Политика
РИА НовостиПутин призвал совершенствовать правовые нормы русского языка
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно совершенствовать правовые нормы русского языка, но они не должны носить революционный характер и делать его вульгарным.
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Общество
Меркель рассказала о своих планах на пенсию в ГДР
Канцлер ФРГ Ангел Меркель уехала бы в Америку после выхода на пенсию в 60 лет - если бы не рухнула Берлинская стена.
Газета.Ru 16:24
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.
РИА Новости 12:40
Политика
Путин раскритиковал министра высшего образования
Российский лидер Владимир Путин во время заседания Совета по русскому языку в Кремле раскритиковал работу министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова за то, что ведомство основывается на статистических данных и не понимает, что происходит на земле.
RT на русском 10:28
Происшествия
В Петербурге по делу о контрабанде антиквариата задержали таможенников
В Санкт-Петербурге задержали несколько высокопоставленных таможенников по подозрению в получении взяток, говорится в сообщении Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета.
РБК 09:34
Общество
Анджелина Джоли снялась топлес для обложки глянца
Энджи дала интервью и снялась в фотосессии. На одном из снимков она появилась обнаженной, под тончайшей органзой.
Аргументы недели 14:31
Экономика
Делягин призвал Силуанова не радоваться доходам бюджета от роста НДС
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Минфина, в следующие три года от повышения НДС бюджет страны получит в 2020 году — 639 млрд рублей, в 2021 году — 689 млрд рублей, в 2022 году — 737 млрд рублей.
REGNUM 01:56
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Российская газета 07:35
Футбол
Сергей Семак: «Лейпциг» победил заслуженно
"Зенит" проиграл немецкому РБ "Лейпциг" и второй матч группового этапа Лиги чемпионов.
Вести.Ru 16:00
Политика
В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru 07:53
Происшествия
СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре
Камеры видеонаблюдения отследили путь 36-летнего Дениса Поздеева, обвиняемого в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
BFM.ru 03:43
Здоровье
«Точка невозврата пройдена, кто будет лечить? Мигранты» - эксперт о будущем отечественной медицины
Как отмечают эксперты отрасли, проблемой во многом становится то, что скорая помощь стала предоставлять не помощь как таковую, а услуги.
Царьград 16:03
Общество
Вывезший детей из Швеции россиянин возвратится в Москву
Газета.Ru 03 ноября в 04:34
Общество
Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты
Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости 08:03
Наука
Определенные бактерии в кишечнике могут способствовать развитию рака
Научными сотрудниками Бристольского университета установлены точные доказательства того, что наличие в кишечнике микроорганизмов бактериальной группы Bacteroidales значительно повышает риск развития рака кишечника.
Ugpressa.ru вчера в 08:10
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
Автоновости дня 03:55
Здоровье
О пользе чая для организма мужчин и женщин поведали медики
Медики поведали о том, что чай благодаря флавоноидам полезен для организма мужчин и женщин.
Пишет Омск 11:26
Авто
АвтоВАЗ скоро представит «зимнюю» Lada Vesta
Lada Vesta с вариатором Jatco JF015E уже скоро проступит в продажу, а вариатор будет работать с 1,6-литровым 113-сильным мотором от Renault.
Tvoe-avto.com 16:10
Музыка
Украинку Maruv назвали лучшей российской певицей на MTV EMA
Культуромания 00:51
Общество
Microsoft рассказала об эффективности перехода на четырехдневку
В Японии продуктивность сотрудников компании Microsoft значительно возросла после перехода на четырехдневную рабочую неделю, сообщило агентство Bloomberg.
РИА Новости вчера в 12:25
Армия и оружие
Советский комплекс «Метис» уничтожил Т-155 Firtina
Сирийн Курдууд Туркын артиллерийн өөрөө явагч T-155 Fırtına суурийг Зөвлөлтийн танк эсэргүүцэгч "Метис" - ээр цамхагийг нь салтал буудаж.2001 оноос Туркууд Ө. Солонгосын K9 Thunder-г бага зэрэг өөрчлөөд лицензээр үйлдвэрлэх болсон. pic.twitter.com / piED2rk8wy — Batsaikhan B (@ BatsaikhanBSU) November 3, 2019 Т-55 представляет собой самую массовую артустановку в турецких войсках.
ГЛАС.RU 08:54
Гаджеты
Xiaomi презентовала смарт-часы Mi Watch
Китайская корпорация Xiaomi презентовала умные часы из серии Mi Watch.
RT на русском 12:30
Общество
Бывший солист «Агаты Кристи» посетил передовую в ДНР
Один из основателей группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выступил перед солдатами самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Lenta.ru 13:28
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Единоборства
Комиссия запретила Ковалеву драться до января
Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) запретила российскому боксеру Сергею Ковалеву проводить бои до января 2020 года.
Матч ТВ 07:11
Армия и оружие
Учения ВМФ и ВКС России в Средиземном море показали на видео
Российская газета вчера в 03:09