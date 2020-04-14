Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин призвал принять экстраординарные меры по борьбе с вирусом

Для остановки распространения коронавируса нужны экстраординарные меры, заявил Владимир Путин во время онлайн-заседания Высшего Евразийского экономического совета в связи с пандемией.
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Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с COVID-19

RT на русском07:30

Путин призвал принять экстраординарные меры по борьбе с вирусом

РИА Новости10:26

Путин: нужны экстраординарные меры для остановки распространения коронавируса

ТАСС08:02

Путин заявил о необходимости экстраординарных мер в борьбе с пандемией

РБК07:09

Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом

Газета.Ru11:27

Путин заявил о необходимости экстраординарных мер для борьбы с коронавирусом

Известия06:20

Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом

Lenta.ru05:42
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Политика

Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.
RT на русском 08:20
3,1K
Общество

Медэксперты из Китая посетили три больницы в Москве

Группа медицинских экспертов из Китая, прилетевших в Россию для помощи в борьбе с коронавирусом, посетила три больницы в Москве.
RT на русском вчера в 10:00
17
Армия и оружие

КНДР запустила несколько противокорабельных крылатых ракет

Коммерсантъ 02:10
4
Шоу-бизнес

Дочь Ивана Урганта опубликовала пикантные фото с афроамериканцем

Снимки получились весьма пикантными: Эрика страстно обнимала бойфренда, демонстрируя изгибы тела в мини-платье.
StarHit.ru 11:00
Армия и оружие

В российской армии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В российской армии официально подтверждены первые три случая заражения COVID-19.
Коммерсантъ 05:38
671
Общество

Российский физик-ядерщик Тлисов умер в больнице в Коммунарке

Российский физик, участник крупных международных научных экспериментов, научный сотрудник Лаборатории моделирования физических процессов Института ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН), кандидат физико-математических наук Данила Тлисов умер в московской больнице в Коммунарке, которая является базой для лечения пациентов с коронавирусом в столице.
ТАСС 10:04
13
Кино

Сериал «Зулейха открывает глаза» вышел в свет

В сериале рассказывается о раскулачивании - трудном и жестоком явлении в 1930-х годов прошлого века.
Ревизор.ру 05:01
313
Экономика

Российские операторы связи предупредили о росте тарифов

Рост тарифов на связь в 2020 г. может оказаться выше, чем прогнозировали аналитики в конце прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос Telecom Daily, в котором участвовали 114 руководителей компаний и организаций телекоммуникационного сектора, за исключением федеральных операторов сотовой связи, из 15 городов, включая Москву и Санкт-Петербург.
Ведомости 03:59
2,4K
Происшествия

Первый пациент с коронавирусом скончался в Новосибирской области

Новосибирск, 14 апреля 2020, 17:57 — REGNUM Первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией зафиксирован в Новосибирской области, сообщает 14 апреля оперативный штаб региона.
REGNUM 10:57
27
Происшествия

Популярного российского блогера арестовали в США за избиение женщины

Lenta.ru 12:32
Кино

В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»

Платформа Disney+ подвергла цензуре комедию Рона Ховарда «Всплеск» 1984 года, прикрыв при помощи спецэффектов голые ягодицы героини в исполнении Ханны Дэрил, сообщает Shraibikus News.
Shraibikus News 10:10
6
Политика

Более 70 российских школьников застряли в США

В посольство России в США обратились более 70 российских школьников: они застряли в стране и не могут получить помощь.
Lenta.ru 12:07
289
Политика

Трамп раскритиковал действия главы Нью-Йорка по борьбе с коронавирусом

Американский президент Дональд Трамп не намерен предоставлять независимость губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в борьбе с коронавирусом.
Аргументы и Факты 12:15
5
Политика

На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
342
Общество

Коронавирус. В Саратове закрываются храмы, открываются салоны оптики

Из-за коронавируса в регионе закрываются все храмы, мечети и синагоги.
СаратовБизнесКонсалтинг 12:39
1
Общество

В Подмосковье изменили правила оформления пропусков

О введении новых правил оформления электронных разрешений сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Подмосковья.
Lenta.ru 10:59
28
Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
2,3K
Экономика

Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий

Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета 12:03
313
Шоу-бизнес

В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым

Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
24
Общество

Правительство временно сняло ограничение на торговлю масками

Третьего апреля был выбран единый поставщик этой продукции ("Росхимзащита"), а также вводились ограничения на оптовую и розничную торговлю этими и некоторыми другими медицинскими изделиями: марлей, бахилами, халатами и защитными комплектами.
РИА Новости 06:37
3,7K
Здоровье

Назван симптом коронавируса, при котором надо срочно вызывать скорую

Британские эксперты сообщили о новом опасном симптоме коронавируса, при котором нужно срочно вызывать медиков.
ToDay News Ufa 10:20
15
Политика

Путин пригрозил губернаторам посадками до 7 лет

Путин пригрозил губернаторам статьей за преступную халатность в случае, если они "недоработают" в борьбе с коронавирусом.
Московский Комсомолец вчера в 11:31
477
Экономика

Появилась петиция с требованием отставки Сечина

На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
132
Общество

Роструд заявил о незаконности неоплачиваемого отпуска на самоизоляции

Москва, 14 апреля 2020, 18:58 — REGNUM Работодатель не имеет права отправлять работников в отпуск без сохранения заработной платы на время нерабочих дней до 30 апреля.
REGNUM 11:58
2,1K
Общество

Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров

Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего.
Российская газета 08:36
1,1K
Общество

Шесть новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии

На сегодняшнее утро в Удмуртии подтверждено еще 6 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Izhlife вчера в 02:15
37
Происшествия

Миномет взорвался на учениях в Донецкой области

На Украине в Донецкой области во время плановых учений взорвался минометный заряд.
Газета.Ru 12:29
Армия и оружие

Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео

В сети разместили видео маневра польского истребителя F-16, который он совершил на высоте 6 км. При сближении с российской группировкой ВКС F-16 выпустил шасси.
Газета.Ru 04:20
115
Экономика

В России могут временно запретить импорт дешевого бензина

Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 01:19
3,3K
Энергетика

Нефть марки Brent опустилась на торгах ниже $30 за баррель

Стоимость контрактов на нефть марки Brent c поставкой в июне на лондонской бирже ICE в упала на 5,5% и составила $29,94 за баррель.
Известия 12:13
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