Политика
Вести.RuПутин призвал пять ядерных держав устранить угрозы глобальной войны
Пять ядерных держав, которые основали Организацию Объединенных Наций, несут особую ответственность за сохранение и развитие человечества, считает Владимир Путин.
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Общество
Путин: Практика социальных контрактов будет расширена
Механизм социальных контрактов будет внедрен во всех субъектах РФ к 2021 году, заявил президент Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию.
Общество
Угрозой демографии назвал Путин низкие доходы россиян
Президент России Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию в среду, отметил, что "низкие доходы населения являются угрозой демографическому будущему России" — сообщает ИА KrasnodarMedia .
Политика
Путин предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий
Регулярная индексация пенсий должна быть закреплена в Конституции России.
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс
Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс, сообщает SANA.
Политика
Путин предложил изменить статью в УК РФ об ОПГ для бизнеса
Путин рассказал, что часто предприниматели обращали внимание на 210-ю статью Уголовного кодекса России, по которой любая компания могла считаться организованным преступным сообществом из-за того, что ее руководители нарушили закон.
Армия и оружие
Пентагон исключил ядерные бомбы из арсенала B-52
Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress по новой инструкции ВВС США больше не подлежат оснащению ядерными бомбами.
Политика
Германия «разгромила» законопроект о децентрализации власти на Украине
Посольство Германии в Киеве жестко раскритиковало законопроект президента Владимира Зеленского о завершении реформы децентрализации власти на Украине.
Футбол
Александр Новиков: «Убеждал Кирилла принять „Динамо“»
Тедеско сам расставляет фишки и игроков Александр Новиков — личность уникальная сама по себе.
Автоспорт
Шибалов выиграл 10-й этап «Дакара» в зачете грузовиков
«КАМАЗ-мастер» продолжает тотально доминировать на ралли-марафоне «Дакар» в зачете грузовиков. На этот раз победа досталась Антону Шибалову.
Общество
Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы
Послание должны были впервые показать на фасадах гостиницы «Космос», Центрального телеграфа, здания «Дома книги», кинотеатра «Октябрь», дома № 28 на Новом Арбате, а также ТЦ «Ереван-плаза», рассказывал РБК представитель рекламной компании LBL (владелец конструкций).
Общество
В Минфине поддержали создание частных судебных приставов в России
Министерство финансов России поддерживает создание в стране частных судебных приставов и их внедрение, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на подготовленную ведомством рекомендацию.
Технологии
Samsung поможет сделать из упаковки телевизора кошачий домик
Компания Samsung представила экологичную упаковку Eco-Package. Она позволяет владельцам техники сделать из неё предмет интерьера.
Игры
Epic Games Store в 2020 году продолжит бесплатно раздавать игры
Как удалось узнать зарубежному изданию, в 2020 году компания будет и дальше предоставлять пользователям игры бесплатно, и будет происходить в рамках еженедельной бесплатной раздачи.
Авто
Bentley завершает производство седана Mulsanne
Последним аккордом в истории седана станет серия, состоящая из машин, Mulsanne 6.75 Edition by Mulliner, которая посвящена окончанию выпуска, и силовой установке V8 6¾, отметивший в прошлом году отметил своё 60-летие.
Шоу-бизнес
Виктория Боня увлеклась фотошопом, забыв про отражение в зеркале
Отражение руки в зеркале, на которое Боня при редактировании снимка не обратила внимание, не соответствует по толщине ее изящному предплечью.
Авто
Opel расширит в России модельный ряд
Как рассказал управляющий директор брендов Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин, есть план развития на 2020 год, в течение которого линейка Opel в стране будет значительно дополнена, пишет ТАСС.
Политика
Путин предложил реализовать в России проект «Доступный интернет»
Владимир Путин среди прочего предложил обеспечить россиянам бесплатный доступ в Сеть на социально значимые ресурсы.
Шоу-бизнес
Федор Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина
29-летний футболист сборной России по футболу Федор Смолов и Мария Юмашева (внучка Борис Ельцина) приняли решение пожениться.
Футбол
Футболист Березуцкий рассказал об отношении Нидерландов к России
Футболист Василий Березуцкий рассказал о том, как к России на самом деле относятся в Нидерландах.
Общество
Губернатор Амурской области прокомментировал послание Путина Федеральному собранию
Губернатор Амурской области Василий Орлов принял участие в церемонии ежегодного обращения президента России к Федеральному собранию.
Хоккей
Бекстрем: Овечкин подпишет новый контракт с «Вашингтоном» 2 июля
Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Никлас Бекстрем считает, что его партнер по команде российский форвард Александр Овечкин подпишет новый контракт с клубом 2 июля.
Политика
Президент Эстонии обвинила Россию в непредсказуемости
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд обвинила Россию в несерьезном отношении к взятым на себя международным обязательствам.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Происшествия
Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым
Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.
Общество
Путин объявил о введении доплаты классным руководителям
С 1 сентября 2020 года президент вводит специальную доплату для классных руководителей, которая будет составлять не менее пяти тысяч рублей.
Политика
Киев выделил по $8,3 тысяч семьям погибших в авиакатастрофе в Тегеране
Правительство Украины выделило по 200 тыс. гривен ($8,3 тыс.) семьям погибших в авиакатастрофе в Тегеране.
Общество
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку
В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Общество
Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России
Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов.
Хоккей
Малкин высказался о возвращении Кросби в состав «Питтсбурга»
Форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин поделился мнением о возвращении капитана команды Сидни Кросби.