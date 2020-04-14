Коронавирус
Газета.RuПутин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам. Об этом он заявил во время первого онлайн-саммита Евразийского экономического совета.
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Общество
В Саратовской области закрывают все религиозные объекты
На территории Саратовской области из-за угрозы коронавируса будут закрыты все религиозные объекты.
Saratovnews 13:18
Общество
Минпросвещения выясняет информацию о школьниках, заблокированных в США
"Минпросвещения крайне обеспокоено ситуацией, в которой оказались российские школьники в США, и находится в тесном контакте с МИД России для получения полной информации и проработки необходимых механизмов поддержки и защиты учащихся", - сообщили в пресс-службе.
ТАСС 13:10
Армия и оружие
США показали возможности F-35 перед российскими военными в Сирии
Официальный твиттер-аккаунт международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, порадовал своих подписчиков демонстрацией видеоролика с полетом самолета F-35A Lightning II в небе Сирии.
Вечерний курьер 10:55
Общество
Теннисист Марат Сафин предрек массовое чипирование людей
Что происходит 04:29
Политика
В МИД Турции назвали условие для закупки систем ПРО у США
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил о готовности Турции закупить американские зенитные ракетные комплексы Patriot на определённых условиях, но при этом отметил, что позиция Анкары по российским ЗРК С-400 не изменилась, передаёт РИА Новости.
RT на русском 13:00
Общество
Саудовский принц назвал семейными отношения с Россией
Ведущая напомнила, что пять недель назад между Эр-Риядом и Москвой произошел «довольно неприятный развод», и уточнила, в каком состоянии сейчас отношения между странами, спросив, может ли ценовая война потенциально возобновиться через пару лет.
РБК 12:43
Общество
Четвертый больной с коронавирусом скончался в Псковской области
В настоящее время проведено 4255 исследований. Госпитализировано 28 человек, с подозрением на коронавирус - 4 человека.
Интерфакс - Россия 11:56
Гаджеты
Представлены OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro
OnePlus анонсировала флагманскую линейку смартфонов OnePlus 8. Всего две версии смартфонов: обычный OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro.
The GEEK 12:38
Экономика
Forbes узнал об антикризисном пакете правительства в 1 трлн руб
Из 1 трлн рублей, которые правительство решило потратить в рамках второго пакета антикризисных мер, на поддержку малого и среднего бизнеса выделят чуть более 100 млрд рублей, пишет российская редакция журнала Forbes со ссылкой на источники.
РБК 13:45
Происшествия
Возбуждено уголовное дело после заражения мигрантов в общежитии в Новосергиевке
В Ленинградской области Следком возбудил уголовное дело о нарушении санитарных правил после заражения мигрантов в общежитии в Новосергиевке Всеволожского района.
Ivbg.ru 13:34
Политика
На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета 12:03
Игры
Sony раздаст трилогию Uncharted и Journey всем владельцам PS4
В Китае и Германии, правда, Uncharted заменит Knack 2.
Игромания.ру 12:07
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Общество
На Кубани проверят скандальное видео с судьей
Квалификационная коллегия судей Кубани начала проверку из-за опубликованного в You-Tube скандального видео с мировой судьей.
Газета.Ru 08:52
Кино
На канале «Россия» начинается показ сериала «Зулейха открывает глаза»
С 13 апреля на телеканале Россия 1 стартует показ сериала «Зулейха открывает глаза». Зрители смогут увидеть его по будням, в 21.00.
Kazanfirst.ru вчера в 00:41
Общество
Валуев ответил Познеру на критику его работы в Госдуме
Metaratings 05:12
Технологии
«Карта жителя Нижегородской области» исчезла из Google Play
«Карта жителя Нижегородской области» исчезла из Google Play. Сервис приостановил обновление и загрузку приложения.
Открытый Нижний 12:21
Шоу-бизнес
В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым
Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
Общество
Коронавирус может передаваться между людьми на расстоянии 4 метров
Вирус COVID-19 может передаться от одного человека до другого на расстоянии 4 м, следует из исследования специалистов Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
Коммерсантъ 08:46
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM 06:10
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $30 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне этого года на бирже ICE в Лондоне упала на 6,4%, до $29,82 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:15 мск.
Коммерсантъ 12:03
Общество
В мэрии Москвы назвали условия аннулирования пропусков
Пропуск для поездок на работу выдается сроком до 30 апреля включительно, количество поездок по нему не ограничено.
РБК вчера в 19:04
Футбол
Заболевший коронавирусом Феллайни выписан из больницы
Полузащитник «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллайни выписан из китайской больницы после заболевания коронавирусом.
Матч ТВ 05:05
Общество
Кафе в Москве забетонировали не из-за карантинных мер
В центре Москвы забетонировали кафе. «Самса халяль» на Таганке продолжала работать, несмотря на запрет суда и режим самоизоляции.
Собеседник 10:46
Общество
Более 10% москвичей остались без работы из-за коронавируса
Из-за пандемии коронавируса 32% москвичей временно перестали работать, а 12% остались совсем без работы, следует из данных апрельского исследования холдинга «Ромир» среди 500 жителей столицы старше 18 лет.
Ведомости 09:45
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Здоровье
Коронавирус впервые передался от мертвеца
Известно, что вирус передался ему от мертвеца — это первый в мире официально подтвержденный подобный случай, пишет Daily Mail.
Lenta.ru 10:02
Шоу-бизнес
42-летняя Екатерина Климова предстала в образе школьницы
Не обошлось и без критиков, которые отметили, что актрисе в её 42 года строить из себя школьницу просто смешно и нелепо.
Discover24 03:28