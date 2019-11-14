Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиПутин призвал сохранить баланс на энергорынках

Президент РФ Владимир Путин призвал к сохранению баланса на энергорынках, поскольку стабильность является благом для всей мировой экономики.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Путин выступил за продолжение сотрудничества с ОПЕК по стабилизации рынка нефти

ТАСС15:20

Путин призвал сохранить баланс на энергорынках

РИА Новости14:58

Путин подтвердил планы сотрудничества с ОПЕК

Российская газета14:47

Баланс на мировом энергорынке нужно сохранить — Путин

REGNUM15:10

Путин заявил о готовности России продолжать сотрудничество с ОПЕК

Rambler News Service15:29

Россия продолжит сотрудничество c ОПЕК по стабилизации нефтяного рынка

ФАН17:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 18:34, Вашингтон
Происшествия

Студентов и сотрудников колледжа Благовещенска допросят после стрельбы

Следователям предстоит допросить студентов и сотрудников Амурского колледжа строительства и ЖКХ после произошедшей там стрельбы.
Телеканал 360° 03:15
Здоровье

В Пекине зафиксированы два случая лёгочной чумы

Два случая лёгочной чумы были зарегистрированы в Пекине, сообщает 12 ноября агентство Синьхуа.
REGNUM 12 ноября в 21:40
Экономика

Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим

Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM вчера в 07:17
Политика

Путин назвал ситуацию в Боливии безвластием

Президент России Владимир Путин заявил, что в Боливии возникла ситуация безвластия.
РБК 16:12
Политика

Эрдоган после беседы с Трампом исключил отказ Турции от С-400

США выступают против закупки Анкарой российских систем и ранее предприняли ряд безуспешных попыток отговорить Турцию от закупки С-400.
РБК 10:51
Технологии

PlayStation 5 и DualShock 5 впервые показали на видео

В Сети опубликован концептуальный видеоролик, с помощью которого немецкая сеть магазинов потребительской электроники Media Markt решила показать трехмерные модели долгожданной консоли Sony PlayStation 5, а также манипуляторов для нее – геймпадов DualShock 5.
Дни24 06:32
Политика

Лукашенко хочет изменить договор с Россией по охране границы

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил о планах Минска изменить и актуализировать договор об охране границы с Москвой.
Газета.Ru 10:04
Политика

Премьер Чехии: пришло время пересмотреть некоторые правила в НАТО

"Необходимо, чтобы европейские государства, члены НАТО заявили, что, возможно, пришло время в целом говорить о том договоре, который был подписан 70 лет назад", — сказал Бабиш журналистам после посещения президента Чехии Милоша Земана.
Вести.Ru вчера в 19:25
Происшествия

На Украине произошёл пожар на военном складе

RT на русском 12:30
Культура

«Союзмультфильм» выпустит новые серии «Ну, погоди!»

Киностудия «Союзмультфильм» запустила в производство новые серии мультфильма «Ну, погоди!».
Известия 16:27
Общество

Водительские права Брежнева продали на аукционе за 1,5 млн рублей

Водительское удостоверение лидера СССР, генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, выданное в 1976 году, продали на аукционе «Литфонда» за 1 млн 550 тыс. рублей.
Известия 16:39
Происшествия

Жертвами стрельбы в школе в Калифорнии стали два человека

Газета.Ru 16:37
Футбол

Португальцы разгромили Литву, Роналду оформил хет-трик

Советский спорт 17:04
Футбол

Бразильский голкипер совершил сейв с внешней стороны ворот

Вратарь «Фигейренсе» Жоао Карлос совершил сейв с внешней стороны ворот в матче 35-го тура бразильской серии В против «Понте-Прета».
Lenta.ru 12:09
Технологии

Пользователи «Одноклассников» начнут зарабатывать на стримах

Сервис уже доступен для части аудитории, но в ближайшее время, как заявляют в компании, он появится у всех пользователей, передает ОТР.
Общественное телевидение России 08:39
Политика

Пенс анонсировал отказ США от российских «Союзов»

Новые американские космические корабли смогут совершать полеты на орбиту в первой половине 2020 года, и американским астронавтам больше не придется летать в космос на российских кораблях, заявил вице-президент США Майкл Пенс во время посещения Исследовательского центре Эймса в штате Калифорния.
Взгляд.ру 18:23
Политика

Путин назвал девиз, под которым пройдет саммит БРИКС в России

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что саммит БРИКС в РФ пройдет под девизом «Партнерство в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста», пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 11:47
Политика

МИД заявил о признании Жанин Аньес руководителем Боливии

Власти России согласны считать Жанин Аньес временным президентом Боливии после отставки Эво Моралеса, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
РБК 07:46
Транспорт

Из-за метели на Сахалине закрыли две дороги и отложили авиарейсы

РИА Сахалин-Курилы 17:51
Общество

Терешин показал «руки базуки» после операции

Блогер Кирилл Терешин опубликовал видео, на котором видны его руки после удаления из них синтола, сообщает «Газета.ru».
Рамблер 04:31
Политика

Путин рассказал о рисках прекращения транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил о существующих рисках прекращения транзита газа через Украину.
Ведомости 17:48
Транспорт

В Петербурге разовый проезд может подорожать на 10 рублей

В Петербурге могут на 10 рублей поднять тариф на разовый проезд на общественном транспорте. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Neva.Today 14:06
Происшествия

Злоумышленника, напавшего на учительницу, задержали в Нефтекумске

Городской ревизор 09:03
Армия и оружие

Израиль перехватил выпущенные из сектора Газа ракеты

Обстрелы Израиля с палестинской территории возобновились на этой неделе. 12 ноября из сектора Газа было выпущено 190 ракет.
Коммерсантъ 18:23
Армия и оружие

Россия призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения

"Возврат Сирии нефтяных месторождений стал бы реальным вкладом США в усилия по гуманитарному содействию населению этой страны", - подчеркнул Полянский.
Российская газета 18:23
Киберспорт

Вышла Battle Breakers — первая игра Epic Games со времён Fortnite

Компания Epic Games выпустила первую игру за многие годы, и ей стала ролевая тактика Battle Breakers для ПК и мобильных устройств на iOS и Android.
3DNews 14:23
Музыка

Бузова анонсировала выступление на Евровидении

News.ru 17:55
Футбол

Определились десять участников футбольного Евро-2020

По результатам матчей квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, состоявшихся в четверг, 14 ноября, четыре национальные команды гарантировали себе участие в континентальном первенстве.
RT на русском 17:46
Экономика

Саратовская организация попала в топ-10 самых богатых в стране

Зарегистрированный в Энгельсе Саратовской области фонд социально-экономического развития регионов «Казна Творца Ра» попал в число 10-ти богатейших в РФ.
Коммерсантъ Саратов вчера в 10:15
Музыка

Тилль Линдеманн «подрался» с «космонавтом» на Дворцовой площади

Красная весна 16:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное