Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин призвал продлить планирование по нацпроектам на десять лет

Президент РФ Владимир Путин призвал расширить горизонт планирования национальных целей и проектов за 2024 год и определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие. Глава государства в понедельник проводит по видеосвязи заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Читать в источнике
Комментировать284

Подробнее о событии

Путин: необходимо определить задачи России на предстоящее десятилетие

Интерфакс - Россия03:11

Путин предложил определить общенациональные задачи на следующие 10 лет

РБК03:22

Путин предложил определить общенациональные цели до 2030 года

Интерфакс03:22

Путин предложил определить задачи на ближайшее десятилетие

Известия03:14

Путин призвал продлить планирование по нацпроектам на 10 лет

Коммерсантъ03:34

Путин предложил определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие

Будущее России. Национальные проекты03:12

Путин призвал продлить планирование по нацпроектам на десять лет

РИА Новости03:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 09:14, Ашберн
Происшествия

СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ

РИА Новости 04:58
108
Футбол

CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
Российская газета 05:03
Происшествия

У СИЗО «Лефортово» задержана свидетель по делу Сафронова

Интерфакс 08:23
116
Финансы

Набиуллина не исключила дальнейшего снижения ключевой ставки

Центробанк видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки.
Известия 08:56
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
1,4K
Общество

Лукашенко предложил лечить коронавирус медом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал еще одно «лекарство от коронавируса» и посоветовал гражданам лечиться медом.
ФедералПресс 07:33
1
Происшествия

Обнаружен самый правдивый полицейский. В ГИБДД Петербурга зажмурились

После устного признания на бумагу легла явка с повинной – эти суммы инспектор ГИБДД получил от коммерческого начальства МРЭО.
47 новостей 08:06
43
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске исполнила её хит на свадьбе

Даже наоборот - большинство отреагировавших на это видео фолловеров отреагировали негативно, написав, что Наташа просто неудачно копирует свою сестру, да еще и исполняет её песни, на что якобы не имеет морального права.
Bimru.ru 03:22
29
Экономика

Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году

В России ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% уже в 2020 году, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
Интерфакс 04:34
22
Здоровье

Областная больница перестала принимать плановых пациентов из-за коронавируса у врача

В Калининградской областной больнице закрыли плановый приём пациентов из-за коронавируса у врача.
Калининград.Ru 06:34
Политика

Трутнев прибыл в Хабаровский край в связи с протестами

Профиль 05:02
713
Авто

Китайский JAC сертифицировал в России конкурента «ГАЗели»

Компания JAC сертифицировала в России потенциального «убийцу» нижегородской «ГАЗели» – JAC Sunray.
Автоновости дня 11 июля в 04:48
24
Здоровье

Назван продукт, помогающий в лечении гипертонии

При регулярном приеме в пищу шпината в организме человека регулируется хрупкий баланс натрия и калия, что имеет очень важное значение для здоровья сосудов.
Evo-rus.com вчера в 14:56
6
Здоровье

От цирроза печени защитит вкусный и доступный напиток

Американские ученые раскрыли секрет здоровой печени. Они назвали вкусный и полезный напиток, который может снизить риск цирроза.
ToDay News Ufa вчера в 05:59
28
Армия и оружие

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

Баку, 13 июля 2020, 08:08 — REGNUM Количество погибших из-за вооруженного столкновения с ВС Армении военных Азербайджана увеличилось до трех.
REGNUM 01:08
2,7K
Общество

Добровольцам Минобороны ввели второй компонент вакцины от COVID-19

Двадцати добровольцам, которые участвуют в испытаниях вакцины от коронавируса в филиале Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко, ввели второй компонент препарата.
РБК 08:16
4
Общество

Turkish Airlines объявила о возобновлении авиасообщения с Россией

Авиакомпания Turkish Airlines намерена возобновить перелеты в Россию с 1 августа. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.
РБК 09:05
Общество

В Москве в офисе «Открытой России» вновь проводятся обыски

Сотрудники правоохранительных органов пришли в понедельник с обысками в офис организации "Открытая Россия" в Москве.
ТАСС 08:18
Политика

Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора затронули тему возобновления туристических обменов, сообщает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 07:38
42
Политика

Анджей Дуда лидирует на выборах президента Польши

Действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает на выборах по итогам второго тура голосования.
Газета.Ru 05:40
425
Происшествия

В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона

В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
51
Общество

«Норникель» оценил масштаб ликвидации аварии на ТЭЦ в 10 млрд рублей

«Норникель» оценил работы по ликвидации аварии на ТЭЦ в Норильске в 10 млрд рублей, сообщает ТАСС 13 июля.
Известия 05:08
2
Хоккей

В КХЛ шесть игроков заразились коронавирусом

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал подготовку к новому чемпионату.
Bookmaker-ratings.ru 08:29
Происшествия

В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами

В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
РБК 08:36
32
Гаджеты

Xiaomi снова урезала российские цены на смартфоны

Максимальная скидка в 5 тысяч рублей предлагается на флагманский смартфон Xiaomi Mi 10.
iXBT.com 08:11
1
Единоборства

Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Исход поединка представил нового чемпиона в легчайшем дивизионе.
CT news 03:40
6
Шоу-бизнес

Звезда Болливуда и «Мисс Мира» Айшвария Рай заразилась коронавирусом

У известной актрисы Болливуда и обладательницы заветного титула «Мисс мира»-1994 Айшварии Рай был выявлен коронавирус.
CT news 07:17
11
Гаджеты

Раскрыты неизвестные функции смартфонов

При обновлениях своих операционных систем разработчики Google и Apple добавляют новые функции, не всегда используемые владельцами гаджетов из-за незнания об их существовании.
Территория новостей вчера в 05:53
41
Здоровье

Шесть российских врачей прибыли в Атырау для борьбы с коронавирусом

Шесть российских врачей прибыли из Нур-Султана в Атырау на западе Казахстана для борьбы с распространением коронавируса.
RT на русском 08:22
Общество

Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
354
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное