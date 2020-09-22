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ФедералПресс
ФедералПресс

Путин призвал ООН освободить мировую торговлю от нелегитимных санкций

Путин призвал расчистить мировую торговлю от нелегитимных санкций. Глава РФ также отметил необходимость введения зеленых коридоров, свободных от торговых войн и санкции для лекарств, средств индивидуальной безопасности и продовольствия в период пандемии.В источнике
Владимир Путин
Да и в целом расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы.
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Путин призвал расчистить мировую торговлю от нелегитимных санкций

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«Роме» присудили техническое поражение в матче с «Вероной»

"Роме" присудили техническое поражение в матче первого тура чемпионата Италии против "Вероны", сообщается на официальном сайте Серии А. Отмечается, что причиной данного решения стало присутствие в составе столичной команды полузащитника Амаду Диавара, который не был внесен в заявку клуба на игру.
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Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

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ИА Красная Веснавчера в 05:19
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