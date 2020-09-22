Путин призвал ООН освободить мировую торговлю от нелегитимных санкций
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Путин призвал расчистить мировую торговлю от нелегитимных санкций. Глава РФ также отметил необходимость введения зеленых коридоров, свободных от торговых войн и санкции для лекарств, средств индивидуальной безопасности и продовольствия в период пандемии.В источнике
Да и в целом расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы.
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