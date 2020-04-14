Коронавирус
RT на русскомПутин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом
Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
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Экономика
Путин заявил о резком падении числа ипотечных кредитов в России
Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам обратил внимание на падение числа новых ипотечных кредитов в стране из-за пандемии коронавируса.
Life.ru 07:16
Здоровье
Роспотребнадзор опубликовал советы по питанию во время самоизоляции
Российская газета 03:37
Политика
Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны
Государственная дума приняла закон о корректировке даты воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны.
РИА Новости 08:04
Общество
Минздрав объяснил рост числа случаев коронавируса в России
Массовые нарушения самоизоляции гражданами в течение двух недель могли привести к тому, что в России начало расти заражение коронавирусом.
Lenta.ru 08:05
Общество
В АТОР не ждут волны банкротств туроператоров
Ситуацию с коронавирусом и масштабными ограничениями переживут не все участники туристической индустрии, однако «волны скандальных банкротств» туроператоров не будет.
Национальная служба новостей 07:05
Здоровье
Здоровье петербуржцев старше 65 лет обязали проверять каждую неделю
Во вторник, 14 апреля, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса.
Невские Новости 06:24
Экономика
Генпрокуратура поручила выяснить, как букмекеры попали в список системообразующих предприятий
Генеральная прокуратура, узнав о внесении букмекерских организаций в список системообразующих предприятий, получающих финансовую поддержку в условиях коронавируса, поручила Минэкономразвития разобраться в этой ситуации.
Интерфакс 06:29
Общество
«МегаФон» подключал платную услугу вместо пропуска
Как сообщают «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Московской области, которые отправляли смс на номер 0250 для получения электронного пропуска на передвижение в период действия режима самоизоляции, оказались подписаны на платную информационно-развлекательную услугу.
Популярная механика 04:50
Религия
Верующим разрешили освящать пасхальные куличи дома
По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла верующие, оставшиеся дома, могут совершить благословение куличей и пасх дома, — говорится в сообщении.
News.ru 03:43
Здоровье
Фельдшер скорой помощи заболел коронавирусом в Новосибирске
RuNews24.ru 12 апреля в 03:26
Общество
Кабмин приостановил ограничение на торговлю масками
Правительство России приостановило постановление, разрешающее продавать медицинские маски только имеющим фармацевтическую лицензию компаниям, пишет ТАСС со ссылкой на документ.
Газета.Ru 05:24
Общество
Голикова назвала даты для решений об отмене карантина
Напомним, по данным на 12 апреля в России подтверждены 2186 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19.
Арбуз 12 апреля в 10:03
Финансы
Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро
Курс евро снизился почти на 18 копеек и оказался на отметке 80,15 рубля (ранее в ходе сессии опускался ниже 80 рублей), свидетельствуют данные биржи.
Росбалт 03:48
Шоу-бизнес
Любовь Успенская в розовом платье сообщила, что влюбилась
Несколько минут назад Любовь, сидя на диване в розовом платье, чёрных колготках и чёрных туфлях заявила, что её сердце теперь занято.
Paparazzi.ru вчера в 17:43
Энергетика
Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть
Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg.
REGNUM 00:13
Общество
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков
Ранее стало известно, что за минувшие сутки в Москве оформили 3,2 млн цифровых пропусков для передвижения по городу.
Газета.Ru 06:13
Общество
Власти Кузбасса запретили местным жителям выезжать из региона
Правительство Кузбасса внесло изменения в распоряжение о режиме повышенной готовности в регионе, запретив местным жителям покидать его территорию.
РБК 07:58
Общество
Губернатор ввел режим ЧС в двух территориях Кузбасса
Сергей Цивилев ввел режим ЧС на территории Новокузнецкого муниципального района и Киселёвского городского округа.
Аргументы и Факты - Кузбасс 06:31
Армия и оружие
В российской армии выявили первые случаи заражения коронавирусом
В российской армии официально подтверждены первые три случая заражения COVID-19.
Коммерсантъ 05:38
Политика
Путин заявил о необходимости новых мер по поддержке экономики
Ситуация в России такова, что нужно принять новые меры по поддержке экономики, «адекватные уровню новых вызовов», заявил президент России Владимир Путин.
Коммерсантъ 07:16
Футбол
Дюков оценил вероятность возобновления РПЛ в начале июня
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением о возможном возобновлении РПЛ сезона-2019/20.
Metaratings 06:07
Политика
Журналисты NYT обвиняют Путина в создании коронавируса
Газета опубликовала материал, в котором обвинила президента России Владимира Путина в глобальной пандемии коронавируса.
Pravda.Ru 05:18
Происшествия
В Татарстане выявили более 3,3 тысячи нарушений режима самоизоляции
Более 3,3 тысячи административных правонарушений, связанных с действием режима самоизоляции, выявлено в Татарстане, сообщает республиканский оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 05:31
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Здоровье
Разработаны способы профилактики коронавируса у медиков
"Разработаны способы экстренной постконтактной профилактики инфекции для медработников в случае попадания биологических жидкостей на кожу или слизистые оболочки, а также схема медикаментозной профилактики медработников", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.
ТАСС 06:04
Общество
В Москве забетонировали работавшее во время карантина кафе
Власти Москвы забетонировали кафе «Самса халяль» на Таганке, которое отказывалось соблюдать карантин.
Мослента 05:40
Общество
В Смоленской области число заражённых коронавирусом достигло 55
Общее число инфицированных в области составляет уже 55 человек.
Readovka67.ru 03:56
Общество
ПФР информирует о выплатах семьям в 5 тыс. рублей на детей до трех лет
В апреле и мае семья получит по 15 тыс. рублей (по 5 тыс. на каждого из трех детей), в июне — 10 тыс. рублей за двоих детей, которым не исполнилось трех лет.
ИнфоОрел вчера в 04:21
Общество
«Яндекс.Карты» начали показывать размер очереди в супермаркетах
Сервис «Яндекс.Карты» позволит узнать размер очереди в магазине в режиме реального времени.
BFM.ru 07:09