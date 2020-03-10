Политика
Peterburg2.ruПутин призвал прекратить приравнивать Сталина к Гитлеру
Президент раскритиковал популярную среди европейских политиков точку зрения о том, что ответственность за начало Второй мировой войны в равной степени лежит и на Гитлере, и на Сталине. Сторонников такой позиции Путин назвал «недалекими людьми».
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Происшествия
В Гватемале российская семья погибла в ДТП
Политика
Постпред России при ОБСЕ прокомментировал суд по делу MH17
Москва считает проходящий в Нидерландах суд по крушению Boeing (рейс MH17) в Донбассе в июле 2014 года глубоко политизированным "судилищем", заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Политика
Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами
Заявление президента Украины Владимира Зеленского об освобождении концлагеря Освенцим украинцами — чушь, сказал российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Футбол
Матч «Барселоны» и «Наполи» пройдет без зрителей
Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Наполи" состоится без зрителей.
Здоровье
В Челнах под медицинским наблюдением находится 21 человек
В Челнах под медицинским наблюдением находится 21 человек.
Политика
Госдума обсудит новые поправки в Конституцию
Сегодня, 10 марта, Госдума в основном — втором чтении обсудит законопроект о поправке в Конституцию, сообщает ИА REGNUM.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
В связи с празднованием Дня Победы россияне отдыхают с 9 по 11 мая включительно. 30 апреля и 8 мая будут предпраздничными рабочими днями.
Энергетика
Новак заявил, что восстановление цен на нефть займет несколько месяцев
"Что касается восстановления котировок, я думаю, что это займет несколько месяцев", - сказал Новак.
Политика
Кремль подтвердил, что Трамп не приедет в Москву на День Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент США Дональд Трамп не приедет в Москву 9 мая на мероприятия по случаю 75-летней годовщины Победы во Второй мировой войне, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Финансы
Минфин приостанавливает аукционы ОФЗ до стабилизации рыночной ситуации
Минфин России в понедельник сообщил, что в условиях высокой волатильности на финансовых рынках будет принимать решения о проведении аукционов по размещению ОФЗ с учетом рыночной конъюнктуры с целью содействия процессу стабилизации рыночной ситуации и недопущения избыточного давления на долговой рынок.
Политика
Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам
Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
Кино
Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Экономика
ЦБ анонсировал формулу продажи акций Сбербанка без оферты миноритариям
Центробанк в условиях волатильности на финансовых рынках изменит схему выкупа акций у миноритариев Сбербанка в рамках сделки по его продаже правительству.
Технологии
108-мегапиксельная камера Xiaomi Mi 10 Pro сняла Землю в космосе
Еще в 2019 году китайская компания запустила спутник с камерой разрешением 108 Мп Xiaomi Mi 10 Pro.
Политика
Министром образования Украины стал специалист по истории индейцев
Временным исполняющим обязанности министра образования и науки Украины стал кандидат исторических наук, специалист по истории индейцев майя Юрий Полюхович.
Общество
Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик
Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева впервые показала своего нового мужа
Актриса Анастасия Макеева впервые показала своего мужа Александра Саковича.
Энергетика
Saudi Aramco в апреле увеличит поставки нефти на 26%
Saudi Aramco в апреле увеличит поставки нефти до 12,3 млн б/с, что выше производственных мощностей компании на 300 тыс. б/ с, сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу компании Амина Нассера.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Общество
В России появился новый способ кражи денег в интернете
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
Музыка
Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса "Евровидение" отложена "по неизвестным причинам", сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление представителя группы.
Экономика
Банк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей
Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей.
Армия и оружие
Пользователи Сети высмеяли ролик с «украинской боевой мощью»
Интернет-пользователи высмеяли видео с контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины, целью которого было показать "боевую мощь" украинской армии.
Общество
Суд обязал снести самострой над станцией метро в Екатеринбурге
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд постановил снести самовольно построенное здание в центре Екатеринбурга над станцией метро "Бажовская" и вернуть земельный участок в муниципальную собственность, сообщила во вторник пресс-служба администрации Екатеринбурга.
Игры
Activision Blizzard, Nintendo и Capcom вошли в топ-5 издателей игр за 2019 год от Metacritic
В рейтинг попали издатели, которые выпустили за год как минимум четыре игры или DLC.
Экономика
Курсы доллара и евро взлетели после обвала мировых цен на нефть
Курсы доллара и евро взлетели на международном валютном рынке после того, как мировые цены на нефть рухнули на 31%.
Финансы
ЦБ повысил официальный курс евро на 6 рублей
Курс доллара к рублю вырос на 4 рубля 50 копеек — до 72,02 руб. Евро подорожал на 6,02 рубля и стал стоить 81,86 руб. Напомним, рубль резко подешевел по отношению к американской и европейской валютам после сильнейшего обвала цен на нефть, произошедшего 9 марта.
Энергетика
Трамп назвал причиной падения рынков Россию и фейковые новости
Обвал на рынках произошел 9 марта из-за новостей о том, что сделка ОПЕК+, ограничивающая добычу нефти, перестанет действовать с 1 апреля.
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Политика
Трамп анонсировал налоговые льготы из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп анонсировал серьезные экономические меры в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса.