Политика
РИА НовостиПутин призвал совершенствовать правовые нормы русского языка
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно совершенствовать правовые нормы русского языка, но они не должны носить революционный характер и делать его вульгарным.
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Армия и оружие
Советский ПТУР 1978 года оторвал башню современному танку
Популярная механика 13:08
Общество
«Интерфакс»: поставки газа в Китай по «Силе Сибири» начнутся 2 декабря
Официальная церемония начала поставок российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» состоится 2 декабря, утверждает «Интерфакс», ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.
Коммерсантъ 08:14
Общество
МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах
Сколько в тюрьмах call-центров О том, что в исправительных учреждениях существуют нелегальные call-центры, ФСИН сообщала еще в 2016 году: за 2015-й было выявлено более 1,2 тыс. подобных преступлений.
РБК 16:00
Общество
В Москве проходят два «Русских марша»
В мэрию подавалась еще одна заявка – "Правый марш", который должен был пройти также в Люблино.
Эхо Москвы вчера в 06:00
Музыка
Путин приехал на концерт оркестра Мариинского театра в парк «Зарядье»
Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 ноября, прибыл на концерт Симфонического оркестра Мариинского театра в концертном зале в московском парке "Зарядье".
Известия вчера в 14:40
Политика
Волкер заявил о жалобе Трампа на попытку Украины вмешаться в выборы
Бывший специальный представитель США по Украине Курт Волкер во время дачи показаний под присягой в нижней палате конгресса допустил возможность вмешательства Киева в американские выборы в 2016 году.
РБК 16:37
Общество
Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).
RT на русском 10:35
Шоу-бизнес
Блюменкранц из шоу «Дом-2» узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Шоумен и экс-участник шоу "Дом-2" вызвал на детектор лжи бывшую жену.
Дни.ру 06:22
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $63 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года выросла до $63,13 за баррель.
News.ru 11:04
Спорт
Скончался олимпийский чемпион по гимнастике Дмитрий Василенко
Российский гимнаст, победитель Олимпиады-1996 в Атланте Дмитрий Василенко умер на 44-м году жизни.
Аргументы и Факты 02:35
Футбол
«Челси» и «Аякс» закончили матч ЛЧ со счетом 4:4
Газета.Ru 17:31
Общество
Отец Рамиля Шамсутдинова приехал в Забайкалье на встречу с сыном
Отец и сын впервые встретятся друг с другом в Чите после расстрела Рамилем своих сослуживцев в военной части в Горном 25 октября.
Регион online 06:46
Технологии
В магазинах «Пеплос» в Красноярске подходит к концу большая распродажа
10 ноября в сети фирменных магазинов мужской и детской одежды «Пеплос» в Красноярске закончится распродажа.
Newslab.ru вчера в 22:00
Футбол
Игроки «Ювентуса» прилетели в Москву
Газета.Ru 12:44
Футбол
Тульский «Арсенал» нанес первое поражение «Спартаку» при Тедеско
Тульская пресса вчера в 12:57
Авто
Ford превратил новый Bronco в гоночный внедорожник
Компания Ford показала гоночный прототип Bronco R. Его дизайн и конструкция основаны на серийном внедорожнике нового поколения, который пока еще не представили.
Motor 03:30
Происшествия
Опубликовано видео убийства ребенка в детском саду в Нарьян-Маре
Полное видео, содержащее запись нападения и убийства ребенка в детском саду «Сказка» города Нарьян-Мар НАО, опубликовано СК РФ.
Радио Комсомольская правда 04:25
Политика
Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:17
Космос
Тайна спутников Сатурна. Ученые готовят миссию к мирам с океанами
РИА Новости вчера в 00:00
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru 13:19
Авто
Kia Optima нового поколения впервые заметили без камуфляжа
Мировой дебют KIA Optima новой генерации состоится в декабре 2019-го, а на российском рынке "четырехдверка" появится не раньше осени следующего года.
Новые автомобили 03 ноября в 06:30
Здоровье
В Минздраве рассказали о вреде табачного дыма для зрения детей
"Исследователи установили, что воздействие табачного дыма при пассивном курении (то есть тогда, когда член семьи курит в присутствии ребенка) вызывает истончение хориоидеи – сосудистой оболочки глаза", – говорится в сообщении.
Будущее России. Национальные проекты 04:36
Армия и оружие
США сочли угрозой для себя борьбу России против террористов
Россия и Китай создают «угрозу» американским устоям, а также используют антитеррористические программы для подрыва роли США, утверждают в Вашингтоне.
Взгляд.ру 15:55
Наука
Найдена связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями
Международная группа учёных провела исследование и заявила, что суеверия и вера в существование злых духов более распространены в обществах, в которых выше вероятность подхватить инфекционное заболевание.
Ferra 03 ноября в 06:12
Происшествия
В Петербурге по делу о контрабанде антиквариата задержали таможенников
В Санкт-Петербурге задержали несколько высокопоставленных таможенников по подозрению в получении взяток, говорится в сообщении Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета.
РБК 09:34
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
РИА Новости 12:40
Финансы
Официальный курс евро упал до 70,42 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 1,0582 рубля - до 70,4203 рубля, курс доллара - на 78,36 копейки, до 63,248 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 04:52