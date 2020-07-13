«Считаю необходимым заглянуть за нынешний горизонт планирования национальных целей и проектов, то есть за 2024 год, и уже сейчас в развитие поставленных целей определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие», — сказал Путин.

Путин предложил определить общенациональные задачи на следующие 10 лет

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