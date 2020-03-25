Путин предложил предоставить им отсрочку по налогам, кроме НДС и страховым взносам. Также президент поручил снизить ставку страховых взносов с 30 до 15% для зарплат работников предприятий среднего и малого бизнеса, которые больше МРОТ.

Путин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам

Общество В Москве скончались два пациента с коронавирусной инфекцией О смерти двух пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Москве сообщили в столичном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Культура Умер актер, озвучивавший Человека-паука и Антонио Бандераса Актер Театра российской армии Сергей Смирнов скончался в среду на 38-м году жизни после тяжелой болезни, отпевание состоится 27 марта в храме Димитрия Солунского, сообщается на сайте театра.

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Общество Концертный директор Лещенко объяснил причины его перевода в Коммунарку Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, у которого врачи диагностировали воспаление легких, перевели в реанимацию для проведения необходимых восстановительных процедур, сообщил "Интерфаксу" концертный директор певца Олег Дмитриев.

Хоккей КХЛ досрочно завершила сезон из-за коронавируса Континентальная хоккейная лига (КХЛ) досрочно завершила сезон из-за коронавируса, став первым турниром высокого уровня, который пошел на такие меры.

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Общество В США 849 человек умерли от коронавируса Всего в стране заразились более 60 тысяч человек. В среду, 25 марта, стало известно о том, что в США 849 человек умерли от коронавируса.

Армия и оружие Шойгу провел в Сирии переговоры с Асадом Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу по поручению Владимира Путина совершил рабочую поездку в Сирию, где провел переговоры с президентом арабской республики Башаром Асадом.

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