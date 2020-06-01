Политика
RT на русскомПутин призвал россиян активно участвовать в голосовании по Конституции
Путин заявил, что рассчитывает, что российские граждане примут самое активное участие в голосовании по поправкам к Конституции. Ранее стало известно, что голосование будет назначено на 1 июля.
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Дата 1 июля здесь очень значимая, потому что еще два раза по две недели - еще два инкубационных периода, которые являются этапными и позволят нам, совершенно очевидно, если такими темпами, без срывов мы дальше пойдем, а оснований в этом сомневаться нет, достичь оптимальных показателей на это число.
— Анна Попова, российский политикПервый канал 14:13
с чего всё началось
"Постановляю: определить 1 июля 2020 года в качестве даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", - говорится в сообщении.РИА Новости11:42
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