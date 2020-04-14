Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам. Об этом он заявил во время первого онлайн-саммита Евразийского экономического совета.

Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом

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