Энергетика
РИА НовостиПутин призвал сохранить баланс на энергорынках
Президент РФ Владимир Путин призвал к сохранению баланса на энергорынках, поскольку стабильность является благом для всей мировой экономики.
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Происшествия
Студентов и сотрудников колледжа Благовещенска допросят после стрельбы
Следователям предстоит допросить студентов и сотрудников Амурского колледжа строительства и ЖКХ после произошедшей там стрельбы.
Здоровье
В Пекине зафиксированы два случая лёгочной чумы
Два случая лёгочной чумы были зарегистрированы в Пекине, сообщает 12 ноября агентство Синьхуа.
Экономика
Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
Политика
Путин назвал ситуацию в Боливии безвластием
Президент России Владимир Путин заявил, что в Боливии возникла ситуация безвластия.
Политика
Эрдоган после беседы с Трампом исключил отказ Турции от С-400
США выступают против закупки Анкарой российских систем и ранее предприняли ряд безуспешных попыток отговорить Турцию от закупки С-400.
Технологии
PlayStation 5 и DualShock 5 впервые показали на видео
В Сети опубликован концептуальный видеоролик, с помощью которого немецкая сеть магазинов потребительской электроники Media Markt решила показать трехмерные модели долгожданной консоли Sony PlayStation 5, а также манипуляторов для нее – геймпадов DualShock 5.
Политика
Лукашенко хочет изменить договор с Россией по охране границы
Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил о планах Минска изменить и актуализировать договор об охране границы с Москвой.
Политика
Премьер Чехии: пришло время пересмотреть некоторые правила в НАТО
"Необходимо, чтобы европейские государства, члены НАТО заявили, что, возможно, пришло время в целом говорить о том договоре, который был подписан 70 лет назад", — сказал Бабиш журналистам после посещения президента Чехии Милоша Земана.
Происшествия
На Украине произошёл пожар на военном складе
Культура
«Союзмультфильм» выпустит новые серии «Ну, погоди!»
Киностудия «Союзмультфильм» запустила в производство новые серии мультфильма «Ну, погоди!».
Общество
Водительские права Брежнева продали на аукционе за 1,5 млн рублей
Водительское удостоверение лидера СССР, генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, выданное в 1976 году, продали на аукционе «Литфонда» за 1 млн 550 тыс. рублей.
Футбол
Португальцы разгромили Литву, Роналду оформил хет-трик
Футбол
Бразильский голкипер совершил сейв с внешней стороны ворот
Вратарь «Фигейренсе» Жоао Карлос совершил сейв с внешней стороны ворот в матче 35-го тура бразильской серии В против «Понте-Прета».
Технологии
Пользователи «Одноклассников» начнут зарабатывать на стримах
Сервис уже доступен для части аудитории, но в ближайшее время, как заявляют в компании, он появится у всех пользователей, передает ОТР.
Политика
Пенс анонсировал отказ США от российских «Союзов»
Новые американские космические корабли смогут совершать полеты на орбиту в первой половине 2020 года, и американским астронавтам больше не придется летать в космос на российских кораблях, заявил вице-президент США Майкл Пенс во время посещения Исследовательского центре Эймса в штате Калифорния.
Политика
Путин назвал девиз, под которым пройдет саммит БРИКС в России
Российский лидер Владимир Путин сообщил, что саммит БРИКС в РФ пройдет под девизом «Партнерство в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста», пишет ТАСС.
Политика
МИД заявил о признании Жанин Аньес руководителем Боливии
Власти России согласны считать Жанин Аньес временным президентом Боливии после отставки Эво Моралеса, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Транспорт
Из-за метели на Сахалине закрыли две дороги и отложили авиарейсы
Общество
Терешин показал «руки базуки» после операции
Блогер Кирилл Терешин опубликовал видео, на котором видны его руки после удаления из них синтола, сообщает «Газета.ru».
Политика
Путин рассказал о рисках прекращения транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил о существующих рисках прекращения транзита газа через Украину.
Транспорт
В Петербурге разовый проезд может подорожать на 10 рублей
В Петербурге могут на 10 рублей поднять тариф на разовый проезд на общественном транспорте. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Происшествия
Злоумышленника, напавшего на учительницу, задержали в Нефтекумске
Армия и оружие
Израиль перехватил выпущенные из сектора Газа ракеты
Обстрелы Израиля с палестинской территории возобновились на этой неделе. 12 ноября из сектора Газа было выпущено 190 ракет.
Армия и оружие
Россия призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения
"Возврат Сирии нефтяных месторождений стал бы реальным вкладом США в усилия по гуманитарному содействию населению этой страны", - подчеркнул Полянский.
Киберспорт
Вышла Battle Breakers — первая игра Epic Games со времён Fortnite
Компания Epic Games выпустила первую игру за многие годы, и ей стала ролевая тактика Battle Breakers для ПК и мобильных устройств на iOS и Android.
Музыка
Бузова анонсировала выступление на Евровидении
Футбол
Определились десять участников футбольного Евро-2020
По результатам матчей квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, состоявшихся в четверг, 14 ноября, четыре национальные команды гарантировали себе участие в континентальном первенстве.
Экономика
Саратовская организация попала в топ-10 самых богатых в стране
Зарегистрированный в Энгельсе Саратовской области фонд социально-экономического развития регионов «Казна Творца Ра» попал в число 10-ти богатейших в РФ.
Музыка