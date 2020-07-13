Президент РФ Владимир Путин призвал расширить горизонт планирования национальных целей и проектов за 2024 год и определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие. Глава государства в понедельник проводит по видеосвязи заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Путин призвал продлить планирование по нацпроектам на десять лет

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