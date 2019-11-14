Энергетика

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Президент РФ Владимир Путин призвал к сохранению баланса на энергорынках, поскольку стабильность является благом для всей мировой экономики.
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Путин выступил за продолжение сотрудничества с ОПЕК по стабилизации рынка нефти

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