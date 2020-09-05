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РИА Новости
РИА Новости

Путин призвал соблюдать ограничения из-за коронавируса

Вынужденные ограничения в связи с коронавирусом пока надо соблюдать, заявил президент РФ Владимир Путин.В источнике
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Комсомольская правда

Путин: москвичи с пониманием относятся к тому, что День города отмечается с ограничениями

Комсомольская правда06:49
РИА Новости

Путин призвал соблюдать ограничения из-за коронавируса

РИА Новости05:55
ТАСС

Путин надеется, что москвичи относятся с пониманием ко Дню города без массовых мероприятий

ТАСС06:22
Вечерняя Москва

Владимир Путин поздравил жителей Москвы с Днем города

Вечерняя Москва06:04
Москва 24

Путин и Собянин поздравили москвичей с Днем города

Москва 2406:57
Агентство Москва

Владимир Путин и Сергей Собянин поздравили москвичей с Днем города

Агентство Москва06:44
Lenta.ru

Путин обратился к москвичам в День города

Lenta.ru05:52

Мутко вспомнил о разговоре с Путиным из-за поражений сборной России по футболу

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) и бывший министр спорта Виталий Мутко в интервью телеканалу «Матч ТВ» вспомнил о разговоре с президентом России Владимиром Путиным из-за поражений национальной команды по футболу.
Lenta.ru07:06
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