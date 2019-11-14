Энергетика
РИА НовостиПутин призвал сохранить баланс на энергорынках
Президент РФ Владимир Путин призвал к сохранению баланса на энергорынках, поскольку стабильность является благом для всей мировой экономики.
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Экономика
Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
Кино
Киану Ривз появился в новом трейлере «Губки Боба 3»
В Сети появился новый трейлер полнометражного мультфильма «Губка Боб-3», премьера которого намечена на май 2020 года.
Футбол
Англия разгромила Черногорию со счётом 7:0 и вышла на Евро-2020
Сборная Англии разгромила национальную команду Черногории в матче 9-го тура отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года и вышла в финальную часть турнира.
Гаджеты
Motorola представила складной RAZR с гибким экраном
Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Здоровье
Минздрав объяснил сокращение младшего медперсонала в больницах
Сокращение количества младшего медицинского персонала в российских больницах может быть связано с переаттестацией санитаров, число которых к концу года может уменьшиться еще на несколько тысяч.
Общество
Госдума приняла закон о праве братьев и сестер ходить в одну школу
Государственная дума России в четверг приняла закон, закрепляющий в Семейном кодексе России преимущественное право детей на зачисление в детсады и школы, где учатся их братья и сестры.
Происшествия
В Челябинске завели дело об издевательствах в частном доме престарелых
В Челябинске по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности в отношении частного дома престарелых.
Шоу-бизнес
Софья Заика впервые рассказала о жизни с Константином Эрнстом
Софья Заика впервые откровенно рассказала о жизни с Константином Эрнстом, который старше ее на 27 лет.
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о драке с Еленой Темниковой
Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина снова обратилась к теме своих взаимоотношений с коллегой по группе Еленой Темниковой.
Политика
Путин признал вклад США и Трампа в борьбу с терроризмом в Сирии
Вклад США и американского лидера Дональда Трампа в борьбу с терроризмом в Сирии есть.
Общество
Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Общество
Терешин показал «руки базуки» после операции
Блогер Кирилл Терешин опубликовал видео, на котором видны его руки после удаления из них синтола, сообщает «Газета.ru».
Здоровье
Названы симптомы рака мозга, которые путают со старением
В ходе исследования стало ясно, что пациенты, страдающие раком мозга, на начальных стадиях данного заболевания испытывали некоторые симптомы, при этом не придавали им значения.
Космос
Роскосмос расторг контракт на запуск в 2020 году спутников «Гонец»
Музыка
Тилль Линдеманн «подрался» с «космонавтом» на Дворцовой площади
Политика
Путин приветствовал разведение сил в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии, что приветствует разведение сил и средств в Донбассе.
Финансы
Банки захотели получать от россиян декларации о доходах
Идея самодекларирования заключается в том, что клиент сообщает в банк о своем доходе и эти данные становятся частью его кредитной истории на какой-то период времени, говорит зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.
Авто
АвтоВАЗ наконец объявил цены на Lada Vesta с вариатором
У новой версии Lada Vesta с вариатором установлен двигатель от Renault-Nissan, а также имеется специальное оборудование.
Политика
Еврокомиссия начала расследование против Великобритании
В Еврокомиссии подчеркнули, что дважды письменно просили это сделать, но в британском правительстве сказали, что не могут из-за предстоящих выборов 12-го декабря.
Игры
В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order
Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
Общество
Невзоров указал на отмену концертов раскритиковавшего цензуру Галкина
Журналист Александр Невзоров заявил, что юмористу Максиму Галкину после критики цензуры на российском телевидении начали отменять концерты.
Экономика
Украинский «Нафтогаз» оценил ущерб прекращения транзита газа
Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что прекращение транзита газа из России в Европу по территории Украины обойдётся стране потерей 0,7% от ВВП.
Общество
Instagram начал скрывать лайки во всем мире
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Арктический антициклон, надвигающийся на Россию, принесет аномальные холода на Урал и Сибирь, пишет в среду Российская газета.
Политика
МИД заявил о признании Жанин Аньес руководителем Боливии
Власти России согласны считать Жанин Аньес временным президентом Боливии после отставки Эво Моралеса, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Политика
Генассамблея ООН поддержала резолюцию о нарушениях прав человека в Крыму
Третий комитет Генассамблеи ООН поддержал резолюцию о ситуации с правами человека в Крыму.
Игры
Слухи: Obsidian и Rare анонсируют на X019 новые игры
По словам Ахмада, в рамках мероприятия анонсируют по игре от Obsidian Entertainment (The Outer Worlds) и Rare (Sea of Thieves).
Политика
Коломойский призвал Украину улучшить отношения с Россией
Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал к улучшению отношений между Украиной и Россией и прекращению вооруженного конфликта в Донбассе.
Происшествия
Коллеги историка Соколова оплатили ему адвоката
Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента.
Интернет
Google начнет открывать банковские счета
Google собирается предоставить пользователям возможность открывать расчетные счета, об этом сообщила The Wall Street Journal.