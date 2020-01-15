Политика

Вести.RuВести.RuПутин призвал пять ядерных держав устранить угрозы глобальной войны

Пять ядерных держав, которые основали Организацию Объединенных Наций, несут особую ответственность за сохранение и развитие человечества, считает Владимир Путин.
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Путин призвал пять ядерных держав устранить угрозы глобальной войны

Вести.Ru05:21

Владимир Путин рассказал, кто несет ответственность за сохранение мира

Комсомольская правда06:06

Путин призвал ядерные державы к работе по устранению угрозы войны

Известия05:49

Путин призвал ядерные державы устранить предпосылки для глобальной войны

REGNUM06:07

Путин предложил СБ ООН работать над устранением угрозы глобальной войны

РБК05:20

Путин призвал пять держав устранить угрозы глобальной войны

Газета.Ru05:12

Путин призвал 5 ядерных держав начать работу по устранению угрозы глобальной войны

Интерфакс05:12
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Общество

Путин: Практика социальных контрактов будет расширена

Механизм социальных контрактов будет внедрен во всех субъектах РФ к 2021 году, заявил президент Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию.
Don24 04:53
Общество

Угрозой демографии назвал Путин низкие доходы россиян

Президент России Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию в среду, отметил, что "низкие доходы населения являются угрозой демографическому будущему России" — сообщает ИА KrasnodarMedia .
KrasnodarMedia 04:35
Политика

Путин предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий

Регулярная индексация пенсий должна быть закреплена в Конституции России.
Известия 06:15
Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс

Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс, сообщает SANA.
Взгляд.ру вчера в 16:58
Политика

Путин предложил изменить статью в УК РФ об ОПГ для бизнеса

Путин рассказал, что часто предприниматели обращали внимание на 210-ю статью Уголовного кодекса России, по которой любая компания могла считаться организованным преступным сообществом из-за того, что ее руководители нарушили закон.
РЕН ТВ 05:19
Армия и оружие

Пентагон исключил ядерные бомбы из арсенала B-52

Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress по новой инструкции ВВС США больше не подлежат оснащению ядерными бомбами.
Взгляд.ру вчера в 09:02
Политика

Германия «разгромила» законопроект о децентрализации власти на Украине

Посольство Германии в Киеве жестко раскритиковало законопроект президента Владимира Зеленского о завершении реформы децентрализации власти на Украине.
REGNUM 04:21
Футбол

Александр Новиков: «Убеждал Кирилла принять „Динамо“»

Тедеско сам расставляет фишки и игроков Александр Новиков — личность уникальная сама по себе.
Спорт-Экспресс вчера в 16:10
Автоспорт

Шибалов выиграл 10-й этап «Дакара» в зачете грузовиков

«КАМАЗ-мастер» продолжает тотально доминировать на ралли-марафоне «Дакар» в зачете грузовиков. На этот раз победа досталась Антону Шибалову.
Bookmaker-ratings.ru 05:00
Общество

Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы

Послание должны были впервые показать на фасадах гостиницы «Космос», Центрального телеграфа, здания «Дома книги», кинотеатра «Октябрь», дома № 28 на Новом Арбате, а также ТЦ «Ереван-плаза», рассказывал РБК представитель рекламной компании LBL (владелец конструкций).
Ведомости 05:18
Общество

В Минфине поддержали создание частных судебных приставов в России

Министерство финансов России поддерживает создание в стране частных судебных приставов и их внедрение, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на подготовленную ведомством рекомендацию.
Газета.Ru 00:37
Технологии

Samsung поможет сделать из упаковки телевизора кошачий домик

Компания Samsung представила экологичную упаковку Eco-Package. Она позволяет владельцам техники сделать из неё предмет интерьера.
News.ru 03:47
Игры

Epic Games Store в 2020 году продолжит бесплатно раздавать игры

Как удалось узнать зарубежному изданию, в 2020 году компания будет и дальше предоставлять пользователям игры бесплатно, и будет происходить в рамках еженедельной бесплатной раздачи.
Astera 05:18
Авто

Bentley завершает производство седана Mulsanne

Последним аккордом в истории седана станет серия, состоящая из машин, Mulsanne 6.75 Edition by Mulliner, которая посвящена окончанию выпуска, и силовой установке V8 6¾, отметивший в прошлом году отметил своё 60-летие.
CarsWeek.ru вчера в 12:14
Шоу-бизнес

Виктория Боня увлеклась фотошопом, забыв про отражение в зеркале

Отражение руки в зеркале, на которое Боня при редактировании снимка не обратила внимание, не соответствует по толщине ее изящному предплечью.
Пятый канал 06:09
Авто

Opel расширит в России модельный ряд

Как рассказал управляющий директор брендов Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин, есть план развития на 2020 год, в течение которого линейка Opel в стране будет значительно дополнена, пишет ТАСС.
RuNews24.ru вчера в 02:54
Политика

Путин предложил реализовать в России проект «Доступный интернет»

Владимир Путин среди прочего предложил обеспечить россиянам бесплатный доступ в Сеть на социально значимые ресурсы.
Невские Новости 05:10
Шоу-бизнес

Федор Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина

29-летний футболист сборной России по футболу Федор Смолов и Мария Юмашева (внучка Борис Ельцина) приняли решение пожениться.
ГЛАС.RU вчера в 13:44
Футбол

Футболист Березуцкий рассказал об отношении Нидерландов к России

Футболист Василий Березуцкий рассказал о том, как к России на самом деле относятся в Нидерландах.
Аргументы недели 01:08
Общество

Губернатор Амурской области прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

Губернатор Амурской области Василий Орлов принял участие в церемонии ежегодного обращения президента России к Федеральному собранию.
Амур.инфо 05:36
Хоккей

Бекстрем: Овечкин подпишет новый контракт с «Вашингтоном» 2 июля

Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Никлас Бекстрем считает, что его партнер по команде российский форвард Александр Овечкин подпишет новый контракт с клубом 2 июля.
РИА Новости 02:50
Политика

Президент Эстонии обвинила Россию в непредсказуемости

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд обвинила Россию в несерьезном отношении к взятым на себя международным обязательствам.
Lenta.ru вчера в 03:45
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Lenta.ru вчера в 14:39
Происшествия

Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым

Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.
Газета.Ru 02:58
Общество

Путин объявил о введении доплаты классным руководителям

С 1 сентября 2020 года президент вводит специальную доплату для классных руководителей, которая будет составлять не менее пяти тысяч рублей.
Комсомольская правда 04:36
Политика

Киев выделил по $8,3 тысяч семьям погибших в авиакатастрофе в Тегеране

Правительство Украины выделило по 200 тыс. гривен ($8,3 тыс.) семьям погибших в авиакатастрофе в Тегеране.
Газета.Ru 05:48
Общество

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку

В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Газета.Ru 06:10
Здоровье

Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи

«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Коммерсантъ 13 января в 05:50
Общество

Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России

Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов.
Известия вчера в 23:29
Хоккей

Малкин высказался о возвращении Кросби в состав «Питтсбурга»

Форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин поделился мнением о возвращении капитана команды Сидни Кросби.
Газета.Ru 03:45
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