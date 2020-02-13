Политика
RT на русскомПутин призвал сделать день голосования по Конституции выходным
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
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Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, оставившую младенца у станции метро "Парк Победы" в Москве.
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Президент РФ Владимир Путин объявил о конституционной реформе в России потому, что президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался поддержать его «план» объединения двух стран в одно Союзное государство.
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Тела в начале февраля обнаружил в Краснодаре местный житель.
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Памфилова назвала цену голосования по поправкам в Конституцию
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Ожидается, что в основу европейского Logan ляжет платформа CMF-B, которую уже используют в новых Renault Clio, Captur и Nissan Juke второго поколения.
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Сегодня Путин встречается с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
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Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра обратились в детскую поликлинику и рассказали, что их избивают родители, они попросили забрать их из семьи, при этом у подростков выявлены ушибы, у девочки - сотрясение мозга.
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Премьера Volkswagen Tayron X состоится в ближайшее время.
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Объем обналичивания денежных средств в РФ в 2019 году сократился в 1,9 раза, незаконного вывода денежных средств за рубеж - лишь на 2%, но сохранился на исторически низком уровне.