Политика
Вести.RuПутин призвал пять ядерных держав устранить угрозы глобальной войны
Пять ядерных держав, которые основали Организацию Объединенных Наций, несут особую ответственность за сохранение и развитие человечества, считает Владимир Путин.
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Политика
Путин попросил правительство исполнять обязанности
Владимир Путин попросил членов правительства, уходящих в отставку сразу после Послания президента Федеральному собранию, исполнять свои обязанности в полном объеме до тех пор, пока не будет сформирован новый состав кабмина.
Экономика
Путин назвал рост доходов россиян важнейшей задачей правительства
Создание условий для увеличения реальных доходов россиян является важнейшей задачей правительства РФ и Центрального банка, заявил президент страны Владимир Путин во время обращения с посланием к Федеральному собранию в среду, 15 января, в Москве.
Общество
Ульяновскую учительницу потребовали уволить за покупку нижнего белья
Экономика
РБК: семья Евтушенкова может купить немецкие гипермаркеты Real
Люксембургская компания SCP Group и немецкая x+bricks планируют к 31 января подписать договор о покупке у немецкой Metro AG сети гипермаркетов Real, сообщил РБК.
Экономика
Минэкономразвития оценило социальные инициативы Путина
Инициативы были озвучены Путиным 15 января в послании Федеральному собранию и являются инструментами, направленными на реализацию трех важнейших для страны задач: снижение уровня бедности, преодоление последствий демографического спада и стимулирование инвестиций в реальный сектор экономики.
Футбол
УЕФА объявил команду года - 2019
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил команду 2019 года, сообщает официальный Twitter-аккаунт организации.
Политика
В Кремле рассказали о сроках голосования по поправкам в Конституцию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы государства Владимира Путина провести голосование по внесению поправок в Конституцию РФ.
Здоровье
В Красноярске открылось детское паллиативное отделение
Первое детское паллиативное отделение для неизлечимо больных детей открылось в Красноярске.
Политика
В Курске прокомментировали отставку Правительства РФ
В Курском отделении «Единой России» проводилась встреча с руководителями СМИ, когда поступила информация об отставке Правительства РФ.
Футбол
Роман Пилипчук: «Приятно вернуться домой»
Очень рад, что вернулся назад в «Спартак» работать. Приложу все знания и усилия, чтобы команда двигалась вперед.
Политика
Путин: перед Россией стоят прорывные исторические задачи
Перед страной стоят прорывные исторические задачи. И каждый должен понимать, что для их решения важен вклад каждого из нас, граждан страны.
Общество
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку
В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Общество
Путин выступил за введение доплаты классным руководителям с 1 сентября
«Считаю необходимым уже с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета», — сказал президент.
Футбол
Соболев согласовал контракт с ЦСКА
Кино
Актер из сериалов «Горец» и «Друзья» Стэн Кирш покончил с собой
Американский актер Стэн Кирш, популярность которому принесли съемки в сериале "Горец" (1992-1998), обнаружен мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе, сообщает интернет-ресурс TMZ.
Кино
Список номинантов на «Оскар-2020» появился в сети
СМИ опубликовали список фильмов, которые будут бороться за звание лучшего в рамках кинопремии «Оскар».
Происшествия
Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным
В мордовской исправительной колонии номер 5 выясняют обстоятельства драки между двумя заключенными.
Спорт
Состоялся релиз мобильной Warface
15 января состоялся релиз Warface: Global Operations — первой мобильной игры в сеттинге. Шутер доступен бесплатно в App Store и Google Play.
Шоу-бизнес
Участница «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро стала мамой во второй раз
Мэрилин Керро, участница 16-го и 17-го сезонов "Битвы экстрасенсов", в своём Instagram сообщила о рождении у неё второго ребёнка.
Армия и оружие
Удар по авиабазе Тифор в провинции Хомс в Сирии нанесли ВВС Израиля
Ракетный удар по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной на востоке провинции Хомс в Сирии, был нанесен военно-воздушными силами Израиля.
Происшествия
На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда
Политика
Кадыров предложил создать институт уполномоченного по правам семьи
После послания президента России Федеральному собранию глава Чечни Рамзан Кадыров предложил создать в стране институт уполномоченного по правам семьи.
Автоспорт
Шибалов выиграл 10-й этап «Дакара» в зачете грузовиков
«КАМАЗ-мастер» продолжает тотально доминировать на ралли-марафоне «Дакар» в зачете грузовиков. На этот раз победа досталась Антону Шибалову.
Армия и оружие
Немецкое СМИ назвало впечатляющим проект российского авианосца
После создания нового атомного авианосца российский морской флот сможет конкурировать с ВМС США, пишет немецкое издание Handelsblatt 14 января.
Общество
На Филиппинах ввели режим бедствия из-за пробуждения вулкана Тааль
Власти страны ввели в провинции Батангас режим чрезвычайного положения. Вулкан пробудился в воскресенье.
Политика
Украина анонсировала новый обмен пленными с Донбассом
Украинские власти анонсировали новый обмен пленными и удерживаемыми лицами с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Футбол
Тедеско: после отпуска удивил Айртон
Удивил Айртон, не ожидали мы, что он вернётся блондином.