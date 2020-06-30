с чего всё началось

Мы голосуем не просто за поправки, облечённые в чёткие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить. С современным образованием и здравоохранением, с надёжной социальной защитой граждан, с эффективностью властью, подотчётной обществу.

Глава государства отметил, что обновленный текст Конституции вступит в силу только при одобрении россиян. Голосование по поправкам к Конституции России проходит с 25 июня по 1 июля. Подсчет голосов будет осуществляться 1 июля после 20.00 по местному времени во всех российских регионах.

Путин призвал россиян голосовать по поправкам к Конституции

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