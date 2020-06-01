с чего всё началось

Дата 1 июля здесь очень значимая, потому что еще два раза по две недели - еще два инкубационных периода, которые являются этапными и позволят нам, совершенно очевидно, если такими темпами, без срывов мы дальше пойдем, а оснований в этом сомневаться нет, достичь оптимальных показателей на это число.

Путин заявил, что рассчитывает, что российские граждане примут самое активное участие в голосовании по поправкам к Конституции. Ранее стало известно, что голосование будет назначено на 1 июля.

Путин призвал россиян активно участвовать в голосовании по Конституции

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