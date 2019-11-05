Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин призвал совершенствовать правовые нормы русского языка

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно совершенствовать правовые нормы русского языка, но они не должны носить революционный характер и делать его вульгарным.
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Владимир Путин поручил подготовить единый список словарей по русскому языку

Эхо Москвы14:59

Путин поручил разработать единый корпус словарей для госструктур и СМИ

Российская газета08:48

Путин поручил ввести единые нормы русского языка для СМИ и госструктур

РБК09:57

Глава СЖР прокомментировал инициативу Путина по созданию единого корпуса словарей

ТАСС09:59

Путин поручил разработать словари русского языка для чиновников и СМИ

Телеканал 360°08:55

Путин распорядился упорядочить нормы русского языка

Московский Комсомолец10:02

Путин поручил подготовить единые словари с нормами литературного языка

РИА Новости08:23
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:53, Ашберн
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отказалась петь на Новый год за 21 миллион рублей

Дни24 11:24
Общество

Меркель рассказала о своих планах на пенсию в ГДР

Канцлер ФРГ Ангел Меркель уехала бы в Америку после выхода на пенсию в 60 лет - если бы не рухнула Берлинская стена.
Газета.Ru 16:24
Игры

Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.
РИА Новости 12:40
Политика

Путин раскритиковал министра высшего образования

Российский лидер Владимир Путин во время заседания Совета по русскому языку в Кремле раскритиковал работу министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова за то, что ведомство основывается на статистических данных и не понимает, что происходит на земле.
RT на русском 10:28
Происшествия

В Петербурге по делу о контрабанде антиквариата задержали таможенников

В Санкт-Петербурге задержали несколько высокопоставленных таможенников по подозрению в получении взяток, говорится в сообщении Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета.
РБК 09:34
Общество

Анджелина Джоли снялась топлес для обложки глянца

Энджи дала интервью и снялась в фотосессии. На одном из снимков она появилась обнаженной, под тончайшей органзой.
Аргументы недели 14:31
Экономика

Делягин призвал Силуанова не радоваться доходам бюджета от роста НДС

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Минфина, в следующие три года от повышения НДС бюджет страны получит в 2020 году — 639 млрд рублей, в 2021 году — 689 млрд рублей, в 2022 году — 737 млрд рублей.
REGNUM 01:56
Происшествия

В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой

В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Российская газета 07:35
Футбол

Сергей Семак: «Лейпциг» победил заслуженно

"Зенит" проиграл немецкому РБ "Лейпциг" и второй матч группового этапа Лиги чемпионов.
Вести.Ru 16:00
Политика

В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна

Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru 07:53
Происшествия

Суд освободил основателя «Тараса Бульбы» из-за болезни

Ведомости 08:16
Происшествия

СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре

Камеры видеонаблюдения отследили путь 36-летнего Дениса Поздеева, обвиняемого в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
BFM.ru 03:43
Здоровье

«Точка невозврата пройдена, кто будет лечить? Мигранты» - эксперт о будущем отечественной медицины

Как отмечают эксперты отрасли, проблемой во многом становится то, что скорая помощь стала предоставлять не помощь как таковую, а услуги.
Царьград 16:03
Общество

Вывезший детей из Швеции россиянин возвратится в Москву

Газета.Ru 03 ноября в 04:34
Общество

Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты

Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Футбол

Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Sportbox.RU 05:03
Политика

«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости 08:03
Наука

Определенные бактерии в кишечнике могут способствовать развитию рака

Научными сотрудниками Бристольского университета установлены точные доказательства того, что наличие в кишечнике микроорганизмов бактериальной группы Bacteroidales значительно повышает риск развития рака кишечника.
Ugpressa.ru вчера в 08:10
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
Автоновости дня 03:55
Здоровье

О пользе чая для организма мужчин и женщин поведали медики

Медики поведали о том, что чай благодаря флавоноидам полезен для организма мужчин и женщин.
Пишет Омск 11:26
Авто

АвтоВАЗ скоро представит «зимнюю» Lada Vesta

Lada Vesta с вариатором Jatco JF015E уже скоро проступит в продажу, а вариатор будет работать с 1,6-литровым 113-сильным мотором от Renault.
Tvoe-avto.com 16:10
Музыка

Украинку Maruv назвали лучшей российской певицей на MTV EMA

Культуромания 00:51
Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова призналась, как ей удалось стать «худышкой»

Пятый канал 10:22
Общество

Microsoft рассказала об эффективности перехода на четырехдневку

В Японии продуктивность сотрудников компании Microsoft значительно возросла после перехода на четырехдневную рабочую неделю, сообщило агентство Bloomberg.
РИА Новости вчера в 12:25
Армия и оружие

Советский комплекс «Метис» уничтожил Т-155 Firtina

Сирийн Курдууд Туркын артиллерийн өөрөө явагч T-155 Fırtına суурийг Зөвлөлтийн танк эсэргүүцэгч "Метис" - ээр цамхагийг нь салтал буудаж.2001 оноос Туркууд Ө. Солонгосын K9 Thunder-г бага зэрэг өөрчлөөд лицензээр үйлдвэрлэх болсон. pic.twitter.com / piED2rk8wy — Batsaikhan B (@ BatsaikhanBSU) November 3, 2019 Т-55 представляет собой самую массовую артустановку в турецких войсках.
ГЛАС.RU 08:54
Гаджеты

Xiaomi презентовала смарт-часы Mi Watch

Китайская корпорация Xiaomi презентовала умные часы из серии Mi Watch.
RT на русском 12:30
Общество

Бывший солист «Агаты Кристи» посетил передовую в ДНР

Один из основателей группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выступил перед солдатами самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Lenta.ru 13:28
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Единоборства

Комиссия запретила Ковалеву драться до января

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) запретила российскому боксеру Сергею Ковалеву проводить бои до января 2020 года.
Матч ТВ 07:11
Армия и оружие

Учения ВМФ и ВКС России в Средиземном море показали на видео

Российская газета вчера в 03:09
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