Политика
Газета.RuПутин призвал россиян голосовать по поправкам к Конституции
Глава государства отметил, что обновленный текст Конституции вступит в силу только при одобрении россиян. Голосование по поправкам к Конституции России проходит с 25 июня по 1 июля. Подсчет голосов будет осуществляться 1 июля после 20.00 по местному времени во всех российских регионах.
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Политика
Путин выступит с обращением к россиянам
Президент РФ Владимир Путин сегодня обратится к россиянам. Президент выступит ориентировочно в 14:00 по московскому времени.
BFM.ru 05:23
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
Наука
В США открыта новая форма деменции
Специалисты пришли к выводу, что примерно у 20% человек, страдавших болезнью Альцгеймера, отмечалось накопление амилоида TDP-43.
Evo-rus.com 05:26
Культура
Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме
Актриса снялась в эротической сцене картины "Китобой" Режиссер Алексей Учитель рассказал о новом фильме своего ученика Филиппа Юрьева "Китобой", в эротической сцене которого снялась Кристина Асмус, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ 02:49
Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
Политика
Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом.
Газета.Ru 09:20
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какую погоду следует ожидать россиянам в июле.
Аргументы недели 07:31
Политика
ВЦИОМ: 76% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию РФ
В понедельник, 29 июня, стало известно, что 76% избирателей, которые уже приняли участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, поддержали вносимые изменения, 23,6% высказались против.
Форпост Северо-Запад вчера в 03:47
Политика
В Белоруссии шесть человек собрали подписи для выдвижения на выборах
Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа.
РИА Новости 10:46
Гаджеты
Сверхбыстрый SSD Samsung 980 Pro будет доступен в трёх модификациях объёмом до 1 ТБ
Как указано на сайте корейского регулятора, Samsung 980 Pro выйдет на рынок в трёх версиях: 250 ГБ, 500 ГБ и 1 ТБ.
iXBT.com 06:06
Политика
Мантуров: опыта и запасов РФ хватит на три волны коронавируса
Министр промышленности и торговли в России Денис Мантуров заявил, что опыта и запасов в стране хватит и на три волны нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 10:30
Авто
Hyundai отзывает 47,7 тысячи автомобилей в России
"Хендэ Мотор СНГ" (официальный представитель изготовителя Hyundai на российском рынке) отзывает в РФ 47 653 автомобиля Hyundai Elantra из-за возможного замыкания в цепи питания системы антиблокировки колес при торможении, сообщается на сайте Росстандарта.
РИА Новости 07:55
Шоу-бизнес
Яна Рудковская не дарила сыну Porsche за 7 млн рублей
Рудковская отметила, что не балует своих детей дорогими подарками, а автомобиль, вокруг которого и разразились странные слухи, принадлежит не ей, а компании Porsche, с которой у известной звёздной четы Рудковская-Плющенко заключён контракт.
Somanyhorses 05:19
Политика
В Киеве началась бессрочная акция протеста шахтеров
Киев, 30 июня 2020, 12:01 — REGNUM Сегодня, 30 июня, в Киеве началась масштабная и бессрочная акция протеста шахтеров, которые требуют от власти погашения долгов по зарплатам, а также выдвигают ряд политических требований, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 05:01
Политика
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости 10:29
Общество
Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась
Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище в Подмосковье увеличилась почти до 23 тысяч квадратных метров, сообщили в Федеральном агентстве водных ресурсов.
РИА Новости вчера в 12:19
Наука
В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа, грозящий пандемией
Пекин, 30 июня 2020, 15:38 — REGNUM Новый штамм свиного гриппа, способный передаваться от человека к человеку и даже вызвать пандемию, обнаружен на нескольких китайских фермах.
REGNUM 08:38
Происшествия
Солдата, напавшего на ФСО, заподозрили в хулиганстве и порче имущества
В соответствии со ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) следствие должно было дать правовую оценку материалам, поступившим из ФСО на рядового Ерошенко, в течение трех суток, однако руководство 517-го ВСО СКР продлило проверку на десять дней.
Коммерсантъ 10:18
Происшествия
Дело сестер Хачатурян пополнилось новыми томами
Lenta.ru вчера в 03:21
Футбол
АЕК Карреры выкупил у «Ахмата» Дамиана Шиманьски
В январе АЕК, с которым работает бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, арендовал польского полузащитника у «Ахмата» за 200 тысяч евро.
Советский спорт 10:52
Авто
Genesis запустил в России сервис подписки на автомобили
Премиальный бренд компании Hyundai — Genesis — запустил в России сервис подписки на свои автомобили, который будет осуществляться через онлайн-платформу Genesis Mobility.
AutoNews 10:38
Футбол
Букмекеры ставят на «Спартак» в гостевом матче против ЦСКА
25-й тур чемпионата России по футболу открывается двумя матчами – "Локомотив" – "Крылья Советов" и ЦСКА – "Спартак".
Вести.Ru 02:37
Армия и оружие
В МИД Украины признали «высокой» вероятность вторжения России
В Киеве считают, что нападение России на Украину неизбежно.
Shraibikus News 07:31
Общество
В Польше нашли останки более ста детей с монетами во рту
Польские археологи обнаружили массовое захоронение останков более 100 детей.
Русская Планета 08:18