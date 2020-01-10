Президент Владимир Путин на совещании в Ялте поставил перед руководством полуострова задачу по решению проблем с водоснабжением. Ранее президент заявил о необходимости поднять уровень жизни в Крыму. В частности, заявил о плохом состоянии здравоохранения на полуострове.

Происшествия Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.

Экономика Кассовые сборы российских фильмов снизились впервые за пять лет Снижение произошло впервые с 2015 года, отмечается в исследовании, до этого касса российского кино постоянно росла: так, в 2016 году она составляла 8,6 млрд руб, в 2017-м — 13 млрд руб.

Общество Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.

Происшествия Бочкарева призналась в хранении наркотиков Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.