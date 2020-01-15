Политика

Вести.RuВести.RuПутин призвал пять ядерных держав устранить угрозы глобальной войны

Пять ядерных держав, которые основали Организацию Объединенных Наций, несут особую ответственность за сохранение и развитие человечества, считает Владимир Путин.
Читать в источнике
Комментировать21

Подробнее о событии

Эксперт: нужно выработать новые подходы для обеспечения безопасности

РИА Новости07:30

Путин призвал ядерные державы к работе по устранению угрозы войны

Известия05:49

Владимир Путин рассказал, кто несет ответственность за сохранение мира

Комсомольская правда06:06

Путин предложил СБ ООН работать над устранением угрозы глобальной войны

РБК05:20

Путин: пять ядерных держав должны обеспечить безопасность в мире

Коммерсантъ05:15

Путин призвал 5 ядерных держав начать работу по устранению угрозы глобальной войны

Интерфакс05:12

Путин призвал пять ядерных держав устранить угрозы глобальной войны

Вести.Ru05:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 09:42, Ашберн
Политика

Путин попросил правительство исполнять обязанности

Владимир Путин попросил членов правительства, уходящих в отставку сразу после Послания президента Федеральному собранию, исполнять свои обязанности в полном объеме до тех пор, пока не будет сформирован новый состав кабмина.
Pravda.Ru 09:06
Экономика

Путин назвал рост доходов россиян важнейшей задачей правительства

Создание условий для увеличения реальных доходов россиян является важнейшей задачей правительства РФ и Центрального банка, заявил президент страны Владимир Путин во время обращения с посланием к Федеральному собранию в среду, 15 января, в Москве.
Известия 05:16
Общество

Ульяновскую учительницу потребовали уволить за покупку нижнего белья

REGNUM вчера в 11:34
Экономика

РБК: семья Евтушенкова может купить немецкие гипермаркеты Real

Люксембургская компания SCP Group и немецкая x+bricks планируют к 31 января подписать договор о покупке у немецкой Metro AG сети гипермаркетов Real, сообщил РБК.
Коммерсантъ 08:51
Экономика

Минэкономразвития оценило социальные инициативы Путина

Инициативы были озвучены Путиным 15 января в послании Федеральному собранию и являются инструментами, направленными на реализацию трех важнейших для страны задач: снижение уровня бедности, преодоление последствий демографического спада и стимулирование инвестиций в реальный сектор экономики.
Известия 07:11
Футбол

УЕФА объявил команду года - 2019

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил команду 2019 года, сообщает официальный Twitter-аккаунт организации.
Газета.Ru 08:26
Политика

В Кремле рассказали о сроках голосования по поправкам в Конституцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы государства Владимира Путина провести голосование по внесению поправок в Конституцию РФ.
Известия 08:40
Здоровье

В Красноярске открылось детское паллиативное отделение

Первое детское паллиативное отделение для неизлечимо больных детей открылось в Красноярске.
REGNUM 05:51
Происшествия

Сын экс-хоккеиста сборной России убил мать в невменяемом состоянии

Газета.Ru 07:16
Политика

В Курске прокомментировали отставку Правительства РФ

В Курском отделении «Единой России» проводилась встреча с руководителями СМИ, когда поступила информация об отставке Правительства РФ.
46ТВ 08:48
Футбол

Роман Пилипчук: «Приятно вернуться домой»

Очень рад, что вернулся назад в «Спартак» работать. Приложу все знания и усилия, чтобы команда двигалась вперед.
Спорт-Экспресс 09:26
Политика

Путин: перед Россией стоят прорывные исторические задачи

Перед страной стоят прорывные исторические задачи. И каждый должен понимать, что для их решения важен вклад каждого из нас, граждан страны.
Pravda.Ru 05:58
Биатлон

Сборная России выиграла смешанную эстафету на Кубке IBU

Pravda.Ru 09:23
Общество

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку

В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Газета.Ru 06:10
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Известия 07:18
Общество

Путин выступил за введение доплаты классным руководителям с 1 сентября

«Считаю необходимым уже с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета», — сказал президент.
РБК 04:37
Футбол

Соболев согласовал контракт с ЦСКА

Газета.Ru 08:48
Кино

Актер из сериалов «Горец» и «Друзья» Стэн Кирш покончил с собой

Американский актер Стэн Кирш, популярность которому принесли съемки в сериале "Горец" (1992-1998), обнаружен мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе, сообщает интернет-ресурс TMZ.
Инфорос 04:58
Кино

Список номинантов на «Оскар-2020» появился в сети

СМИ опубликовали список фильмов, которые будут бороться за звание лучшего в рамках кинопремии «Оскар».
Политическая Экспертиза 13 января в 11:04
Происшествия

Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным

В мордовской исправительной колонии номер 5 выясняют обстоятельства драки между двумя заключенными.
Вести.Ru вчера в 08:42
Спорт

Состоялся релиз мобильной Warface

15 января состоялся релиз Warface: Global Operations — первой мобильной игры в сеттинге. Шутер доступен бесплатно в App Store и Google Play.
CyberSport.ru 06:11
Шоу-бизнес

Участница «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро стала мамой во второй раз

Мэрилин Керро, участница 16-го и 17-го сезонов "Битвы экстрасенсов", в своём Instagram сообщила о рождении у неё второго ребёнка.
Discover24 02:21
Армия и оружие

Удар по авиабазе Тифор в провинции Хомс в Сирии нанесли ВВС Израиля

Ракетный удар по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной на востоке провинции Хомс в Сирии, был нанесен военно-воздушными силами Израиля.
Вести.Ru вчера в 17:39
Происшествия

На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда

Известия вчера в 07:39
Политика

Кадыров предложил создать институт уполномоченного по правам семьи

После послания президента России Федеральному собранию глава Чечни Рамзан Кадыров предложил создать в стране институт уполномоченного по правам семьи.
РБК 09:10
Автоспорт

Шибалов выиграл 10-й этап «Дакара» в зачете грузовиков

«КАМАЗ-мастер» продолжает тотально доминировать на ралли-марафоне «Дакар» в зачете грузовиков. На этот раз победа досталась Антону Шибалову.
Bookmaker-ratings.ru 05:00
Армия и оружие

Немецкое СМИ назвало впечатляющим проект российского авианосца

После создания нового атомного авианосца российский морской флот сможет конкурировать с ВМС США, пишет немецкое издание Handelsblatt 14 января.
Известия 08:19
Общество

На Филиппинах ввели режим бедствия из-за пробуждения вулкана Тааль

Власти страны ввели в провинции Батангас режим чрезвычайного положения. Вулкан пробудился в воскресенье.
НТВ 13 января в 12:38
Политика

Украина анонсировала новый обмен пленными с Донбассом

Украинские власти анонсировали новый обмен пленными и удерживаемыми лицами с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Lenta.ru 08:12
Футбол

Тедеско: после отпуска удивил Айртон

Удивил Айртон, не ожидали мы, что он вернётся блондином.
Чемпионат 06:06
Как работают Яндекс.Новости?
Послание президента России Федеральному СобраниюБольше новостей по теме
Главное