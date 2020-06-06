Коронавирус
РИА НовостиПутин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент России Владимир Путин заявил о стремлении к тому, чтобы выходить из ситуации ограничений по коронавирусу как можно быстрее.
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Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
BFM.ru вчера в 05:50
Общество
Трюдо преклонил колено в память о Флойде на акции против расизма
Московский Комсомолец вчера в 19:23
Шоу-бизнес
Наталья Подольская готовится к пополнению в семье
Супруги воспитывают сына Артемия, которому через несколько дней исполнится пять лет.
Bimru.ru 04 июня в 11:27
Происшествия
Полиция задержала более десяти пикетчиков у здания МВД в Москве
Ведомости вчера в 12:54
Политика
Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы
Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
Lenta.ru 06:40
Политика
Путин указал главе Бурятии на «потерю» 400 млн рублей
Президент России Владимир Путин поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, который 6 июня на онлайн-встрече главы государства с деятелями культуры заявил, что строительство нового здания национальной библиотеки Бурятии обошлось в 615 млн рублей.
Известия 10:04
Общество
Россиянам вернут деньги за билеты на отмененные концерты и спектакли
Россияне смогут вернуть деньги за мероприятия, отменные из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 08:58
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ вчера в 04:10
Происшествия
Жители Дагестана пытались отбить у полиции мужчину, застрелившего сына
Жители Буйнакска попытались отбить у полицейских мужчину, застрелившего собственного сына, сообщила РИА Новости представитель дагестанского МВД.
РИА Новости 05:05
Здоровье
Мурашко назвал дату начала вакцинации от гриппа в России
Вакцинация от гриппа начнется в августе. Об этом в субботу, 6 июня, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Известия 09:24
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru вчера в 11:07
Гаджеты
Немецкий энтузиаст сравнил энергопотребление 30 процессоров Core i9-10900K
Энтузиаст Роман Хартунг из Германии решил проверить, каково реальное потребление в новых десятиядерных процессорах Core i9-10900K.
Goroday.ru вчера в 20:02
Общество
Бэнкси опубликовал картину о протестах в США
РИА Новости 08:30
Энергетика
Страны ОПЕК продлили действие режима сокращенной добычи нефти
Эр-Рияд, 6 июня 2020, 16:54 — REGNUM Представители стран-членов ОПЕК продлили режим сокращенной добычи нефти.
REGNUM 09:54
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Общество
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
Известия вчера в 09:50
Религия
Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
Общество
Голунов отверг связь своего дела с расследованием о ритуальном бизнесе
Журналист Иван Голунов рассказал в интервью изданию Meduza, что его задержание год назад не связано с расследованием о рынке похоронных услуг в Москве.
РБК 08:37
Общество
Минюст признал введённые из-за коронавируса меры обоснованными
Министерство юстиции России признало соразмерными и обоснованными введённые в стране ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 17:06
Общество
Российский препарат от коронавируса сделают бесплатным
Первый российский препарат от коронавируса «Авифавир» будет бесплатным для пациентов по полису ОМС, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Sibnet Новости вчера в 11:10
Происшествия
Аваков объявил о тотальной зачистке среди правоохранителей в Днепропетровской области
Глава МВД заявил, что зачистке подвергнется не только Павлодарский отдел полиции, но вся правоохранительная система Днепропетровской области.
ИА Новороссия 07:44
Происшествия
В Норильске ПДК вредных веществ в воде превышена в 200 раз
Предельно допустимая концентрация вредных веществ в пробах воды, взятых из загрязненных топливом водоемов в Норильске, превышена в 200 раз.
BFM.ru 05:33
Общество
В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, выступая на брифинге в Женеве, отметила позитивные изменения в ситуации с коронавирусом в России.
Городовой вчера в 08:51
Общество
«Яндекс» составил рейтинг новых слов за последние 10 лет
Аналитики компании «Яндекс» ко Дню русского языка составили рейтинг новых слов за последние 10 лет, основываясь на данных поисковых запросов.
RT на русском 08:25
Происшествия
В Башкирии без вести пропал шестилетний мальчик
Kursk.com 04:55
Политика
Песков напомнил об условии вступления в силу поправок к Конституции
По словам Пескова, президент Владимир Путин говорил, что поправки вступят в силу только после того, как их поддержат граждане России.
РБК вчера в 06:23
Общество
В Татарстане отменили масочный режим на открытом воздухе
Власти Татарстана отменили перчаточно-масочный режим в общественных местах на открытом воздухе.
RT на русском 10:06
Общество
Соловьев прокомментировал уход своей соведущей Шафран
Взгляд.ру 03 июня в 07:51