Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаПутин: Малый и средний бизнес получит отсрочку по налогам и кредитам

Малые и средние предприятия (МСП), пострадавшие от ситуации с коронавирусом, получат отсрочку на шесть месяцев по выплате налогов и кредитов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем телеобращении к россиянам.
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