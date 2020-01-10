Политика
Российская газетаПутин призвал решить проблемы с водоснабжением Крыма
Президент Владимир Путин на совещании в Ялте поставил перед руководством полуострова задачу по решению проблем с водоснабжением. Ранее президент заявил о необходимости поднять уровень жизни в Крыму. В частности, заявил о плохом состоянии здравоохранения на полуострове.
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Политика
NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Футбол
«Саныч, не стреляй!» Милевский рассказал, как Алиев бегал по ночному клубу с автоматом
Бывший форвард киевского «Динамо» Артём Милевский рассказал, как его экс-партнёр по команде Александр Алиев бегал по клубной базе с автоматом.
Теннис
Андрей Рублёв стал первым финалистом турнира в Дохе
В финале соревнований Qatar ExxonMobil Open Рублёв сыграет с швейцарцем Стэном Вавринкой или французом Корентеном Муте.
Армия и оружие
СМИ узнали о неудачной операции США против еще одного командира КСИР
3 января американские ВВС нанесли удар близ аэропорта Багдада, в ходе которого был ликвидирован глава иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.
Экономика
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Экономика
Кассовые сборы российских фильмов снизились впервые за пять лет
Снижение произошло впервые с 2015 года, отмечается в исследовании, до этого касса российского кино постоянно росла: так, в 2016 году она составляла 8,6 млрд руб, в 2017-м — 13 млрд руб.
Баскетбол
ЦСКА в гостях победил «Баварию» в матче баскетбольной Евролиги
Российский ЦСКА в матче 18-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги переиграл немецкую "Баварию" (Мюнхен) со счетом 84:77.
Экономика
Fitch оценило долю заемщиков, отдающих банкам более 80% доходов
В 2019 году почти каждый четвертый российский заемщик отдавал по кредитам свыше 80% своих доходов.
Экономика
Власти Грузии намерены найти нового инвестора для строительства порта
После первой неудачи правительство Грузии начнет искать нового инвестора для строительства порта в Анаклии.
Общество
Васильева поддержала идею писать слово «ветеран» с заглавной буквы
Министр просвещения РФ Ольга Васильева поддержала инициативу школьника из Твери писать слово «ветеран» с заглавной буквы.
Политика
Иран предоставил Украине доступ к черным ящикам упавшего самолета
Иран предоставил украинским специалистам доступ к черным ящикам и обломкам рухнувшего под Тегераном самолета «Международных авиалиний Украины».
Общество
В Австралии во время лесных пожаров погибли более миллиарда животных
В Австралии во время крупных лесных пожаров погибли более одного миллиарда животных.
Происшествия
В Москве машина скорой помощи столкнулась с двумя автомобилями
Машина скорой помощи столкнулась с автомобилями Jaguar и Mercedes на северо-востоке Москвы, в аварии травмы получил один человек.
Политика
Нургалиев и Хаджимба обсудили, как нормализовать обстановку в Абхазии
«Рауль Хаджимба и Рашид Нургалиев обсудили общественно-политическую ситуацию в Республике Абхазия и пути ее нормализации», — сообщила пресс-служба Хаджимба.
Автоспорт
Экипаж Андрея Каргинова победил на шестом этапе ралли «Дакар»
Победителем шестого этапа ралли-марафона «Дакар 2020» стал экипаж «КАМАЗ-Мастера» под управлением Андрея Каргинова.
Общество
Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду
По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.
Космос
Астрономы из Нидерландов и Канады нашли источник сигналов из космоса
Происшествия
Бочкарева призналась в хранении наркотиков
Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Футбол
«Ливерпуль» выиграет у «Тоттенхэма» в матче 22-го тура АПЛ 11 января
Матч 22-го тура АПЛ «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» пройдет 11-го января на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
Гаджеты
Представлена инициатива по переходу пользователей с Windows 7 на KDE Plasma
Визуальный аналог Windows 7 на базе KDE Plasma включает в себя тему Seven Black с набором виджетов Default Apps Menu.
Энергетика
Лукашенко счел российскую нефть слишком дорогой
В четверг, 9 января, на церемонии вручения премии «За духовное возрождение» президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Москва собирается поставлять нефть в республику по ценам выше мировых, пишет NEWS.ru.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Кино
В Сети появилось видео с места съемок «Сватов-7»
В Сети появились кадры со съемок нового сезона сериала «Сваты».
Шоу-бизнес
Возлюбленная Илона Маска Клэр Буше родит ему ребенка
Другой фолловер исполнительницы заявил, что ее интересуют деньги Илона Маска.
Авто
Hongqi представила конкурента Mercedes S-Class в лице Hongqi H9
Hongqi H9 показали только в самой роскошной версии с раздельными задними креслами.
Шоу-бизнес
От блога Заворотнюк массово отписываются пользователи
Позже близкие актрисы решили создать аккаунт в социальных сетях.
Происшествия
Автобус с детьми попал в серьёзное ДТП в Пермском крае
По сообщению регионального ГУ МВД, участниками ДТП стали фура, автобус и несколько легковых автомобилей.