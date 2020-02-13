С инициативой выступил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, глава ЦИК Элла Памфилова назвала ее "неплохой". В свою очередь сенатор Алексей Пушков предложил сделать будний день, отведенный для голосования, выходным.

с чего всё началось

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.

Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным

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