Политика

Газета.RuГазета.RuПутин призвал российские власти увековечить память Лужкова

На совещании была минута молчания в память о Лужкове. "Прошу мэрию Москвы и правительство Российской Федерации внести предложения по увековечению памяти Юрия Михайловича Лужкова", - сказал Путин.
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Путин попросил внести предложения по увековечению памяти Лужкова

Российская газета14:00

Путин почтил память Лужкова

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Путин поручил подготовить предложения по увековечиванию памяти Лужкова

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Путин попросил Медведева и Собянина увековечить память Лужкова

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Президент Владимир Путин поручил Совбезу подготовить предложения по увековечиванию памяти Юрия Лужкова

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РИА Новости13:00

Путин поручил подготовить предложения по увековечиванию памяти Лужкова

Интерфакс13:00
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Против родителей прожившей в больнице пять лет девочки подали иск

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Зеленский представил свою «формулу будущего» для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о "формуле будущего для Украины", которая состоит из пяти пунктов.
Газета.Ru 12:48
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Подозреваемая в убийстве Шеремета обсуждала обстрел Киева из «Градов»

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета врач-волонтер Юлия Кузьменко обсуждала с сообщниками разные сценарии дестабилизации общественно-политической обстановки на Украине, включая обстрел Киева из ракетных установок "Град".
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Акции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10%

Акции Saudi Aramco, которые в среду впервые вышли на биржу, на момент открытия торгов подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
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Газета.Ru 12:04
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Суд завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией о непогашенных еврооблигациях на сумму $3 млрд.
RT на русском 15:54
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Рязанский суд выдворил из РФ пятерых американских преподавателей

В Рязани суд признал пятерых американских граждан виновными в нарушении правил пребывания в РФ, сообщается на сайте Советского районного суда Рязани.
Аргументы и Факты 05:39
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Четверть россиян боятся увольнения

Только 33% россиян не боятся увольнения и полагают, что оно им не грозит. Еще 30% считают, что их никто увольнять пока не собирается.
Газета.Ru вчера в 21:39
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Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе

Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ назвали его новой женой, прокомментировала сообщения о свадьбе.
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Зеленский выступил за изменение Минских соглашений

Ранее официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников заявил, что Украина до следующего "нормандского саммита" подготовит изменения к Минским соглашениям по урегулированию в Донбассе.
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Rambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
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МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной

Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
РИА Новости 05:32
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На Токийском автосалоне будут представлены престижный NV350 Caravan Premium GX Urban CHROME, особый Nissan GT-R50 от Italdesign и GT-R NISMO.
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Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Лугано» и вылетело из Лиги Европы

Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Лугано" в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.
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В NASA определили участок для проб грунта с астероида Бенну

Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выбрали участок поверхности астероида Бенну, с которого будет взята проба грунта.
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Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР

Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
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Украина определила новые участки для разведения сил в Донбассе

Локации, предложенные украинской стороной, в ближайшее время обсудят в Минске. Киев определил новые участки для разведения сил в Донбассе.
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Названа возможная причина смерти журналиста Михаила Виноградова

Журналист газеты "Вечерняя Москва" Михаил Виноградов мог умереть из-за разрыва бедренной артерии.
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Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским тележурналистам.
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25 лет назад Москва ввела войска в Чечню

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США и Китай договорились об условиях заключения первого этапа торговой сделки. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.
Газета.Ru 15:29
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В Великобритании пройдут парламентские выборы

В Великобритании пройдут досрочные выборы в парламент, передает ОТР. По их результатам изберут новый состав Палаты общин.
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Лондонский «Челси» объявил о подписании нового пятилетнего контракта с защитником Фикайо Томори. Соглашение рассчитано до лета 2024 года.
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Советский и российский государственный и политический деятель. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Заслуженный химик РСФСР, Заслуженный строитель Российской Федерации.
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