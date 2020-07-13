Политика

РБКРБКПутин предложил определить общенациональные задачи на следующие 10 лет

«Считаю необходимым заглянуть за нынешний горизонт планирования национальных целей и проектов, то есть за 2024 год, и уже сейчас в развитие поставленных целей определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие», — сказал Путин.
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Путин призвал продлить планирование по нацпроектам на 10 лет

Коммерсантъ03:34

Путин предложил определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие

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Путин предложил определить общенациональные цели до 2030 года

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Путин: необходимо определить задачи России на предстоящее десятилетие

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Путин предложил определить общенациональные задачи на следующие 10 лет

РБК03:22

Путин призвал продлить планирование по нацпроектам на десять лет

РИА Новости03:08
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«Норникель» потратил 6 из 10 млрд на ликвидацию аварии в Норильске

"Норникель" потратил уже 6 миллиардов рублей на ликвидацию последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске.
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Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
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Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет

КП - Уфа 04:36
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Политика

Путин высказал отношение к критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 06:30
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Происшествия

В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона

В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
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Политика

Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
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Политика

Китай ввел санкции в отношении четырех американских законодателей

Китай наложил санкции на четырех американских законодателей в качестве ответного шага на введение ранее американской стороной визовых и финансовых ограничений против четырех бывших и действующих чиновников из КНР.
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Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом

Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК вчера в 07:58
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Наталья Фриске спела на вечеринке песню сестры в ее платье

Наталья решила, что лучше всего сможет развлечь гостей исполнив песню Жанны «Где-то летом».
Bimru.ru 02:23
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Экономика

Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году

В России ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% уже в 2020 году, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
Интерфакс 04:34
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Шоу-бизнес

Звезда сериала «Сваты» поделился фотографией со съемок нового сезона

Съемки последнего сезона сериала «Сваты» были приостановлены из-за эпидемии коронавируса.
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Шоу-бизнес

Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton

Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня 11 июля в 10:49
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Армия и оружие

Турция поддержала Азербайджан в конфликте с Арменией

Турция будет поддерживать Азербайджан в связи с обострением ситуации на границе с Арменией, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник.
Взгляд.ру 06:03
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ЦБ рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу

Глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу.
Известия вчера в 23:03
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Происшествия

Малочисленная акция в Хабаровске завершилась без задержаний

Газета.Ru вчера в 04:42
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Происшествия

СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ

Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявили обвинения в руководстве преступным сообществом, заявили в Следственном комитете.
РИА Новости 04:58
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Общество

«Норникель» объявил об увольнении руководства Талнахской фабрики

Компания «Норникель» объявила о завершении внутреннего расследования ЧП на Талнахской обогатительной фабрике (ТОФ).
BFM.ru 05:42
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Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков

Российских потребителей освободили от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии. Это позволит им сэкономить 5–20 тыс. рублей.
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Общество

Иммунолог назвал категории наименее подверженных коронавирусу людей

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал о трёх категориях людей, которые, даже столкнувшись с новой коронавирусной инфекцией, могут не опасаться за своё здоровье.
RT на русском 05:52
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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
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«Газпром нефть» начала поставки нефти из Арктики в Китай

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ФСБ предотвратила теракты в Ростовской области

В Ростовской области выявлена ячейка запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"*, готовившая нападения на сотрудников полиции и планировавшая теракты в медицинских и учебных заведениях, сообщает ЦОС ФСБ России.
РИА Новости 06:03
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Суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь

Апелляционный суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь.
Lenta.ru 02:35
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Здоровье

О третьей волне коронавируса предупредил американский врач

Третья волна коронавируса может накрыть США осенью 2020 года, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 01:45
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Общество

«Золотую судью» Елену Хахалеву досрочно лишили полномочий

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Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции

Российская газета 05:39
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Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
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Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди

Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
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Киберспорт

Ubisoft назвала дату выхода Assassin’s Creed Valhalla

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Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему

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