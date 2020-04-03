Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин поручил Центробанку снизить стоимость ипотеки в России

«Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» расходы заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», — говорится в сообщении.
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с чего всё началось
«Разработать совместно с Банком России программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования», — сообщается
 3 апреля на сайте Кремля.
Фонтанка.Ру03 апреля в 03:42

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Путин поручил снизить расходы заемщиков по ипотеке

РБК03 апреля в 05:30

Путин поручил разработать программу по развитию строительства жилья и ипотеки

Интерфакс03 апреля в 04:02

Путин поручил решить вопрос программ профподготовки для строительства

РИА Новости03 апреля в 03:23

Путин поручил ЦБ к 1 мая представить предложения по повышению доступности ипотеки

ТАСС03 апреля в 03:35

Путин поручил снизить стоимость ипотеки

Lenta.ru03 апреля в 03:10

Путин рекомендовал ЦБ проанализировать расходы заемщиков по ипотеке

Известия03 апреля в 03:07

Путин поручил сделать ипотеку дешевле

Телеканал 360°03 апреля в 03:43
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Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

Газета.Ru 02:27
Общество

Врачам в Нью-Йорке придется носить мусорные мешки вместо халатов

На фоне эпидемии коронавируса медикам нью-йоркского медицинского центра в Бруклине придется носить мусорные пакеты вместо халатов, сообщил президент медцентра SUNY Downstate Medical Center Уэйн Райли.
Известия вчера в 19:11
Общество

Собянин объяснил жесткие меры в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил жесткие меры в Москве из-за распространения коронавируса в эфире телеканала «Россия 1». По оценке Собянина, Москва находится в самой высокой группе риска среди регионов России.
Lenta.ru 01:41
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в Орехово-Зуеве увеличилось

Пять человек госпитализированы в результате взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве, передает Агентство "Москва".
Москва 24 вчера в 09:00
Общество

Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса

Коронавирус нового типа в большинстве случаев (96%) передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
ФАН вчера в 09:34
Здоровье

Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей

У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания.
РБК вчера в 23:36
Общество

В Таиланде у семи граждан РФ выявлен коронавирус

Коронавирус нового типа диагностирован у семи граждан России, находящихся в двух популярных туристических провинциях - Чонбури и Пхукет.
Российская газета 01:18
Экономика

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Газета.Ru 03 апреля в 08:04
Происшествия

В центре Киева под Майданом загорелись телекоммуникационные кабели

Телекоммуникационные кабели загорелись под Майданом Независимости в центре Киева, на месте работают спасатели, сообщило издание dtp.kiev.ua.
РИА Новости 03:00
Экономика

ЦБ отказался переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

В Центральном банке считают, что во время нерабочего месяца, установленного президентом РФ до 30 апреля, кредитные обязательства должны исполняться должниками в срок.
News.ru 03 апреля в 08:22
Общество

Два новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в Крыму

В Крыму за последние сутки было зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом.
ИА Крыминформ 03:19
Общество

«Вектор» начал испытания вакцины против коронавируса

Государственный научный центр Вектор начал проводить испытания вакцины против коронавируса COVID-19.
NewInform вчера в 06:24
Здоровье

Врач перечислил проблемы после окончания карантина

Обо всем сообщает доктор Евгений Комаровский, пишут РИА Новости.
Gazeta.SPb 03 апреля в 14:10
Экономика

Западные СМИ: Россия попала в руки к саудитам

Влиятельная шведская газета Dagens Nyheter пришла к выводу, что Россия попала в руки к саудитам из-за обрушившихся мировых цен на нефть и коронавирусной пандемии.
Рамблер вчера в 05:50
Политика

Путин продлил нерабочий режим в России до конца апреля

В Москве сегодня, 2 апреля 2020 года, президент России Владимир Путин, обращаясь по телевидению к нации, сообщил о продлении нерабочий режим в стране по 30 апреля с сохранением зарплаты.
Вестник СЗФО 02 апреля в 10:27
Общество

Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице

Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Российская газета вчера в 01:05
Здоровье

Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России

Lenta.ru вчера в 18:44
Экономика

Покупай или проиграешь: в I квартале рекордно вырос спрос на ипотеку

Рекордный рост Банки активно оформляли ипотеку в I квартале 2020 года.
Известия вчера в 17:01
Общество

Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа

Голикова обратила внимание, что приостановка вывоза нужна "для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит".
Газета.Ru вчера в 12:39
Общество

Bloomberg: Россия готова сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в день

Россия готова сокращать добычу нефти на 1 млн баррелей в день при условии, что США присоединятся к сделке, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 19:34
Экономика

Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения

Нужно очень взвешенно подходить к принятию решений по потреблению, по использованию сбережений, подчеркнула глава ЦБ.
Вести.Ru 03 апреля в 09:12
Космос

Россия обсуждает с Францией создание криогенной машины для «Спектра-М»

Обсерватория "Спектр-М" предназначена для исследования объектов дальнего космоса в миллиметровом, субмиллиметровом и дальнем инфракрасном диапазонах спектра.
ТАСС Наука 03 апреля в 20:43
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 03 апреля в 08:48
Шоу-бизнес

Брухунова рассказала, как родители относятся к ее браку с Петросяном

RuNews24.ru 03:12
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru вчера в 06:05
Происшествия

В Самарской области вылечившихся от коронавируса стало девять

В Самарской области продолжают лечение восемь человек с COVID-19. Общее количество выздоровевших — девять.
Самарская газета 03:23
Гаджеты

AnTuTu назвали самые производительные смартфоны по итогам марта

В лидерах в очередной раз оказался OPPO Find X2 Pro, который набрал в бенчмарке 606 389 баллов.
Astera 03 апреля в 16:48
Общество

Собянин обязал работников предприятий соблюдать дистанцию 1,5 м

Московские предприятия и учреждения, которые продолжают работу в условиях пандемии коронавируса, должны обеспечить дезинфекцию, а также социальную дистанцию 1,5 м между работниками и посетителями.
РБК вчера в 14:04
Как работают Яндекс.Новости?
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