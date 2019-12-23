Политика
SM NewsПутин предложил мужчинам решить проблему демографии улитками
Президент России Владимир Путин пошутил про решение демографической проблемы в стране с помощью улиток. В понедельник, 23 декабря, глава государства провел встречу с общественностью в Адыгее. Во время дискуссии ему задал вопрос предприниматель, занимающийся разведением улиток.
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Путин о разведении улиток и их афродизиак-действии: Заодно и демографическую проблему решим
Комсомольская правда09:20
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