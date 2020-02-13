Политика

RT на русскомRT на русскомПутин призвал сделать день голосования по Конституции выходным

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
Читать в источнике
Комментировать1,3K

Подробнее о событии

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК11:26

Путин предложил сделать выходным день голосования по Конституции

Lenta.ru07:44

Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным

РИА Новости09:31

Путин сделает выходной день для голосования по Конституции

Вестник Кавказа08:18

День голосования по поправкам в Конституцию может стать выходным

Газета.Ru10:00

В СФ заявили, что день голосования по Конституции могут сделать выходным поправкой в ТК

ТАСС11:16

Всенародное голосование по поправкам в Конституцию пройдет в рабочий день

Эхо Москвы10:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 13:09, Ашберн
Политика

Офис президента официально рассказал, зачем Зеленский летал в Оман

Президент Украины Владимир Зеленский в январе летал в Оман за свой счет с неофициальным визитом и встречался с руководством этой страны в формате «без галстуков».
Украина.ру 03:07
Наука

Люди выбрасывают в два с половиной раза больше пищевых продуктов, чем предполагалось ранее

Ученые под руководством Моники ван ден Бос-Вермы составили новую модель для оценки взаимосвязи между продовольственным достатком людей и количеством пищевых отходов.
Naked Science 07:52
Футбол

Малком: хочу стать идолом в «Зените»

Чемпионат 11:10
Политика

Путин принял отставку губернатора Калужской области

Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Интерфакс 11:09
Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
RT на русском 01:16
Политика

Украинка просит об эвакуации из Уханя

Екатерина Бондарева очень жалеет, что не улетела российским бортом.
Вести.Ru 12:30
Армия и оружие

США приступят к активному испытанию гиперзвукового оружия в 2020 году

Пентагон приступит к активному испытанию гиперзвукового оружия в 2020 году, заявил в четверг, 13 февраля, глава стратегического командования США Чарльз Ричард.
Известия 12:44
Политика

Зеленский пообещал «город-сад» для переселенцев из Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах построить "город-сад" в Херсонской области для переселенцев из Крыма.
РИА Новости 12:17
Политика

Путин принял предложение о запрете на отчуждение территорий России

Президент России Владимир Путин одобрил идею внесения в Конституцию РФ запрета на отчуждение территорий России, сообщает ТАСС.
Москва 24 09:29
Гаджеты

Vivo вошла в топ-5 производителей смартфонов на российском рынке

3DNews 11:22
Биатлон

Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

RT на русском 09:53
Политика

МВД проверяет «Медузу», «Радио Свобода» и BBC на пропаганду наркотиков

Материалы всех СМИ, включая «Медузу», «Радио Свобода»* и BBC, проверяются на предмет пропаганды наркотиков.
RT на русском 11:40
Армия и оружие

Боевики сумели пробить брешь в обороне САА в районе Мизназа после артподготовки турецких войск

Несколько групп боевиков сумели пробить брешь в обороне САА в районе упомянутого Мизназа.
Военное обозрение 06:43
Футбол

Агент Кокорина подтвердил аренду футболиста в «Сочи»

RT на русском 09:33
Авто

Рассекречен новый купеобразный кроссовер Volkswagen Tayron X

Премьера Volkswagen Tayron X состоится в ближайшее время.
Faktom 01:31
Хоккей

Голкипер «Рейнджерс» Шестеркин установил сразу два рекорда

iReactor вчера в 01:34
Происшествия

Российские врачи скорой выбросили пациента в снег и уехали

В Каменск-Уральском Свердловской области врачи выбросили пациента из машины скорой в снег.
Lenta.ru 07:58
Происшествия

Мужчина упал на рельсы станции «Марьина роща» метро Москвы

Мужчина упал на рельсы на станции "Марьина роща" московского метро. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:36
Политика

Комитет Рады считает «невозможными» поставки воды в Крым

Комитет Верховной рады по правам человека принял решение о невозможности поставок воды в Крым.
REGNUM 03:20
Хоккей

«Салават Юлаев» дома проиграл «Спартаку» в КХЛ

Газета.Ru 12:31
Экономика

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
ТАСС 11 февраля в 06:31
Экономика

ФАС выдала предписание РЖД по закупке компьютеров на 1,2 млрд рублей

Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России признала законными жалобы на исключение из закупки РЖД вычислительной техники на 1,2 млрд рублей трех поставщиков российского оборудования и предписала устранить нарушения, следует из сообщения службы.
Rambler News Service 06:21
Политика

Путин заявил, что у России есть гиперзвуковое оружие

Ядерное оружие может однажды стать неэффективным и бессмысленным, над чем сейчас работают зарубежные эксперты, но у России, в свою очередь, появилось гиперзвуковое оружие, сказал президент России Владимир Путин.
РИА Новости 09:58
Общество

Финская журналистка оценила питание в российских школах

Финская журналистка телеканала YLE Черстин Крунваль рассказала о питании в российских школах.
Рифей-Пермь вчера в 22:40
Политика

Россия не поддержала резолюцию Совбеза ООН по Ливии

Напомним, ранее Совбез ООН принял резолюцию, закрепляющую итоги берлинской конференции по Ливии.
Вести ФМ вчера в 23:28
Здоровье

В Забайкалье выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец

В Забайкалье выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец.
Piter.tv 11 февраля в 23:37
Культура

В Москве открылась выставка о Юрии Анненкове

Как пояснила куратор выставки Анастасия Винокурова, в качестве ее названия был выбран российский перевод "Повести о пустяках", написанной Юрием Анненковым на французском и опубликованной в Берлине в 1934 году.
ТАСС вчера в 15:33
Культура

Ксения Собчак представила новое шоу на Первом канале

Пока звезда появилась в шоу без Александра Гордона, но в будущем он разделит с ней съемочную площадку.
StarHit.ru 10 февраля в 14:30
Происшествия

На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд

Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
RT на русском 02:54
Происшествия

В Москве два подростка попросили забрать их из семьи из-за побоев

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра обратились в детскую поликлинику и рассказали, что их избивают родители, они попросили забрать их из семьи, при этом у подростков выявлены ушибы, у девочки - сотрясение мозга.
ТАСС 12:36
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное