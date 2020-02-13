Политика
RT на русскомПутин призвал сделать день голосования по Конституции выходным
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
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с чего всё началось
С инициативой выступил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, глава ЦИК Элла Памфилова назвала ее "неплохой". В свою очередь сенатор Алексей Пушков предложил сделать будний день, отведенный для голосования, выходным.РБК11 февраля в 03:50
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Кремль может объявить дополнительный выходной для голосования по Конституции
Ведомости11 февраля в 04:00
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Опубликованы первые изображения нового Renault Logan
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Законопроект по переходу на отраслевую систему оплаты труда медицинских работников Минтруд России разрабатывает совместно с Минздравом.
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Бастрыкин извинился перед пенсионеркой за томских следователей
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Биатлон
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Число пользователей WhatsApp достигло двух миллиардов
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Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону
В смешанной эстафетной гонке 2 x 6 + 2 x 7,5 км, которая проходила в рамках чемпионата мира по биатлону в итальянской Антерсельве, победу одержала команда Норвегии.
Общество
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Софи Тернер и Джо Джонас ждут ребенка.
Политика
Министр юстиции Нидерландов признал жалобы информаторов
Из письма явствует, что жалобы на цензурирование докладов систематически не принимались всерьёз.
Политика
Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
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