Коронавирус
КоммерсантъПутин призвал не покупать продукты впрок
Оценить3,3K
с чего всё началось
МОСКВА, 17 марта. / ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посоветовал россиянам не покупать продукты впрок, так как ситуация с поставками в магазины надежная.ТАСС08:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин призвал россиян не покупать продукты впрок, назвав ситуацию с поставками надежной
Будущее России. Национальные проекты08:06
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 14:55, Ашберн
Авто
В Шотландии отыскали свалку со старыми машинами Lada
Политика
Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
Музыка
Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Общество
СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве
Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
Финансы
Эксперт назвал условия для дальнейшего понижения курса рубля
Экономист Сергей Хестанов, советник по макроэкономике гендиректора «Открытие Брокер», доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС при президенте России, оценил перспективы курса рубля по отношению к доллару.
Общество
Волгоградцам пособия на детей от трёх до семи лет назначат без справок
Напомним, пособие над детей будут выплачивать семьям, доход которых не превышает одного прожиточного минимума на человека.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Политика
Лукашенко: вся Россия «полыхает» от коронавируса
В России зарегистрировано более 65 случаев инфицирования, в Белоруссии коронавирус выявлен у 36 граждан.
Футбол
Чемпионат Украины приостановлен из-за коронавируса
Пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) сообщает, что принято решение о приостановлении всех соревнований на территории страны из-за распространения коронавируса.
Шоу-бизнес
Собчак показала, как встречает Константина Богомолова с работы
В личном Instagram-аккаунте Ксения Собчак показала, как готовит супругу ужин, а затем с нетерпением ждет его возвращения с работы.
Политика
Путин: России удалось сдержать массовое проникновение коронавируса
Москва, 17 марта 2020, 16:56 — REGNUM России удалось сдержать распространение коронавируса на своей территории.
Культура
Актриса Марина Орлова рассказала про съемки сериала о Юлии Началовой
Известная российская актриса Марина Орлова поделилась со СМИ о съемках сериала о певице Юлии Началовой.
Общество
Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина, вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
Общество
Россия приостановила авиасообщение с Сербией из-за коронавируса
"В ближайшие дни авиасообщение между РФ и Сербией будет временно приостановлено в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки ввиду распространения коронавирусной инфекции на территории Сербии", - сообщила дипмиссия.
Общество
На Украине зафиксировали второй случай смерти от коронавируса
Первый на Украине случай смерти в результате нового коронавируса был зафиксирован 13 марта в Житомирской области.
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $29 за баррель впервые с января 2016 года
Майские фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне упали снижаются на 3,83%, торгуясь на уровне $28,85 за баррель, следует из данных торговой площадки на 21:04 мск Последний раз топливо данного сорта находилась на этом уровне в январе 2016 года.
Политика
Арбитраж в Гааге отказал Киеву в признании Крыма частью Украины
В постановлении указано, что арбитраж не обладает юрисдикцией для признания суверенитета одной из сторон над Крымом, поэтому не может быть принято решение по претензиям Украины.
Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно пошло к Мозамбику
Принадлежащее энергетической компании «Газпром» судно «Академик Черский», которое рассматривали для достройки газопровода «Северный поток – 2», в очередной раз изменило маршрут.
Армия и оружие
Обозреватель NI оценил мощь российского танка «Армата»
Перспективный российский танк «Армата» очень интересует западных журналистов.
Общество
Распыляющие лекарства вертолеты в Воронеже оказались фейком
В Воронеже в социальных сетях и мессенджерах массово рассылаются сообщения о вертолётах, которые якобы ночью будут распылять лекарства от коронавируса.
Экономика
На рынках США случился рекордный обвал
Фондовые торги в США закрылись рекордным падением ключевых индексов.
Футбол
Тедеско хочет видеть в «Спартаке» Зиньковского и Чернова
Как стало известно «СЭ», главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско выразил заинтересованность в приобретении двух футболистов «Крыльев Советов».
Общество
Сроки сдачи ЕГЭ из-за коронавируса перенесут
По словам вице-премьера, информация о сроках сдачи досрочного этапа ЕГЭ появится в ближайшее время.
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.25 — изменен режим All Pick
Valve выпустила обновление 7.25 для Dota 2. В нем разработчики изменили распределение золота за убийства, а также характеристики многих предметов и персонажей.
Наука
Ученые выявили еще один путь заражения коронавирусом
Молекулярные биологи из Китая обнаружили еще один способ заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
Политика
Ученые и писатели выступили против поправок к Конституции
Ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к политикам, в котором они высказались о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Происшествия
Неизвестные сообщили о трех «заминированных» самолетах из Москвы
Неизвестные сообщили о "минировании" самолетов, вылетевших из Москвы в Пермь, Уфу и Тюмень, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии за сутки увеличилось на 368 человек
Количество умерших от коронавируса в Италии за минувшие сутки увеличилось на 368 человек.