Политика
Москва 24Путин призвал спокойно обсуждать законопроект о домашнем насилии
Владимир Путин призвал обсуждать законопроект о домашнем насилии в спокойном режиме. Об этом глава государства рассказал во время традиционной пресс-конференции.
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Политика
Путин заявил об отсутствии иностранных войск в Донбассе
В Донбассе нет иностранных войск, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Футбол
Слуцкий назвал «Рубин» одним из флагманов российского футбола
«Ещё раз говорю: в моём понимании «Рубин» был, является и, я уверен, будет одним из флагманов российского футбола», — добавил Слуцкий.
Общество
Угрожавшему расстрелять Грету Тунберг вынесли приговор в Швеции
40-летнего жителя Швеции, который писал Грете Тунберг письма с угрозами, приговорили к условному сроку и 200 часам общественных работ.
Здоровье
Минздрав: после инфаркта и инсульта лекарствами обеспечат бесплатно
Россиян, которые перенесли инфаркт, инсульт или сердечно-сосудистые операции, с 2020 года будут обеспечивать бесплатными лекарствами, сообщают РИА Новости.
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Шестуна
"Сегодня, 19 декабря 2019 года, в Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна",- сказали в надзорном ведомстве.
Футбол
«Сочи» расторг контракт с Кудряшовым
Напомним, что Федор перешел в сочинский клуб в июле этого года.
Политика
Путин назвал автора украинской идентичности
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал, кто стал автором украинской идентичности.
Происшествия
Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии
Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
Происшествия
Адвокатам Голунова подтвердили возбуждение дел против полицейских
Как сообщало ИА REGNUM, о возбуждении уголовного дела по факту незаконного задержания Голунова заявил в ходе пресс-конференции 19 декабря президент РФ Владимир Путин.
Общество
Подмосковный суд утвердил приговор осужденной за гашиш израильтянке
Московский областной суд оставил в силе приговор 26-летней гражданке США и Израиля Нааме Иссасхар, осужденной по делу о контрабанде гашиша.
Политика
Большая пресс-конференция Путина завершена
Большая ежегодная пресс-конференция президент РФ Владимира Путина завершилась.
Политика
Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту
Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Шоу-бизнес
Как отметит 75-летие Анастасия Вертинская
Свое 75-летие одна из величайших советских актрис Анастасия Вертинская отметит в ресторане своего сына Степана Михалкова в окружении самых близких людей - у нее четверо внуков и двое правнуков.
Хоккей
СКА — ЦСКА 0:1 (3-й период)
Сегодня, 19 декабря, на футбольном стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге состоится очередной матч Континентальной хоккейной лиги.
Биатлон
Логинов высказался о провальном мужском спринте
Российский биатлонист Александр Логинов высказался о выступлении в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира.
Технологии
Ночной режим в смартфонах навредил качеству сна
Оказалось, что включенный ночной режим активирует фильтр синего цвета, и в результате появляются оттенки желтого, а именно они воспринимаются организмом как дневной свет.
Футбол
«Барселона» и «Реал» сыграли вничью
Энергетика
Госдума продлила особенности определения тарифов на газ в Крыму
Госдума приняла закон о продлении на полтора года особенностей применения законодательства о госрегулировании тарифов на газ в Крыму и Севастополе.
Шоу-бизнес
Наташа Королева предстала в образе Мальвины
Известная певица Наташа Королева предстала перед поклонниками в неординарном образе Мальвины.
Общество
Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом
Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
Спорт
Путин отреагировал на решение WADA отстранить Россию
Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.
Политика
Евросоюз продлил секторальные санкции против России
Европейский союз официально продлил действие санкций в отношении отдельных секторов российской экономики ещё на шесть месяцев — до 31 июля 2020 года.
Гаджеты
Apple, Google и Amazon создадут стандарт для устройств «умного дома»
Компании Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance объявили о создании рабочей группы по созданию стандарта для устройств типа «умный дом», 18 декабря сообщается на сайте Apple.
Политика
Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным
Президент России Владимир Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным днем, но вряд ли в спешке и накануне Нового года.
Политика
Рада приняла закон о штрафах за «кнопкодавство» среди депутатов
Парламент Украины на заседании в четверг принял в целом закон относительно обеспечения личного голосования депутатами Верховной рады, которым предлагается ввести штрафы за неперсональное голосование, такое решение поддержал 261 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.