Коронавирус
РИА НовостиПутин призвал принять экстраординарные меры по борьбе с вирусом
Для остановки распространения коронавируса нужны экстраординарные меры, заявил Владимир Путин во время онлайн-заседания Высшего Евразийского экономического совета в связи с пандемией.
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Политика
Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.
RT на русском 08:20
Общество
Медэксперты из Китая посетили три больницы в Москве
Группа медицинских экспертов из Китая, прилетевших в Россию для помощи в борьбе с коронавирусом, посетила три больницы в Москве.
RT на русском вчера в 10:00
Шоу-бизнес
Дочь Ивана Урганта опубликовала пикантные фото с афроамериканцем
Снимки получились весьма пикантными: Эрика страстно обнимала бойфренда, демонстрируя изгибы тела в мини-платье.
StarHit.ru 11:00
Армия и оружие
В российской армии выявили первые случаи заражения коронавирусом
В российской армии официально подтверждены первые три случая заражения COVID-19.
Коммерсантъ 05:38
Общество
Российский физик-ядерщик Тлисов умер в больнице в Коммунарке
Российский физик, участник крупных международных научных экспериментов, научный сотрудник Лаборатории моделирования физических процессов Института ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН), кандидат физико-математических наук Данила Тлисов умер в московской больнице в Коммунарке, которая является базой для лечения пациентов с коронавирусом в столице.
ТАСС 10:04
Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза» вышел в свет
В сериале рассказывается о раскулачивании - трудном и жестоком явлении в 1930-х годов прошлого века.
Ревизор.ру 05:01
Экономика
Российские операторы связи предупредили о росте тарифов
Рост тарифов на связь в 2020 г. может оказаться выше, чем прогнозировали аналитики в конце прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос Telecom Daily, в котором участвовали 114 руководителей компаний и организаций телекоммуникационного сектора, за исключением федеральных операторов сотовой связи, из 15 городов, включая Москву и Санкт-Петербург.
Ведомости 03:59
Происшествия
Первый пациент с коронавирусом скончался в Новосибирской области
Новосибирск, 14 апреля 2020, 17:57 — REGNUM Первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией зафиксирован в Новосибирской области, сообщает 14 апреля оперативный штаб региона.
REGNUM 10:57
Кино
В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»
Платформа Disney+ подвергла цензуре комедию Рона Ховарда «Всплеск» 1984 года, прикрыв при помощи спецэффектов голые ягодицы героини в исполнении Ханны Дэрил, сообщает Shraibikus News.
Shraibikus News 10:10
Политика
Более 70 российских школьников застряли в США
В посольство России в США обратились более 70 российских школьников: они застряли в стране и не могут получить помощь.
Lenta.ru 12:07
Политика
Трамп раскритиковал действия главы Нью-Йорка по борьбе с коронавирусом
Американский президент Дональд Трамп не намерен предоставлять независимость губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в борьбе с коронавирусом.
Аргументы и Факты 12:15
Политика
На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
Общество
Коронавирус. В Саратове закрываются храмы, открываются салоны оптики
Из-за коронавируса в регионе закрываются все храмы, мечети и синагоги.
СаратовБизнесКонсалтинг 12:39
Общество
В Подмосковье изменили правила оформления пропусков
О введении новых правил оформления электронных разрешений сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Подмосковья.
Lenta.ru 10:59
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета 12:03
Шоу-бизнес
В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым
Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
Общество
Правительство временно сняло ограничение на торговлю масками
Третьего апреля был выбран единый поставщик этой продукции ("Росхимзащита"), а также вводились ограничения на оптовую и розничную торговлю этими и некоторыми другими медицинскими изделиями: марлей, бахилами, халатами и защитными комплектами.
РИА Новости 06:37
Здоровье
Назван симптом коронавируса, при котором надо срочно вызывать скорую
Британские эксперты сообщили о новом опасном симптоме коронавируса, при котором нужно срочно вызывать медиков.
ToDay News Ufa 10:20
Политика
Путин пригрозил губернаторам посадками до 7 лет
Путин пригрозил губернаторам статьей за преступную халатность в случае, если они "недоработают" в борьбе с коронавирусом.
Московский Комсомолец вчера в 11:31
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
Общество
Роструд заявил о незаконности неоплачиваемого отпуска на самоизоляции
Москва, 14 апреля 2020, 18:58 — REGNUM Работодатель не имеет права отправлять работников в отпуск без сохранения заработной платы на время нерабочих дней до 30 апреля.
REGNUM 11:58
Общество
Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров
Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего.
Российская газета 08:36
Общество
Шесть новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии
На сегодняшнее утро в Удмуртии подтверждено еще 6 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Izhlife вчера в 02:15
Происшествия
Миномет взорвался на учениях в Донецкой области
На Украине в Донецкой области во время плановых учений взорвался минометный заряд.
Газета.Ru 12:29
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
В сети разместили видео маневра польского истребителя F-16, который он совершил на высоте 6 км. При сближении с российской группировкой ВКС F-16 выпустил шасси.
Газета.Ru 04:20
Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 01:19
Энергетика
Нефть марки Brent опустилась на торгах ниже $30 за баррель
Стоимость контрактов на нефть марки Brent c поставкой в июне на лондонской бирже ICE в упала на 5,5% и составила $29,94 за баррель.
Известия 12:13