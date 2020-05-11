Коронавирус
RT на русскомПутин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
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Политика
Путин заявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая
С 12 мая в России завершается период нерабочих дней, введенных в стране из-за распространения коронавируса в конце марта.
Известия 09:19
Политика
Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
Армия и оружие
ТАСС сообщил об испытаниях гиперзвуковой ракеты с ракетоносца Ту-22М3М
В марте 2018 года во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин сообщил о разработке новейшего гиперзвукового российского оружия, в том числе ракетных комплексов «Сармат» и «Авангард», крылатых ракет с ядерно-энергетическими установками, а также авиационного ракетного комплекса «Кинжал».
РБК вчера в 22:27
Общество
Путин предложил вдвое повысить размер пособия по уходу за ребенком
Размер пособий по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
ТАСС 09:52
Футбол
Литманен — о коронавирусе: «Было трудно дышать»
Бывший футболист "Аякса" и сборной Финляндии Яри Литманен рассказал, как переболел коронавирусом:У меня была температура, переболела головы и болели мышцы.
Soccer.ru 13:57
Общество
Портал госуслуг упал после обращения Путина
Ранее в понедельник в Telegram-каналах появилась информация, что после обращения президента РФ Владимира Путина доступ к порталу госуслуг оказался затруднен.
РИА Новости 13:23
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап отмены ограничений
Как считает вице-премьер, сейчас уже 11 субъектов имеют показатели, соответствующие не только первому, но даже и второму этапу снятия ограничений.
РИА Новости 12:50
Игры
Авторы Call of Duty 4: Modern Warfare и Titanfall основали ещё одну новую студию
Старший продюсер и ведущий программист Call of Duty 4: Modern Warfare, Titanfall и Apex Legends хотят делать игры «по-своему», имея широкую гибкость в творческом процессе и выслушивая отзывы и предложения каждого участника команды.
Игромания.ру 13:07
Общество
На Кубани режим карантина из-за пандемии продлили до 23 мая
Власти Краснодарского края приняли решение продлить режим карантина, действующий в условиях пандемии коронавируса, до 23 мая.
ТАСС вчера в 07:50
Игры
С высоты птичьего полёта: красочные пейзажи на новых скриншотах Microsoft Flight Simulator
На изображениях демонстрируются самолёты в движении и красочные пейзажи городов, которые запечатлены с разных высот.
3DNews 08 мая в 11:51
Общество
Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году
В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.
Газета.Ru 07:42
Общество
Право на «детские» выплаты дополнительно получат 1,7 млн семей
Право на выплаты на детей до трех лет дополнительно получат около 1,7 млн семей.
Известия 12:21
Общество
В Астрахани сохранили самоизоляцию и пропускной режим
За последние четыре дня среднесуточный прирост заболеваемости 40 процентов, пропускной режим сохраняется, - заявил Бабушкин на заседании регионального штаба по противодействию распространения коронавируса.
Российская газета 13:53
Общество
Власти Калининградской области отменяют режим всеобщей самоизоляции
В Калининградской области решили отменить режим самоизоляции. Это следует из постановления, опубликованного на портале правовой информации.
Аргументы недели 13:11
Здоровье
Губернатор Свердловской области объяснил неполные выплаты врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разместил в своем Instagram вопрос врача-рентгенолога из Артемовска о причинах неполных выплат, причитающихся медикам, борющимся с COVID-19.
Солидарность 10:46
Игры
Bethesda рассказала, когда ждать новостей о The Elder Scrolls VI
Starfield и The Elder Scrolls VI анонсировали на выставке E3 2018.
CyberSport.ru 10:56
Общество
В Волгоградской области планируют разрешить прогулки с 14 мая
Власти Волгоградской области при благоприятном развитии с 20 мая планируют открыть магазины непродовольственных товаров, а разрешить прогулки уже с 14 мая.
ТАСС 11:54
Общество
Собянин: ответственность и соблюдение мер должны стать основой выхода из ограничений
Вы [Владимир Путин] сказали о том, что не должны ослаблять эти требования, наоборот, может быть, они должны еще строже исполняться.
ТАСС 11:01
Политика
ЕК допустила санкции против Германии из-за решения суда по ЕЦБ
5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС банком, призванная защитить экономику еврозоны, частично нарушает основной закон Германии, поскольку правительство страны и бундестаг не были подключены к проверке соразмерности решения ЕЦБ.
РБК 00:32
Авто
В России начались продажи электрогрузовика «Муравей»
Электрокар предлагаю с ценником 1,25 миллиона рублей, причем за грузовую платформу, кузов-фургон и электрический отопитель нужно доплачмвать.
Picsnews.net 09 мая в 01:49
Общество
Василий Голубев рассказал о темпах смягчения ограничительных мер
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о темпах смягчения ограничительных мер, подчеркнув, что они будут зависеть от качества соблюдения жителями донского региона "масочного" режима.
Ugpressa.ru 11:35
Политика
Путин 11 мая рассмотрит вопрос продления нерабочих дней
Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет посвященное коронавирусу совещание, на котором будет рассмотрен вопрос о продлении нерабочих дней в стране.
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 12:05
Единоборства
Александр Усик ответил на вызов борца на бой без правил
Bookmaker-ratings.ru 10:30
Экономика
Подсчитана сумма предложенных к возврату налогов для самозанятых
Сумма предложенных президентом России Владимиром Путиным к возврату налогов для самозанятых в связи с издержками из-за периода нерабочих дней превысит один миллиард рублей.
Lenta.ru 11:54
Здоровье
В Челябинской больнице пациентка пожаловалась на обед из 25 макарон
Пациенты с COVID-19, лежащие в городской клинической больницы № 8 Челябинска, пожаловались на скудное питание, так, порция второго состояла из двадцати пяти макарон, 11 мая передает газета «Московский комсомолец».
ИА Красная Весна 12:27
Игры
Valve готовит новую программу лояльности для пользователей Steam
По словам Джундика, компания работает над системой лояльности в Steam с предметами-наградами, баллами для прокачки уровней аккаунта и функцией добавления реакций к отзывам пользователей.
NewInform 10:45
Общество
Эксперт объяснил причину ЧП с блоком «Фрегат-СБ» на орбите
Эксперт в области космической техники Игорь Лисов прокомментировал ЧП на орбите, в ходе которого произошло разрушение баков разгонного блока «Фрегат-СБ».
News.ru вчера в 10:42
Экономика
Путин предложил выдавать кредиты под 2% на поддержку занятости
Президент Владимир Путин во время совещания, посвященного санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, предложил с 1 июня запустить программу кредитования компаний, пострадавших от коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
РБК 13:59