Политика

Газета.RuГазета.RuПутин призвал россиян голосовать по поправкам к Конституции

Глава государства отметил, что обновленный текст Конституции вступит в силу только при одобрении россиян. Голосование по поправкам к Конституции России проходит с 25 июня по 1 июля. Подсчет голосов будет осуществляться 1 июля после 20.00 по местному времени во всех российских регионах.
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Путин отметил важность каждого мнения при голосовании по поправкам к Конституции

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