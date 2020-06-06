Президент России Владимир Путин заявил о стремлении к тому, чтобы выходить из ситуации ограничений по коронавирусу как можно быстрее.

Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений

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