Коронавирус
ИзвестияПутин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам
Путин предложил предоставить им отсрочку по налогам, кроме НДС и страховым взносам. Также президент поручил снизить ставку страховых взносов с 30 до 15% для зарплат работников предприятий среднего и малого бизнеса, которые больше МРОТ.
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Общество
Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет
Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. руб. на ребенка ежемесячно.
Общество
Вирусолог развеял популярный миф о распространении коронавируса
Вирусолог из Италии Роберто Буриони развенчал один из популярный мифов о коронавирусе.
Общество
В Москве скончались два пациента с коронавирусной инфекцией
О смерти двух пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Москве сообщили в столичном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Общество
Путин заявил о сдерживании распространения коронавируса в России
России в целом пока удается сдерживать широкое и стремительное распространение болезни.
Общество
Российский истребитель Су-27 упал в Черном море
Культура
Умер актер, озвучивавший Человека-паука и Антонио Бандераса
Актер Театра российской армии Сергей Смирнов скончался в среду на 38-м году жизни после тяжелой болезни, отпевание состоится 27 марта в храме Димитрия Солунского, сообщается на сайте театра.
Политика
Собянин призвал регионы готовиться к проблемам из-за коронавируса
Мэр Москвы, заместитель председателя координационного совета при правительстве по противодействию коронавирусу Сергей Собянин 24 марта призвал регионы готовиться к возможным проблемам из-за распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Названа еще одна причина высокой смертности в Италии от коронавируса
Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
Концертный директор Лещенко объяснил причины его перевода в Коммунарку
Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, у которого врачи диагностировали воспаление легких, перевели в реанимацию для проведения необходимых восстановительных процедур, сообщил "Интерфаксу" концертный директор певца Олег Дмитриев.
Общество
В Москве могут закрыть парки и торговые центры в нерабочую неделю
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве могут ввести новые ограничительные меры на время нерабочей недели в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Общество
Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Хоккей
КХЛ досрочно завершила сезон из-за коронавируса
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) досрочно завершила сезон из-за коронавируса, став первым турниром высокого уровня, который пошел на такие меры.
Общество
Внезапные выходные отсрочили платежи по кредитам россиян
Все платежи по кредитам, запланированные на следующую неделю, перенеслись на 6 апреля, предупредил Центробанк после объявления долгих выходных в России.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом на Украине возросло до 136
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине увеличилось со 113 до 136.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Экономика
Проценты по вкладам обложат подоходным налогом
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам объявил о распространении подоходного налога на проценты по вкладам.
Общество
Трамп хочет снять карантин в США к 12 апреля
25 марта президент США в интервью Fox News заявил, что уже к Пасхе (12 апреля) рассчитывает "открыть страну".
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин в среду обратился к нации из-за ситуации с коронавирусом в стране.
Экономика
Столичные такси и каршеринг попросили мэрию о субсидиях
Участники транспортного рынка обратились к правительству Москвы с просьбой предоставить им финансовую поддержку в связи со снижением спроса на их услуги в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
На Украине продлили карантин из-за коронавируса до 24 апреля
Украинское правительство продлило карантин в стране до 24 апреля из-за распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает РИА "Новости".
Общество
В США 849 человек умерли от коронавируса
Всего в стране заразились более 60 тысяч человек. В среду, 25 марта, стало известно о том, что в США 849 человек умерли от коронавируса.
Происшествия
Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве
57-летнего экс-главу МИД Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве 56-летнего предпринимателя Сергея Старицкого.
Армия и оружие
Шойгу провел в Сирии переговоры с Асадом
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу по поручению Владимира Путина совершил рабочую поездку в Сирию, где провел переговоры с президентом арабской республики Башаром Асадом.
Политика
Путин запретил иностранцам владеть землей в Калининграде и Крыму
Президент России Владимир Путин запретил иностранцам владеть земельными участками в Крыму, Астраханской и Калининградской областях.
Экономика
Handelsblatt сообщил о «новой схватке» для «Северного потока — 2»
Германское издание Handelsblatt опубликовало материал, посвященный российскому газопроводу Северный поток — 2. Автор статьи рассказал о том, что российскому проекту придется вступить в новую схватку с многочисленными недоброжелателями.
Экономика
Богатейший человек Европы за день заработал 11,3 миллиарда долларов
Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно, считающийся самым богатым человеком Европы, за день увеличил свое состояние на 11,3 миллиарда долларов, пишет Bloomberg.
Авто
В России отзывают более 5 тысяч кроссоверов Porsche Macan
Происшествия
Тело младенца нашли в мусорном баке в Липецке
В Липецке следователи начали доследственную проверку по факту обнаружения тела младенца в мусорном контейнере.
Авто
Российский авторынок в апреле ждет масштабное падение
В результате скачка цен произойдёт резкое снижение автомобильного рынка, которое будет наблюдаться уже в следующем месяце.