Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
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Путин: Решающее слово о снятии ограничений будет за врачами

Комсомольская правда11:30

Путин: быстрым режим из ограничений не будет

Sibnovosti.ru09:47

Решение о снятии ограничений каждый регион РФ будет принимать самостоятельное

Псковская правда09:38

Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений

RT на русском09:28

Путин призвал регионы учитывать ситуацию на местах при снятии ограничений

РИА Новости09:14
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 14:19, Ашберн
Политика

Путин заявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая

С 12 мая в России завершается период нерабочих дней, введенных в стране из-за распространения коронавируса в конце марта.
Известия 09:19
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Политика

Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая

"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
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Армия и оружие

ТАСС сообщил об испытаниях гиперзвуковой ракеты с ракетоносца Ту-22М3М

В марте 2018 года во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин сообщил о разработке новейшего гиперзвукового российского оружия, в том числе ракетных комплексов «Сармат» и «Авангард», крылатых ракет с ядерно-энергетическими установками, а также авиационного ракетного комплекса «Кинжал».
РБК вчера в 22:27
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Общество

Путин предложил вдвое повысить размер пособия по уходу за ребенком

Размер пособий по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
ТАСС 09:52
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Футбол

Литманен — о коронавирусе: «Было трудно дышать»

Бывший футболист "Аякса" и сборной Финляндии Яри Литманен рассказал, как переболел коронавирусом:У меня была температура, переболела головы и болели мышцы.
Soccer.ru 13:57
Общество

Портал госуслуг упал после обращения Путина

Ранее в понедельник в Telegram-каналах появилась информация, что после обращения президента РФ Владимира Путина доступ к порталу госуслуг оказался затруднен.
РИА Новости 13:23
Происшествия

В Петербурге из-за скачка напряжения «взорвался» тротуар

REGNUM 13:43
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап отмены ограничений

Как считает вице-премьер, сейчас уже 11 субъектов имеют показатели, соответствующие не только первому, но даже и второму этапу снятия ограничений.
РИА Новости 12:50
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Игры

Авторы Call of Duty 4: Modern Warfare и Titanfall основали ещё одну новую студию

Старший продюсер и ведущий программист Call of Duty 4: Modern Warfare, Titanfall и Apex Legends хотят делать игры «по-своему», имея широкую гибкость в творческом процессе и выслушивая отзывы и предложения каждого участника команды.
Игромания.ру 13:07
Общество

На Кубани режим карантина из-за пандемии продлили до 23 мая

Власти Краснодарского края приняли решение продлить режим карантина, действующий в условиях пандемии коронавируса, до 23 мая.
ТАСС вчера в 07:50
1,7K
Игры

С высоты птичьего полёта: красочные пейзажи на новых скриншотах Microsoft Flight Simulator

На изображениях демонстрируются самолёты в движении и красочные пейзажи городов, которые запечатлены с разных высот.
3DNews 08 мая в 11:51
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Общество

Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году

В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.
Газета.Ru 07:42
1K
Общество

Право на «детские» выплаты дополнительно получат 1,7 млн семей

Право на выплаты на детей до трех лет дополнительно получат около 1,7 млн семей.
Известия 12:21
Общество

В Астрахани сохранили самоизоляцию и пропускной режим

За последние четыре дня среднесуточный прирост заболеваемости 40 процентов, пропускной режим сохраняется, - заявил Бабушкин на заседании регионального штаба по противодействию распространения коронавируса.
Российская газета 13:53
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Общество

Власти Калининградской области отменяют режим всеобщей самоизоляции

В Калининградской области решили отменить режим самоизоляции. Это следует из постановления, опубликованного на портале правовой информации.
Аргументы недели 13:11
2
Здоровье

Губернатор Свердловской области объяснил неполные выплаты врачам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разместил в своем Instagram вопрос врача-рентгенолога из Артемовска о причинах неполных выплат, причитающихся медикам, борющимся с COVID-19.
Солидарность 10:46
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Игры

Bethesda рассказала, когда ждать новостей о The Elder Scrolls VI

Starfield и The Elder Scrolls VI анонсировали на выставке E3 2018.
CyberSport.ru 10:56
5
Общество

В Волгоградской области планируют разрешить прогулки с 14 мая

Власти Волгоградской области при благоприятном развитии с 20 мая планируют открыть магазины непродовольственных товаров, а разрешить прогулки уже с 14 мая.
ТАСС 11:54
37
Шоу-бизнес

Тремя подбородками шокировала поклонников Анна Семенович

Live24 04:59
11
Общество

Собянин: ответственность и соблюдение мер должны стать основой выхода из ограничений

Вы [Владимир Путин] сказали о том, что не должны ослаблять эти требования, наоборот, может быть, они должны еще строже исполняться.
ТАСС 11:01
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Политика

ЕК допустила санкции против Германии из-за решения суда по ЕЦБ

5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС банком, призванная защитить экономику еврозоны, частично нарушает основной закон Германии, поскольку правительство страны и бундестаг не были подключены к проверке соразмерности решения ЕЦБ.
РБК 00:32
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Авто

В России начались продажи электрогрузовика «Муравей»

Электрокар предлагаю с ценником 1,25 миллиона рублей, причем за грузовую платформу, кузов-фургон и электрический отопитель нужно доплачмвать.
Picsnews.net 09 мая в 01:49
130
Общество

Василий Голубев рассказал о темпах смягчения ограничительных мер

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о темпах смягчения ограничительных мер, подчеркнув, что они будут зависеть от качества соблюдения жителями донского региона "масочного" режима.
Ugpressa.ru 11:35
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Политика

Путин 11 мая рассмотрит вопрос продления нерабочих дней

Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет посвященное коронавирусу совещание, на котором будет рассмотрен вопрос о продлении нерабочих дней в стране.
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 12:05
5,4K
Единоборства

Александр Усик ответил на вызов борца на бой без правил

Bookmaker-ratings.ru 10:30
Экономика

Подсчитана сумма предложенных к возврату налогов для самозанятых

Сумма предложенных президентом России Владимиром Путиным к возврату налогов для самозанятых в связи с издержками из-за периода нерабочих дней превысит один миллиард рублей.
Lenta.ru 11:54
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Здоровье

В Челябинской больнице пациентка пожаловалась на обед из 25 макарон

Пациенты с COVID-19, лежащие в городской клинической больницы № 8 Челябинска, пожаловались на скудное питание, так, порция второго состояла из двадцати пяти макарон, 11 мая передает газета «Московский комсомолец».
ИА Красная Весна 12:27
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Игры

Valve готовит новую программу лояльности для пользователей Steam

По словам Джундика, компания работает над системой лояльности в Steam с предметами-наградами, баллами для прокачки уровней аккаунта и функцией добавления реакций к отзывам пользователей.
NewInform 10:45
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Общество

Эксперт объяснил причину ЧП с блоком «Фрегат-СБ» на орбите

Эксперт в области космической техники Игорь Лисов прокомментировал ЧП на орбите, в ходе которого произошло разрушение баков разгонного блока «Фрегат-СБ».
News.ru вчера в 10:42
1,6K
Экономика

Путин предложил выдавать кредиты под 2% на поддержку занятости

Президент Владимир Путин во время совещания, посвященного санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, предложил с 1 июня запустить программу кредитования компаний, пострадавших от коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
РБК 13:59
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