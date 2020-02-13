Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.

Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным

Политика Украина инициировала заседание Генассамблеи ООН по Донбассу Киев инициировал проведение заседания Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на неподконтрольных ему территориях Донбасса, оно состоится 20 февраля, сообщил МИД Украины, передаёт РИА «Новости».

Политика Bloomberg: Путин решил менять конституцию из-за Лукашенко Президент РФ Владимир Путин объявил о конституционной реформе в России потому, что президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался поддержать его «план» объединения двух стран в одно Союзное государство.

Игры Marvel’s Avengers выйдет в Steam Новая игра по «Мстителям» от Crystal Dynamics выйдет в Steam. Страница Marvel's Avengers появилась в магазине площадки, принадлежащей Valve.

Экономика Мишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов.

Авто Опубликованы первые изображения нового Renault Logan Ожидается, что в основу европейского Logan ляжет платформа CMF-B, которую уже используют в новых Renault Clio, Captur и Nissan Juke второго поколения.

Происшествия В Москве два подростка попросили забрать их из семьи из-за побоев Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра обратились в детскую поликлинику и рассказали, что их избивают родители, они попросили забрать их из семьи, при этом у подростков выявлены ушибы, у девочки - сотрясение мозга.

Политика Сенат США ограничил Трампа в военных действиях против Ирана Сенат Конгресса США принял решение одобрить резолюцию, в соответствии с которой возможности американского лидера Дональда Трампа по ведению военных действий против Ирана будут ограничены.

Политика Путин принял отставку губернатора Калужской области Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.