МОСКВА, 17 марта. / ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посоветовал россиянам не покупать продукты впрок, так как ситуация с поставками в магазины надежная.

с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин призывает людей на фоне ситуации с коронавирусом не тратить напрасно деньги на продукты, которые потом придется выбрасывать.

Путин призвал не тратить напрасно деньги на продукты

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