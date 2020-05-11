Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.

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Хоккей ИИХФ поменяет местами сборные России и Канады в группах на ЧМ-2021 Международная федерация хоккея планирует поменять местами сборные России и Канады в группах на чемпионата мире 2021 года, информирует РИА «Новости».

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Происшествия В Приморье арестовали группу ранее судимых вымогателей Фигуранты уголовного дела, которыми оказались ранее судимые жители Приморья в возрасте от 32 до 38 лет, заключены под стражу.

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