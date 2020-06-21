Политика
ТАССПутин призвал работать, а не искать преемников
Оценить
Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет, года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной, ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 17:50, Ашберн
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 05:31
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева улетела с маленькой дочерью из Москвы
Недавно популярная телеведущая Лера Кудрявцева разместила в разделе Stories своего микроблога Instagram серию коротких видеороликов, демонстрирующих её в компании годовалой дочери в салоне самолета.
OAnews 11:33
Экономика
Госдолг Великобритании впервые за полвека превысил объем ВВП страны
Госдолг Великобритании в мае увеличился до 1,95 трлн фунтов стерлингов ($2,42 млрд), что равняется 100,9% валового внутреннего продукта (ВВП) страны.
Известия 19 июня в 07:32
Здоровье
Владимир Васильев наградил более 10 тысяч дагестанских медработников
Глава Дагестана Владимир Васильев наградил более 10 тысяч медицинских работников республики, внесших большой вклад в дело борьбы с коронавирусной инфекцией СOVID-19.
Махачкалинские известия 07:49
Футбол
Кристиан Пулишич: «У „Челси“ уже сильный состав, но добавить такого игрока, как Вернер, просто невероятно»
Форвард «Челси» Кристиан Пулишич поделился впечатлениями от победы в матче 30-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (2:1). — Я очень рад, что смог выйти и помочь команде, — приводит слова Пулишича Sky Sports.
Спорт-Экспресс 14:59
Культура
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов покинул Театр сатиры по собственному желанию, передает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы театра.
Газета.Ru вчера в 13:10
Футбол
Андрей Червиченко: В матче с «Ростовом» было видно, что Кокорину стыдно за происходящее на поле
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает, что Александру Кокорину, выступающему за «Сочи» на правах аренды, было стыдно за происходившее во время матча с «Ростовом».
Советский спорт 16:33
Технологии
Инженеры завода Sony показали фото с PlayStation 5 в руках
На фотографии присутствуют трое мужчин. Видно, что они сотрудники завода Sony.
iReactor 15:16
Армия и оружие
США готовят к отправке на Украину противотанковые комплексы Javelin
Московский Комсомолец 16:51
Экономика
Владелец марки Estrella может запустить контрактное производство в РФ
Владелец марки Estrella может запустить контрактное производство в РФ Американская Mondelez, выпускающая чипсы Estrella, ищет способ восстановить продажи в России.
Коммерсантъ 15:19
Общество
В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель
Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru 11:10
Футбол
В ЦСКА ответили на слова Селюка, который обвинил Гончаренко в расизме
В московском ЦСКА ответили на слова агента Дмитрия Селюка, который обвинил наставника красно-синих Виктора Гончаренко в расизме.
Газета.Ru 16:28
Наука
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
Происшествия
Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках
Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона".
РИА Новости 16:26
Музыка
У Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»
Фанаты конкурса «Евровидение» «лишили» российского певца Диму Билана победы в музыкальном фестивале 2008 года.
Известия 15:58
Политика
Партия президента Вучича побеждает на выборах в парламент Сербии
Правящая Сербская прогрессивная партия, лидером которой является президент Сербии Александр Вучич, с результатом 63,4% побеждает на парламентских выборах в стране.
Известия 16:11
Общество
20 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки
В Москве за прошедшие стуки скончались 20 пациентов с диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфакс 17:07
Шоу-бизнес
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с детьми
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с тремя детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
Версия.Инфо 05:56
Общество
Экс-директор раскрыл доходы участников «Уральских пельменей»
Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский рассказал о доходах участников шоу.
РИА Новости вчера в 03:23
Политика
Прочитано в журнале Forbes: Путин дает Западу урок истории
Материал Джеймса Роджерса озаглавлен: "Путин дает Западу урок истории Второй мировой войны, и вот почему".
Российская газета вчера в 12:12
Происшествия
В Москве ранили ножом мужчину, заступившегося за девушку
В Москве мужчина заступился за девушку и получил ножевое ранение, сообщили в ГСУ СК России по Москве.
РИА Новости 14:21
Происшествия
Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы
В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости 10:11
Авто
Китай запустил продажи аналога «Гелендвагена»
Китайский производитель BAIC объявил о начале продаж своего нового автомобиля Beijing BJ80.
NewInform вчера в 00:19
Происшествия
В Норильске полиция пресекла массовую драку
Массовая драка произошла в субботу вечером в Норильске, передает «Интерфакс». По данным полиции, ссора произошла на бытовой почве.
BFM.ru 07:15
Общество
Пенсионеры получат доплату к пенсии с 1 августа
С 1 августа несколько категорий пенсионеров получат доплату к пенсии, сообщили в ПФР.
Комсомольская правда 19 июня в 13:48
Политика
Посол России в США рассказал о реакции Госдепа на статью Путина
В Госдепартаменте заинтересовались предложением Москвы относительно саммита "ядерной пятерки", которое было изложено президентом РФ Владимиром Путиным в статье по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны, заявил РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов.
Российская газета вчера в 14:07