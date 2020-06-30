Политика

Газета.RuГазета.RuПутин призвал россиян голосовать по поправкам к Конституции

Глава государства отметил, что обновленный текст Конституции вступит в силу только при одобрении россиян. Голосование по поправкам к Конституции России проходит с 25 июня по 1 июля. Подсчет голосов будет осуществляться 1 июля после 20.00 по местному времени во всех российских регионах.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин выступил
 с очередным телеобращением к россиянам, объяснив, что решил сделать это в преддверии основного дня голосования по внесению поправок в Конституцию.
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