Коронавирус
RT на русскомПутин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
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Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
Общество
В Москве за сутки умерли 55 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию»,-- говорится в сообщении.
Коммерсантъ 15:25
Происшествия
Сотрудника СК в Волгограде задержали по делу о вымогательстве
Сотрудник территориального подразделения управления Следственного комитета России по Волгоградской области был задержан по делу о вымогательстве, которое совершила группа лиц.
Газета.Ru вчера в 17:15
Политика
Путин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ 09:12
Общество
В Волгоградской области продлили режим самоизоляции
Волгоград, 11 мая 2020, 16:03 — REGNUM Особый режим самоизоляции продлён до 31 мая Волгоградской области.
REGNUM 09:03
Общество
Определены сроки открытия школ и детских садов в России
Глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф назвала сроки открытия в России детских садов, школ и вузов.
Lenta.ru 09 мая в 15:09
Общество
СМИ сообщили о заболевании коронавирусом брата Елены Малышевой
Брат известной телеведущей Елены Малышевой и главный врач Боткинской больницы Алексей Шабунин заразился коронавирусом.
Вечерняя Москва 14:15
Экономика
Путин предложил списать малому и среднему бизнесу налоги за II квартал
Президент России Владимир Путин предложил малому и среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям в пострадавших отраслях экономики списать налоговые платежи за II квартал текущего года.
Rambler News Service 10:20
Общество
Путин подписал указ о мерах по поддержке семей с детьми
Российский президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по поддержке семей с детьми.
РЕН ТВ 10:57
Авто
Новый Toyota Highlander летом появится в России
Новый Toyota Highlander четвертого поколения появится в России летом 2020 года.
Автоновости дня 07:06
Гаджеты
Новый гибкий Samsung Galaxy Fold по цене обычного смартфона
Другой источник под ником Mauri QHD добавил, что, согласно его инсайдерской информации, смартфон выйдет под названием Samsung Galaxy Fold Lite и будет предлагаться по цене 900 долларов.
iXBT.com 11:24
Общество
Музеи Ленинградской области возобновят работу с 12 мая
Музеи Ленинградской области, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса, вернутся к работе с 12 мая.
Известия 15:14
Происшествия
Организаторов массовой «вечеринки» в Подмосковье доставили в полицию
Организаторов массовых гуляний у ТЦ в Солнечногорске доставили в полицию для объяснений, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
РИА Новости 13:05
Общество
В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий
Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:42
Политика
Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
Общество
Беглов назвал причину сохранения ограничительных мер в Петербурге
Запреты и ограничения, введенные в Петербурге в связи с распространением COVID-19, сохранятся до 31 мая в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в городе.
DP.RU 11:57
Общество
Губернатор Ленинградской области Дрозденко переболел коронавирусом
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области, заявил о заражении коронавирусом.
Регион online 06:27
Экономика
Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля
Власти Российской Федерации могут пойти на девальвацию рубля. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:19
Общество
Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности»
Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса.
РБК 14:05
Общество
Беглов поручил разработать план по спасению экономики Петербурга
Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил разработать до конца мая план по стабилизации рынка труда, восстановлению занятости и доходов населения, долгосрочному развитию экономики города.
DP.RU 12:45
Здоровье
Борющиеся с коронавирусом брянские медики получили спецвыплаты
Как заявил губернатор Александр Богомаз, спецвыплаты доведены до сотрудников всех медучреждений в стопроцентном объеме.
БрянскToday 14:22
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России военнослужащих снизилось
Московский Комсомолец 13:37
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru 14:31
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
Экономика
Подсчитана сумма предложенных к возврату налогов для самозанятых
Сумма предложенных президентом России Владимиром Путиным к возврату налогов для самозанятых в связи с издержками из-за периода нерабочих дней превысит один миллиард рублей.
Lenta.ru 11:54
Общество
В Башкирии отменили режим всеобщей самоизоляции
В Башкирии снимают введенный из-за распространения коронавируса режим обязательной самоизоляции для граждан и разрешают свободное передвижение.
РБК 14:46
Армия и оружие
В Польше опасаются, что пять танков Т-72Б3 устроят блицкриг
Польские политики боятся, что пять российских танков Т-72 на территории Белоруссии устроят блицкриг и поэтому требуют от НАТО усилить свое военное присутствие в Польше.
Вечерний курьер 04:31
Футбол
Два футбольных матча в Белоруссии перенесли из-за коронавируса
Чемпионат Белоруссии остается единственным крупным футбольным турниром в Европе, который не был прерван из-за пандемии.
Эхо Москвы 15:32
Общество
В Волгоградской области вводят обязательный масочный режим
Региональный оперативный штаб принял решение ввести обязательное ношение индивидуальных средств защиты на улицах Волгоградской области.
Московский Комсомолец 12:42
Общество
Путин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.
REGNUM 09:53