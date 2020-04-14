Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом

Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
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Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом

RT на русском05:55

Путин заявил о необходимости экстраординарных мер для борьбы с коронавирусом

Известия06:20

Путин заявил о необходимости экстраординарных мер для борьбы с COVID-19

РИА Новости06:16

Путин заявил о необходимости экстраординарных мер из-за коронавируса

Московский Комсомолец06:28

Путин заявил о необходимости экстраординарных мер против коронавируса

Национальная служба новостей05:50

Путин заявил о необходимости экстраординарных мер для борьбы с коронавирусом

Газета.Ru05:44

Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом

Lenta.ru05:42
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Общество

В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков

В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков для передвижения по городу.
Lenta.ru 05:43
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Политика

Страны ЕАЭС выступают против прекращения торговли на фоне пандемии

Меры по борьбе с пандемией коронавируса нового типа не должны привести к остановке международной торговли, прекращению инвестиций и разрыву наработанных связей, сказано в совместном заявлении лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам видеосаммита.
Газета.Ru 06:06
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
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Общество

Валуев ответил на критику Познера о депутатской работе спортсменов

РБК 05:50
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Общество

Свыше 30 сотрудников Большого театра заразились коронавирусом

Коронавирус нового типа подхватили 34 сотрудника Большого театра, передает ТАСС со ссылкой на гендиректора культурного учреждения Владимира Урина.
Газета.Ru вчера в 18:51
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Здоровье

В РФ разработали способы экстренной профилактики заражений врачей

Москва, 14 апреля 2020, 11:32 — REGNUM Способы экстренной профилактики заражения коронавирусом разработаны для российских медиков.
REGNUM 04:32
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Политика

Госдума определила новую дату окончания Второй мировой войны

Согласно документу, в России вводится новый день воинской славы 3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год), одновременно упраздняется действующая сейчас памятная дата 2 сентября.
Российская газета 06:28
Политика

Путин предупредил о недопущении халатности в борьбе с коронавирусом

Недоработки в борьбе с коронавирусом будут расцениваться как преступная халатность, предупредил региональные власти президент РФ Владимир Путин.
Ридус вчера в 10:53
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Общество

Волонтер рассказал о необычных случаях с пациентами в Коммунарке

Волонтер из больницы в поселке Коммунарка в Москве Влад Щукин в беседе с НСН рассказал о случаях, когда пациенты с COVID-19 скрывали, с кем контактировали, по личным причинам.
РИА Новости вчера в 20:52
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Шоу-бизнес

Телеведущая Ирена Понарошку скрывала возвращение из Таиланда

OAnews вчера в 13:45
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Общество

Эксперт ВШЭ сообщила о смене динамики распространения коронавируса

Директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1» заявила, что распространение коронавируса в России происходит не по оптимистическому сценарию.
Дождь вчера в 04:03
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Общество

Правительство временно сняло ограничения на продажу медицинских масок

Правительство приостановило действие своего постановления об ограничениях на торговлю медицинскими масками и о введении единого поставщика масок в лице структуры «Ростеха».
Ведомости 06:29
3,5K
Экономика

МВФ облегчил долговое бремя 25 развивающихся стран

Международный валютный фонд (МВФ) частично облегчил долговое бремя, которое перед ним имеют 25 развивающихся стран, в том числе Таджикистан, в связи с пандемией, вызванной распространением нового коронавируса.
ТАСС вчера в 17:40
Происшествия

В Башкирии рассказали о скончавшихся пациентах с коронавирусом

REGNUM 05:27
1
Армия и оружие

В российской армии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В российской армии официально подтверждены первые три случая заражения COVID-19.
Коммерсантъ 05:38
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Политика

Лавров рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп в последнем телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным отметил, что США готовы в будущем направить РФ медпомощь, если потребуется, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 06:12
Общество

Россияне в самоизоляции мечтают о лесах, парикмахерских и спортзалах

На втором месте по популярности - 10% опрошенных - оказались салоны красоты и парикмахерские. И лишь 9% россиян не хватает спортзалов.
Отдых в России 05:29
Футбол

«Сочи» обсудит с Кокориным возврат части выданной зарплаты

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что в течение недели руководство команды обсудит с нападающим Александром Кокориным возврат части выданной ему авансом зарплаты.
РБК вчера в 11:28
1
Происшествия

21 больной коронавирусом в Новосибирской области перенёс пневмонию

Из 46 заболевших коронавирусом в Новосибирской области 21 человек перенёс пневмонию.
НГС 06:30
Политика

Путин: пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден

Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, власти страны внимательно следят за санитарно-эпидемиологической обстановкой.
Будущее России. Национальные проекты 05:47
3
Общество

«МегаФон» подключал платную услугу вместо пропуска

Как сообщают «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Московской области, которые отправляли смс на номер 0250 для получения электронного пропуска на передвижение в период действия режима самоизоляции, оказались подписаны на платную информационно-развлекательную услугу.
Популярная механика 04:50
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Политика

Опубликован новый коэффициент полезности депутатов Госдумы

Москва, 13 апреля 2020, 16:10 — REGNUM Опубликован Девятый интегральный рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Государственной Думы» (КПДГД) — исследование российских политологов, которое анализирует эффективность работы депутатов Госдумы VII созыва.
REGNUM вчера в 09:10
19
Происшествия

Под Волгоградом подтвердили коронавирус у умершей пациентки

Волгоград, 14 апреля 2020, 12:20 — REGNUM Коронавирус подтверждён у скончавшейся от молниеносной пневмонии жительницы посёлка Линёво Жирновского района Волгоградской области.
REGNUM 05:20
4
Футбол

Маттейс де Лигт: «Когда я впервые зашел в раздевалку „Юве“, то был похож на ребенка в магазине сладостей»

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт рассказал об эмоциях, которые он испытывал, перейдя в итальянский клуб.
Sports.ru 06:21
Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали долю зараженных коронавирусом без симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что более 40% новых пациентов с коронавирусом не имеют симптомов.
РЕН ТВ вчера в 23:59
1K
Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
1,6K
Политика

Кадыров извинился за ошибку в обвинениях против «Новой газеты»

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале раскритиковал статью «Новой газеты» «Смерть от коронавируса — меньшее зло», в которой описывалась ситуация с зараженными в республике.
РБК 00:43
1,4K
Происшествия

На юге США число жертв штормов выросло до 30 человек, сообщает СМИ

По меньшей мере 30 человек погибли из-за штормов на юге США, которые начались в ночь на понедельник и продолжились днем, сообщает издание USA Today.
РИА Новости вчера в 20:13
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Общество

Губернатор ввел режим ЧС в двух территориях Кузбасса

Сергей Цивилев ввел режим ЧС на территории Новокузнецкого муниципального района и Киселёвского городского округа.
Аргументы и Факты - Кузбасс 06:31
Киберспорт

Персонажи Wastelanders могут выселить игроков Fallout 76

Игромания.ру 11 апреля в 12:15
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