будет участвовать в работе ведомства.
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Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
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Армия и оружие

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