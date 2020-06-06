Коронавирус
ВедомостиПутин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
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Общество
В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены
РИА Новости 18:30
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропад". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 18:35
Общество
Кабмин утвердил порядок возврата билетов на отложенные мероприятия
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возмещении компенсаций за купленные билеты на несостоявшиеся культурные мероприятия из-за режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации или обмене их на ваучеры.
РБК 13:56
Общество
Бэнкси посвятил новую картину протестам в США
Британский уличный художник Бэнкси представил в Instagram новую картину.
Ruposters.ru 09:55
Фигурное катание
Туктамышева в Instagram исполнила горячий танец
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Instagram-аккаунте поделилась с подписчиками своим зажигательным танцем .
РИА Новости 13:55
Политика
Песков назвал условия вступления в силу поправок к Конституции
Поправки в Конституцию РФ вступят в силу лишь в случае одобрения их на всенародном голосовании.
ТК Звезда вчера в 06:45
Шоу-бизнес
Пелагея сменила имидж и помолодела
Поклонники Пелагеи сразу отметили, что с чёлкой певица выглядит как девочка, помолодевшая и стильная.
Paparazzi.ru вчера в 02:36
Гаджеты
Рынок флагманских аппаратов Apple падает
По причине резких снижений доходов среднего класса сегмент флагманских аппаратов стремительно падает.
IT-World 11:13
Политика
Помпео сравнил Китай с нацистской Германией
Вашингтон, 7 июня 2020, 02:00 — REGNUM Действия Китая в Гонконге сопоставимы с действиями Германии в Европе во время Второй мировой войны, заявил 6 июня госсекретарь США Майкл Помпео в интервью Daily Caller по поводу годовщины высадки союзных войск в Нормандии.
REGNUM 19:00
Политика
МИД опубликует подборку «наставлений» США по демократии
Министерство иностранных дел России опубликует подборку о том, как США в последние 10 лет "учили весь мир демократии", сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 15:43
Политика
Премьер Польши надеется на рост военного контингента США в государстве
Польша рассчитывает на усиление американского военного контингента в республике, однако решение остается за президентом США Дональдом Трампом, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Экономика сегодня 07:25
Происшествия
Главу Российской венчурной компании отправили под домашний арест
Обновлено в 18:56 Гагаринский суд Москвы поместил под домашний арест гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий.
BFM.ru вчера в 07:24
Политика
Бразилия перестала публиковать актуальную статистику по коронавирусу
Ранее 5 июня Минздрав Бразилии приостановил работу сайта, на котором отображаются актуальные сведения о заболевших.
РБК 19:29
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС 17:00
Космос
В Роскосмосе оценили опасность от приближающегося к Земле астероида
Низкую опасность представляет для Земли приближающийся к ней астероид, 5 июня сообщила пресс-служба Роскосмоса.
ИА Красная Весна вчера в 10:01
Общество
Вильфанд предупредил о переменчивом лете в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода этим летом в России будет переменчивой, жаркие дни будут сменяться холодными и дождливыми.
Известия 16:08
Футбол
Инфантино предлагает обсудить ограничение зарплат и трансферных сумм
Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил провести переговоры с лигами по всему миру по поводу возможного введения ограничения по зарплатам и трансферным суммам в рамках финансового воздействия пандемии коронавируса.
Евро-футбол.ру 17:32
Футбол
Футболисты «Шахтера» обыграли «Десну» в матче чемпионата Украины
Донецкий "Шахтер" одержал победу над черниговской "Десной" в матче 25-го тура чемпионата Украины по футболу.
РИА Новости 11:57
Общество
Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей жены
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин (вел утренние выпуски программы «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня» на телеканале НТВ) сообщил на странице в Facebook о смерти своей супруги Юлии.
Петербургский дневник вчера в 08:21
Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском 09:59
Шоу-бизнес
Плющенко, Рудковская и Гном Гномыч станцевали под модный трек
На видеозаписи семейство двукратного олимпийского чемпиона исполняет модный танец в солнцезащитных очках под популярный в интернете трек Banana (DJ FLe — Minisiren Remix) в исполнении Conkarah и Shaggy.
РИА Новости 13:59
Общество
В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от «лутеров»
Газета.Ru вчера в 04:22
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 12:44
Шоу-бизнес
Волочкова, Боня и Тимати оказались налоговыми должниками
Лидером оказалась главная балерина страны Анастасия Волочкова. У неё обнаружилось 12 задолженностей на сумму 347 тысяч рублей.
Paparazzi.ru вчера в 08:14
Наука
Человечество создало «идеальные условия» для эпидемий — ученые
Ученые из Ливерпульского университета заявили, что люди сами создали «идеальные условия» для передачи заразных инфекций человеку из дикой природы и их распространения по планете.
ToDay News Ufa 16:55
Политика
Предвыборная программа Лукашенко: продать России очередной «майдан»
Поворотным событием стал госпереворот на Украине — так называемый «майдан» 2014 года.
REGNUM 15:42
Общество
Маск назвал бессмысленным уголовные сроки за торговлю марихуаной в США
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск раскритиковал уголовные преследования за торговлю марихуаной в США. Об этом он написал в своем Twitter.
Lenta.ru 18:47
Культура
В "Союзмультфильме" прокомментировали новый эскиз Волка из "Ну, погоди!"
Эскиз Волка из "Ну, погоди!" с новой внешностью, попавший ранее в сеть, не является окончательным выбором, это один из вариантов, над визуальным решением которого "Союзмультфильм" активно продолжает работать, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии в пятницу.
РИА Новости вчера в 06:32
Армия и оружие
Глава МИД ФРГ: между Германией и США сложились «сложные» отношения
Отношения между Германией и США «сложные», заявил министр иностранных дел ФРГ Хейко Маас 6 июня в интервью газете Bild am Sonntag.
ИА Красная Весна 18:47