Политика

RT на русскомRT на русскомПутин призвал сделать день голосования по Конституции выходным

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
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с чего всё началось

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

С инициативой выступил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, глава ЦИК Элла Памфилова назвала ее "неплохой". В свою очередь сенатор Алексей Пушков предложил сделать будний день, отведенный для голосования, выходным.
РБК11 февраля в 03:50

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День голосования по поправкам в Конституцию может стать выходным

Газета.Ru10:00

Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным

RT на русском07:53

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

РБК11 февраля в 03:50

Кремль собрал вице-губернаторов в Москве на инструктаж

URA.Ruвчера в 21:10

Клишас: день голосования по поправке к Конституции стоит сделать выходным

ТАСС11 февраля в 04:19

Кремль может объявить дополнительный выходной для голосования по Конституции

Ведомости11 февраля в 04:00

Путин: день голосования по Конституции должен стать выходным

Коммерсантъ07:48
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«Аякс» объявил о переходе Зиеша в «Челси»

Амстердамский футбольный клуб «Аякс» объявил о трансфере марокканского полузащитника Хакима Зиеша в лондонский «Челси».
RT на русском 07:52
Политика

Путин поддержал внесение в Конституцию запрета на отчуждение земель

Президент России Владимир Путин поддержал идею внести в Конституцию запрет на отчуждение российских территорий.
Известия 09:04
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ФСИН начала проверку фото застолья в колонии с убийцей Немцова

Газета.Ru вчера в 12:09
Общество

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Армия и оружие

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в нападении на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб.
Газета.Ru вчера в 07:20
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Малком в полном порядке. Но из-за него у Семака могут появиться сразу две новые проблемы

Бразилец выделялся неординарными действиями, классно разворачивал атаки переводами налево, отдал четыре острые передачи, в том числе две проникающие, нанёс класснейший удар со штрафного, после которого не менее прекрасное спасение совершил Помазун.
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На гербе Белоруссии Россию заменят на Европу

Изменения носят художественный характер. Контур Евразии, где видна в основном Россия, заменят на очертания Европы.
Lenta.ru 07:32
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В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

Neva.Today вчера в 22:38
Происшествия

На экс-судью Ивана Ежова все же возбудили уголовное дело в Тольятти

В отношении бывшего судьи Автозаводского районного суда Тольятти Ивана Ежова возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки".
ГТРК Самара 09:18
Политика

США ввели санкции против трёх организаций из России

Американские власти ввели санкции против трёх организаций из России, которые, по мнению Вашингтона, нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
RT на русском 09:19
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

РИА Новости вчера в 15:51
Политика

Офис президента официально рассказал, зачем Зеленский летал в Оман

Президент Украины Владимир Зеленский в январе летал в Оман за свой счет с неофициальным визитом и встречался с руководством этой страны в формате «без галстуков».
Украина.ру 03:07
Авто

Опубликованы первые изображения нового Renault Logan

Ожидается, что в основу европейского Logan ляжет платформа CMF-B, которую уже используют в новых Renault Clio, Captur и Nissan Juke второго поколения.
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Здоровье

Минтруд и Минздрав запланировали четкую стандартизацию надбавок врачам

Законопроект по переходу на отраслевую систему оплаты труда медицинских работников Минтруд России разрабатывает совместно с Минздравом.
ТАСС вчера в 05:18
Происшествия

Бастрыкин извинился перед пенсионеркой за томских следователей

Томская пенсионерка из рук главы Следственного комитета Александра Бастрыкина тысячу рублей, которую ранее заплатила в качестве штрафа за то, что обозвала следователя.
Вести.Ru 09:04
Биатлон

Мартен Фуркад ответил на критику российской олимпийской чемпионки

Победитель семи розыгрышей Кубка мира по биатлону в общем зачете Мартен Фуркад прокомментировал интервью трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой «Советскому спорту».
РБК 09:46
Общество

Метеорологи прогнозируют новые погодные рекорды в России

Помимо Москвы температурные рекорды могут быть зафиксированы на следующей неделе и в других городах Центральной России – Смоленске, Брянске, Твери, Туле, Калуге, Белгороде, Орле и Курске, отметили в "Фобосе".
DP.RU 08:48
Интернет

Число пользователей WhatsApp достигло двух миллиардов

В администрации WhatsApp отметили, что мессенджер уделяет большое внимание защите информации и использует сквозное шифрование данных.
Говорит Москва вчера в 12:00
Биатлон

Биатлонист Устюгов подал иск к IBU в австрийский суд

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону россиянин Евгений Устюгов подал в государственный суд Австрии иск к Международному союзу биатлонистов (IBU).
RT на русском 07:35
Общество

Суд заочно арестовал Бориса Минца

Басманный суд заочно арестовал бизнесмена, владельца O1 Group Бориса Минца, рассказала «Ведомостям» пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
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Шоу-бизнес

Ида Галич рассказала о сложных родах и операции

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Общество

Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»

Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
РБК вчера в 15:42
Биатлон

Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

В смешанной эстафетной гонке 2 x 6 + 2 x 7,5 км, которая проходила в рамках чемпионата мира по биатлону в итальянской Антерсельве, победу одержала команда Норвегии.
RT на русском 09:53
Общество

Госдума упрощает процедуру банкротства для малоимущих должников

Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий процедуру банкротства для малоимущих должников, передает корреспондент «Росбалта».
Росбалт 08:26
Шоу-бизнес

Джо Джонас и Софи Тернер станут родителями

Софи Тернер и Джо Джонас ждут ребенка.
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Политика

Министр юстиции Нидерландов признал жалобы информаторов

Из письма явствует, что жалобы на цензурирование докладов систематически не принимались всерьёз.
REGNUM 01:57
Политика

Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
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Общество

Мосгорсуд оставил в силе приговор Егору Жукову

Ранее Жуков был осужден на три года условно за призывы к экстремистской деятельности. Таким образом, приговор вступил в силу.
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Армия и оружие

Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России

РИА Новости вчера в 02:00
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