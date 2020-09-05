Путин призвал соблюдать ограничения из-за коронавируса
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Вынужденные ограничения в связи с коронавирусом пока надо соблюдать, заявил президент РФ Владимир Путин.В источнике
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Путин: москвичи с пониманием относятся к тому, что День города отмечается с ограничениями
Комсомольская правда06:49