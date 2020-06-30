Политика
Газета.RuПутин призвал россиян голосовать по поправкам к Конституции
Глава государства отметил, что обновленный текст Конституции вступит в силу только при одобрении россиян. Голосование по поправкам к Конституции России проходит с 25 июня по 1 июля. Подсчет голосов будет осуществляться 1 июля после 20.00 по местному времени во всех российских регионах.
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Общество
Греф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»
Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
Инфорос вчера в 07:21
Энергетика
Биржевая цена бензина Аи-95 третий день подряд обновила рекорд
Биржевая цена бензина Аи-95 обновила исторический рекорд во вторник 30 июня третий торговый день подряд — после понедельника 29 июня, и после рекорда в пятницу 26 июня.
Вести.Ru 09:35
Происшествия
В Петербурге на избирательном участке журналисту сломали руку
Форпост Северо-Запад 09:21
Политика
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
В прошлый раз глава государства обратился к россиянам ровно неделю назад.
РИА Новости 05:40
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
Армия и оружие
Генсек НАТО призвал вести диалог с Россией
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что диалог – лучший путь для союзников по Североатлантическому альянсу по взаимодействию с Россией, и что бояться говорить с Россией не стоит.
РИА Новости 08:29
Общество
Вильфанд призвал россиян защищаться от ультрафиолетового излучения
Советы, как защититься от ультрафиолетового изучения, дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
iReactor 08:53
Авто
Hyundai отзовет в РФ более 47 тысяч автомобилей Elantra
Российское подразделение Hyundai – ООО "Хендэ Мотор СНГ" – отзывает в России 47 653 автомобилей Elantra серии HD, сообщил Росстандарт.
Интерфакс 08:08
Здоровье
Россиян предупредили о росте числа больных диабетом после эпидемии
Если коронавирус продолжит развиваться с такой же скоростью, то у них может появиться сахарный диабет, заявила в интервью газете «Известия» завкафедры эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Минздрава РФ Татьяна Демидова.
Live24 вчера в 01:28
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета 06:54
Политика
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
ЕС определил список стран, с которыми рекомендовано открыть границы с 1 июля, Россия, США, Бразилия в него не вошли - заявление Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 09:43
Экономика
Греф не исключил укрепление рубля к концу 2020 года
По словам Грефа, к концу текущего года один доллар может стоить 60-62 рубля.
NewInform вчера в 04:56
Политика
В сенате США предложили выкупить С-400 у Турции
Газета.Ru 04:11
Общество
СК вновь прекратил уголовное дело бывшего главы ОП Александра Ландо
Следствие в отношении бывшего председателя Общественной палаты Саратовской области Александра Ландо по делу о мошенничестве вновь прекращено, сообщил источник "ОМ" в СК.
Общественное мнение 08:08
Здоровье
В Архангельской области продлили ограничения по коронавирусу
Власти Архангельской области приняли решение продлить ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса в регионе до 7 июля, сообщил правовой департамент облправительства.
РИА Новости 09:28
Общество
Мишустин выделил банкам на льготные автокредиты 22,5 млрд рублей
Правительство РФ выделило на расширенную программу льготного автокредитования 22,5 млрд рублей.
Автоновости дня 28 июня в 04:44
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
Общество
В Пермском крае продлили ограничения до 14 июля
Власти Пермского края продлили ограничения, введенные 2 апреля в целях борьбы с распространением коронавируса, до 14 июля, ограничения касаются проведения культурно-массовых мероприятий, занятий фитнесом, работы физкультурно-оздоровительных центров и бассейнов, а также фудкортов в торговых центрах.
ТАСС 07:59
Кино
Райан Рейнольдс испортил встречу актеров из франшизы «Люди Икс»
Актер из Голливуда, известный своей ролью Дедпула, Райан Рейнольдс подключился к онлайн-конференции участников оригинального актерского состава фильма «Люди Икс», хотя его никто не звал.
Городовой вчера в 10:14
Кино
В Геленджике начались съемки комедийного сериала «Отпуск» для ТНТ
RuNews24.ru 09:18
Наука
В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа, грозящий пандемией
Пекин, 30 июня 2020, 15:38 — REGNUM Новый штамм свиного гриппа, способный передаваться от человека к человеку и даже вызвать пандемию, обнаружен на нескольких китайских фермах.
REGNUM 08:38
Политика
Экзитпол: 76% проголосовавших поддержали поправки в Конституцию
По состоянию на 28 июня, 76% опрошенных россиян, поучаствовавших в голосовании по поправкам вносимым в Конституцию, выступили в их поддержку.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 04:34
Общество
Собчак заявила о домогательствах к детям в Среднеуральском монастыре
Уралинформбюро 01:34
Политика
Кадыров призвал сделать Путина пожизненным президентом России
Ране Кадыров сообщал, что у президента России Владимира Путина на данный момент нет достойного преемника, поэтому действующему национальному лидеру стоит баллотироваться на следующий срок.
News.ru 08:59
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной поделился редким фото с дочерью и пасынком
Известная певица Полина Гагарина в 2014 году стала женой фотографа Дмитрия Исхакова.
Летидор вчера в 05:30