Пять ядерных держав, которые основали Организацию Объединенных Наций, несут особую ответственность за сохранение и развитие человечества, считает Владимир Путин.

Политика Путин попросил правительство исполнять обязанности Владимир Путин попросил членов правительства, уходящих в отставку сразу после Послания президента Федеральному собранию, исполнять свои обязанности в полном объеме до тех пор, пока не будет сформирован новый состав кабмина.

Экономика Путин назвал рост доходов россиян важнейшей задачей правительства Создание условий для увеличения реальных доходов россиян является важнейшей задачей правительства РФ и Центрального банка, заявил президент страны Владимир Путин во время обращения с посланием к Федеральному собранию в среду, 15 января, в Москве.

Экономика РБК: семья Евтушенкова может купить немецкие гипермаркеты Real Люксембургская компания SCP Group и немецкая x+bricks планируют к 31 января подписать договор о покупке у немецкой Metro AG сети гипермаркетов Real, сообщил РБК.

Экономика Минэкономразвития оценило социальные инициативы Путина Инициативы были озвучены Путиным 15 января в послании Федеральному собранию и являются инструментами, направленными на реализацию трех важнейших для страны задач: снижение уровня бедности, преодоление последствий демографического спада и стимулирование инвестиций в реальный сектор экономики.

Политика В Курске прокомментировали отставку Правительства РФ В Курском отделении «Единой России» проводилась встреча с руководителями СМИ, когда поступила информация об отставке Правительства РФ.

Политика Путин: перед Россией стоят прорывные исторические задачи Перед страной стоят прорывные исторические задачи. И каждый должен понимать, что для их решения важен вклад каждого из нас, граждан страны.

Общество Путин выступил за введение доплаты классным руководителям с 1 сентября «Считаю необходимым уже с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета», — сказал президент.

Спорт Состоялся релиз мобильной Warface 15 января состоялся релиз Warface: Global Operations — первой мобильной игры в сеттинге. Шутер доступен бесплатно в App Store и Google Play.