с чего всё началось

Глава государства отметил, что обновленный текст Конституции вступит в силу только при одобрении россиян. Голосование по поправкам к Конституции России проходит с 25 июня по 1 июля. Подсчет голосов будет осуществляться 1 июля после 20.00 по местному времени во всех российских регионах.

Путин призвал россиян голосовать по поправкам к Конституции

Энергетика Биржевая цена бензина Аи-95 третий день подряд обновила рекорд Биржевая цена бензина Аи-95 обновила исторический рекорд во вторник 30 июня третий торговый день подряд — после понедельника 29 июня, и после рекорда в пятницу 26 июня. 579

Армия и оружие Генсек НАТО призвал вести диалог с Россией Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что диалог – лучший путь для союзников по Североатлантическому альянсу по взаимодействию с Россией, и что бояться говорить с Россией не стоит.

Здоровье Россиян предупредили о росте числа больных диабетом после эпидемии Если коронавирус продолжит развиваться с такой же скоростью, то у них может появиться сахарный диабет, заявила в интервью газете «Известия» завкафедры эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Минздрава РФ Татьяна Демидова. 82

Политика Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля ЕС определил список стран, с которыми рекомендовано открыть границы с 1 июля, Россия, США, Бразилия в него не вошли - заявление Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. 1

Общество СК вновь прекратил уголовное дело бывшего главы ОП Александра Ландо Следствие в отношении бывшего председателя Общественной палаты Саратовской области Александра Ландо по делу о мошенничестве вновь прекращено, сообщил источник "ОМ" в СК. 5

Здоровье В Архангельской области продлили ограничения по коронавирусу Власти Архангельской области приняли решение продлить ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса в регионе до 7 июля, сообщил правовой департамент облправительства.

Политика Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих. 956

Общество В Пермском крае продлили ограничения до 14 июля Власти Пермского края продлили ограничения, введенные 2 апреля в целях борьбы с распространением коронавируса, до 14 июля, ограничения касаются проведения культурно-массовых мероприятий, занятий фитнесом, работы физкультурно-оздоровительных центров и бассейнов, а также фудкортов в торговых центрах. 44

Наука В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа, грозящий пандемией Пекин, 30 июня 2020, 15:38 — REGNUM Новый штамм свиного гриппа, способный передаваться от человека к человеку и даже вызвать пандемию, обнаружен на нескольких китайских фермах. 351

Политика Экзитпол: 76% проголосовавших поддержали поправки в Конституцию По состоянию на 28 июня, 76% опрошенных россиян, поучаствовавших в голосовании по поправкам вносимым в Конституцию, выступили в их поддержку. 17K