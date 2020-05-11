Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.

Общество В Москве за сутки умерли 55 пациентов с коронавирусом «В Москве скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию»,-- говорится в сообщении. 55

Происшествия Сотрудника СК в Волгограде задержали по делу о вымогательстве Сотрудник территориального подразделения управления Следственного комитета России по Волгоградской области был задержан по делу о вымогательстве, которое совершила группа лиц. 59

Общество В Волгоградской области продлили режим самоизоляции Волгоград, 11 мая 2020, 16:03 — REGNUM Особый режим самоизоляции продлён до 31 мая Волгоградской области. 87

Общество Определены сроки открытия школ и детских садов в России Глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф назвала сроки открытия в России детских садов, школ и вузов. 65

Экономика Путин предложил списать малому и среднему бизнесу налоги за II квартал Президент России Владимир Путин предложил малому и среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям в пострадавших отраслях экономики списать налоговые платежи за II квартал текущего года. 159

Гаджеты Новый гибкий Samsung Galaxy Fold по цене обычного смартфона Другой источник под ником Mauri QHD добавил, что, согласно его инсайдерской информации, смартфон выйдет под названием Samsung Galaxy Fold Lite и будет предлагаться по цене 900 долларов. 1

Происшествия Организаторов массовой «вечеринки» в Подмосковье доставили в полицию Организаторов массовых гуляний у ТЦ в Солнечногорске доставили в полицию для объяснений, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова. 4

Общество В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев. 38

Политика Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая "Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ. 227

Общество Беглов назвал причину сохранения ограничительных мер в Петербурге Запреты и ограничения, введенные в Петербурге в связи с распространением COVID-19, сохранятся до 31 мая в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в городе. 216

Общество Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности» Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса. 117

Общество Беглов поручил разработать план по спасению экономики Петербурга Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил разработать до конца мая план по стабилизации рынка труда, восстановлению занятости и доходов населения, долгосрочному развитию экономики города. 44

Экономика Подсчитана сумма предложенных к возврату налогов для самозанятых Сумма предложенных президентом России Владимиром Путиным к возврату налогов для самозанятых в связи с издержками из-за периода нерабочих дней превысит один миллиард рублей. 7

Общество В Башкирии отменили режим всеобщей самоизоляции В Башкирии снимают введенный из-за распространения коронавируса режим обязательной самоизоляции для граждан и разрешают свободное передвижение. 85

Общество В Волгоградской области вводят обязательный масочный режим Региональный оперативный штаб принял решение ввести обязательное ношение индивидуальных средств защиты на улицах Волгоградской области. 43