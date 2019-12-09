Политика

Москва 24Москва 24Путин призвал спокойно обсуждать законопроект о домашнем насилии

Владимир Путин призвал обсуждать законопроект о домашнем насилии в спокойном режиме. Об этом глава государства рассказал во время традиционной пресс-конференции.
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Путин сообщил о «смешанном» отношении к законопроекту о домашнем насилии

РБК08:17

Путин впервые прокомментировал закон о домашнем насилии

Ведомости07:25

Путин прокомментировал закон о домашнем насилии

Lenta.ru06:53

«Я тоже против домашнего насилия. Но нужен ли закон»: Путин добавил вопросов к скандальному законопроекту

Царьград07:04

Путин назвал смешанным свое отношение к закону о домашнем насилии

Газета.Ru06:58

Корреспондент «Ъ» Валерия Мишина о законопроекте о домашнем насилии

Коммерсантъ07:55

Путин рассказал о своем отношении к законопроекту о домашнем насилии

ТАСС07:16
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Происшествия

Один сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы на Лубянке

Вести.Ru 12:24
Политика

Путин заявил об отсутствии иностранных войск в Донбассе

В Донбассе нет иностранных войск, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
RT на русском 05:03
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ 09:06
Футбол

Слуцкий назвал «Рубин» одним из флагманов российского футбола

«Ещё раз говорю: в моём понимании «Рубин» был, является и, я уверен, будет одним из флагманов российского футбола», — добавил Слуцкий.
RT на русском 13:40
Общество

Угрожавшему расстрелять Грету Тунберг вынесли приговор в Швеции

40-летнего жителя Швеции, который писал Грете Тунберг письма с угрозами, приговорили к условному сроку и 200 часам общественных работ.
News.ru 13:49
Здоровье

Минздрав: после инфаркта и инсульта лекарствами обеспечат бесплатно

Россиян, которые перенесли инфаркт, инсульт или сердечно-сосудистые операции, с 2020 года будут обеспечивать бесплатными лекарствами, сообщают РИА Новости.
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Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Шестуна

"Сегодня, 19 декабря 2019 года, в Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна",- сказали в надзорном ведомстве.
Интерфакс 12:08
Происшествия

В Тбилиси напали на сына первого президента Грузии

РБК 13:58
Футбол

«Сочи» расторг контракт с Кудряшовым

Напомним, что Федор перешел в сочинский клуб в июле этого года.
Soccer.ru вчера в 11:28
Политика

Путин назвал автора украинской идентичности

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал, кто стал автором украинской идентичности.
Lenta.ru 10:35
Происшествия

Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии

Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
Газета.Ru 11:24
Происшествия

Адвокатам Голунова подтвердили возбуждение дел против полицейских

Как сообщало ИА REGNUM, о возбуждении уголовного дела по факту незаконного задержания Голунова заявил в ходе пресс-конференции 19 декабря президент РФ Владимир Путин.
REGNUM 07:37
Общество

Подмосковный суд утвердил приговор осужденной за гашиш израильтянке

Московский областной суд оставил в силе приговор 26-летней гражданке США и Израиля Нааме Иссасхар, осужденной по делу о контрабанде гашиша.
РБК 10:41
Политика

Большая пресс-конференция Путина завершена

Большая ежегодная пресс-конференция президент РФ Владимира Путина завершилась.
REGNUM 08:34
Политика

Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту

Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 04:45
Шоу-бизнес

Как отметит 75-летие Анастасия Вертинская

Свое 75-летие одна из величайших советских актрис Анастасия Вертинская отметит в ресторане своего сына Степана Михалкова в окружении самых близких людей - у нее четверо внуков и двое правнуков.
Газета.Ru 06:52
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СКА — ЦСКА 0:1 (3-й период)

Сегодня, 19 декабря, на футбольном стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге состоится очередной матч Континентальной хоккейной лиги.
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Логинов высказался о провальном мужском спринте

Российский биатлонист Александр Логинов высказался о выступлении в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира.
Газета.Ru 10:33
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Ночной режим в смартфонах навредил качеству сна

Оказалось, что включенный ночной режим активирует фильтр синего цвета, и в результате появляются оттенки желтого, а именно они воспринимаются организмом как дневной свет.
Astera 11:15
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«Барселона» и «Реал» сыграли вничью

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Госдума продлила особенности определения тарифов на газ в Крыму

Госдума приняла закон о продлении на полтора года особенностей применения законодательства о госрегулировании тарифов на газ в Крыму и Севастополе.
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Наташа Королева предстала в образе Мальвины

Известная певица Наташа Королева предстала перед поклонниками в неординарном образе Мальвины.
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Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом

Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
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Криштиану Роналду выпрыгнул на 71 сантиметр и забил гол «Сампдории»

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Путин отреагировал на решение WADA отстранить Россию

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.
Lenta.ru 04:46
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Евросоюз продлил секторальные санкции против России

Европейский союз официально продлил действие санкций в отношении отдельных секторов российской экономики ещё на шесть месяцев — до 31 июля 2020 года.
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Apple, Google и Amazon создадут стандарт для устройств «умного дома»

Компании Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance объявили о создании рабочей группы по созданию стандарта для устройств типа «умный дом», 18 декабря сообщается на сайте Apple.
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Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным

Президент России Владимир Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным днем, но вряд ли в спешке и накануне Нового года.
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Рада приняла закон о штрафах за «кнопкодавство» среди депутатов

Парламент Украины на заседании в четверг принял в целом закон относительно обеспечения личного голосования депутатами Верховной рады, которым предлагается ввести штрафы за неперсональное голосование, такое решение поддержал 261 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.
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В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве и расчленении ювелира

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