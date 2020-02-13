Политика
RT на русскомПутин призвал сделать день голосования по Конституции выходным
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
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Футбол
Головина дисквалифицировали на одну игру чемпионата Франции
Российского полузащитника футбольного клуба "Монако" Александра Головина дисквалифицировали на одну игру чемпионата Франции.
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали о последствиях употребления снюса
Длительное употребление снюса может стать причиной развития рака пищевода и легких, а также поджелудочной железы.
Происшествия
Ученого из Новочеркасска приговорили к 7,5 годам колонии за госизмену
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева и дети встречают его после работы
Российский шоумен Максим Галкин опубликовал домашнее видео, запечатлевшее, как Алла Пугачева и дети встречают его после работы.
Общество
Россию заменят на Европу на гербе Белоруссии
Контур Евразии, где видна в основном Россия, заменят на очертания Европы.
Общество
Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март
Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Общество
Суд оштрафовал Twitter и Facebook за отказ перенести данные в Россию
Мировой суд Таганского района Москвы вынес штрафы Twitter и Facebook за отказ локализовать данные россиян, сообщает "РИА Новости", каждая компания была оштрафована на 4 млн руб. Социальные сети были признаны виновными в нарушении статьи Кодекса об административных правонарушениях о нарушении законодательства в области персональных данных.
Футбол
Комитет по этике РФС рассмотрит шутку Тарасова про коронавирус
Instagram Обращение в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) по поводу шутки российского футболиста Дмитрия Тарасова про коронавирус будет принято в четверг или пятницу.
Гаджеты
Xiaomi официально представила флагманские смартфоны Mi 10
Китайская компания Xiaomi официально представила линейку новых флагманских смартфонов Mi 10, трансляция мероприятия велась на странице компании в Weibo в четверг, 13 февраля.
Футбол
«Ювентус» победит «Милан» в полуфинале Кубка Италии 13 февраля
Первый полуфинальный матч Кубка Италии «Милан» – «Ювентус» состоится сегодня 13 февраля на стадионе «Сан-Сиро».
Происшествия
Еще одна посылка взорвалась в Амстердаме
Очередная посылка со взрывчатым веществом взорвалась в Амстердаме. Об этом сообщила в четверг в Twitter нидерландская полиция.
Биатлон
Резцову обидела реакция Фуркада на её слова
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала резкую реакцию французского биатлониста Мартена Фуркада на её слова об использовании медицинских препаратов для улучшения результатов.
Общество
Правила перевозки багажа в поездах могут изменить
Министерство транспорта предложило уравнять пассажиров верхних и нижних полок в правах по перевозке багажа, передает РИА "Новости".
Гаджеты
Samsung представил складывающийся смартфон
Во вторник компания Samsung представила в Сан-Франциско новую модель смартфона Galaxy Z Flip.
Здоровье
В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса
Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Авто
Стали известны цены на базовый Skoda Karoq в России
В четвертом квартале текущего года на российский рынок выйдет базовая модификация кроссовера Skoda Karoq.
Хоккей
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Армия и оружие
Эрдоган: в Сирии погибли 14 военнослужащих Турции
14 турецких военнослужащих погибли и 45 получили ранения за последние дни из-за атаки сирийских правительственных войск в Идлибе.
Футбол
Дюков: будет правильно, если «Тинькофф банк» станет партнером РПЛ
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что посчитал правильным, если банк "Тинькофф" станет партнером Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
Комитет Рады считает «невозможными» поставки воды в Крым
Комитет Верховной рады по правам человека принял решение о невозможности поставок воды в Крым.
Общество
В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели публикации в интернете с фотографиями Заура Дадаева, осужденного за убийство Бориса Немцова, с застолья в колонии, передает корреспондент РБК.
Политика
Рейтинг доверия Путину упал вдвое
За последние два года рейтинг доверия Владимиру Путину упал почти в два раза – в декабре 2017 года он составлял 60%.
Общество
У президента Татарстана нашли бизнес-джет за 3 млрд рублей
Экономика
ЦБ продаст акции Сбербанка по рыночной цене
ЦБ принадлежит 52,32% обыкновенных акций Сбербанка, а доля регулятора в уставном капитале составляет 50% плюс одна акция.
Политика
Стрелков прокомментировал попытку Москвы перехватить суд по делу MH17
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что если бы суд по делу о крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines под Донецком перенесли в Россию, ему пришлось бы присутствовать на процессе.