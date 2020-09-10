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РБК
РБК

Путин потребовал снижения безработицы до 4,7% к концу 2021 года

В мае Минэкономразвития спрогнозировало, что в 2020 году среднегодовой уровень безработицы составит 5,7% экономически активного населения. В 2021 году ожидается снижение среднегодового уровня безработицы до 5,4%, в 2022-м — до 4,9% и только в 2023 году — до 4,7%.В источнике
С чего всё началось
«Нужно и дальше адресно людей поддержать, людей, которые оказались в сложном положении и пока еще не нашли работу»,— сказал господин Путин на совещании
 по экономическим вопросам.
Коммерсантъ07:10
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URA.Ru

Экономист: где Путин возьмет деньги на новые выплаты

URA.Ru10:32
РИА Новости

Путин обозначил цель по уровню безработицы на 2021 год

РИА Новости07:26
Коммерсантъ

Путин заявил о необходимости адресной поддержки безработных

Коммерсантъ07:10
ТАСС

Путин заявил о необходимости адресно поддержать людей, которые остались без работы

ТАСС07:01
RT на русском

Путин оценил ситуацию с безработицей в России

RT на русском06:44
Ведомости

Путин призвал продолжать адресную поддержку потерявших работу россиян

Ведомости07:37
РБК

Путин потребовал снижения безработицы до 4,7% к концу 2021 года

РБК08:13

Посол Украины обеспокоен «интеграцией» России и Белоруссии

Межа Александр Горбаруков © ИА REGNUM По словам Кизима, сближение России и Белоруссии началось и, как считает посол Украины, в ближайшее время белорусский президент Александр Лукашенко приедет с визитом в Москву, где в том числе будут говорить об интеграции.
REGNUM08:41
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Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия усмотрела в публичной активности адвоката Эльмана Пашаева нарушения Кодекса этики, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru04:37
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Постпред России выразил готовность изучить ситуацию с Навальным в ОЗХО

Ранее официальный представитель немецкого Минобороны Арне Коллатц-Йоханнсен заявил, что результаты исследования, согласно которым в биоматериалах Навального обнаружены следы яда из группы «Новичок», переданы в ОЗХО.
РБК09:55
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СК считает замминистра энергетики организатором хищения 600 млн рублей

Следствие считает заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова организатором хищения в ходе разработки информационной системы ТЭК за 600 млн рублей, сообщает пресс-служба СК.
RT на русском08:46
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ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

В Федеральной налоговой службе рассказали, что банки будут направлять сведения для расчета НДФЛ территориальным органам ФНС до первого февраля года, который следует за отчетным налоговым периодом.
Evo-rus.com09:35
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ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против России

«Сегодня совет постановил продлить санкции в отношении лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, ещё на шесть месяцев — до 15 марта 2021 года», — говорится в заявлении ЕС.
RT на русском10:32
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Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Газета.Ru07:22
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Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русском04:28
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