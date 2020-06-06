Коронавирус

ВедомостиВедомостиПутин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений

Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
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Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений

Газета.Ru15:19

Путин призвал стремиться к быстрому выходу из режима ограничений

RT на русском09:09

Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений

РИА Новости08:48

Путин заявил о важности осознанного выхода из ограничений по COVID-19

Известия08:55

Путин заявил о стремлении выйти из режима ограничений «как можно быстрее»

РБК08:49

Путин призвал «как можно быстрее» снимать ограничения из-за коронавируса

Lenta.ru09:09

Путин считает, что выход из режима ограничений должен быть осознанным и спокойным

ТАСС08:36
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Общество

В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены

РИА Новости 18:30
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Здоровье

В Ульяновске девушку-волонтера, умершую от рака, представят к награде

РЕН ТВ 10:41
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Шоу-бизнес

Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропад". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 18:35
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Общество

Кабмин утвердил порядок возврата билетов на отложенные мероприятия

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возмещении компенсаций за купленные билеты на несостоявшиеся культурные мероприятия из-за режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации или обмене их на ваучеры.
РБК 13:56
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Общество

Бэнкси посвятил новую картину протестам в США

Британский уличный художник Бэнкси представил в Instagram новую картину.
Ruposters.ru 09:55
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Фигурное катание

Туктамышева в Instagram исполнила горячий танец

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Instagram-аккаунте поделилась с подписчиками своим зажигательным танцем .
РИА Новости 13:55
Политика

Песков назвал условия вступления в силу поправок к Конституции

Поправки в Конституцию РФ вступят в силу лишь в случае одобрения их на всенародном голосовании.
ТК Звезда вчера в 06:45
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Шоу-бизнес

Пелагея сменила имидж и помолодела

Поклонники Пелагеи сразу отметили, что с чёлкой певица выглядит как девочка, помолодевшая и стильная.
Paparazzi.ru вчера в 02:36
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Гаджеты

Рынок флагманских аппаратов Apple падает

По причине резких снижений доходов среднего класса сегмент флагманских аппаратов стремительно падает.
IT-World 11:13
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Политика

Помпео сравнил Китай с нацистской Германией

Вашингтон, 7 июня 2020, 02:00 — REGNUM Действия Китая в Гонконге сопоставимы с действиями Германии в Европе во время Второй мировой войны, заявил 6 июня госсекретарь США Майкл Помпео в интервью Daily Caller по поводу годовщины высадки союзных войск в Нормандии.
REGNUM 19:00
Политика

МИД опубликует подборку «наставлений» США по демократии

Министерство иностранных дел России опубликует подборку о том, как США в последние 10 лет "учили весь мир демократии", сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 15:43
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Политика

Премьер Польши надеется на рост военного контингента США в государстве

Польша рассчитывает на усиление американского военного контингента в республике, однако решение остается за президентом США Дональдом Трампом, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Экономика сегодня 07:25
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Происшествия

Главу Российской венчурной компании отправили под домашний арест

Обновлено в 18:56 Гагаринский суд Москвы поместил под домашний арест гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий.
BFM.ru вчера в 07:24
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Политика

Бразилия перестала публиковать актуальную статистику по коронавирусу

Ранее 5 июня Минздрав Бразилии приостановил работу сайта, на котором отображаются актуальные сведения о заболевших.
РБК 19:29
Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС 17:00
11
Космос

В Роскосмосе оценили опасность от приближающегося к Земле астероида

Низкую опасность представляет для Земли приближающийся к ней астероид, 5 июня сообщила пресс-служба Роскосмоса.
ИА Красная Весна вчера в 10:01
29
Общество

Вильфанд предупредил о переменчивом лете в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода этим летом в России будет переменчивой, жаркие дни будут сменяться холодными и дождливыми.
Известия 16:08
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Футбол

Инфантино предлагает обсудить ограничение зарплат и трансферных сумм

Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил провести переговоры с лигами по всему миру по поводу возможного введения ограничения по зарплатам и трансферным суммам в рамках финансового воздействия пандемии коронавируса.
Евро-футбол.ру 17:32
Футбол

Футболисты «Шахтера» обыграли «Десну» в матче чемпионата Украины

Донецкий "Шахтер" одержал победу над черниговской "Десной" в матче 25-го тура чемпионата Украины по футболу.
РИА Новости 11:57
Общество

Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей жены

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин (вел утренние выпуски программы «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня» на телеканале НТВ) сообщил на странице в Facebook о смерти своей супруги Юлии.
Петербургский дневник вчера в 08:21
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Политика

Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском 09:59
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Шоу-бизнес

Плющенко, Рудковская и Гном Гномыч станцевали под модный трек

На видеозаписи семейство двукратного олимпийского чемпиона исполняет модный танец в солнцезащитных очках под популярный в интернете трек Banana (DJ FLe — Minisiren Remix) в исполнении Conkarah и Shaggy.
РИА Новости 13:59
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Общество

В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от «лутеров»

Газета.Ru вчера в 04:22
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Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 12:44
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Шоу-бизнес

Волочкова, Боня и Тимати оказались налоговыми должниками

Лидером оказалась главная балерина страны Анастасия Волочкова. У неё обнаружилось 12 задолженностей на сумму 347 тысяч рублей.
Paparazzi.ru вчера в 08:14
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Наука

Человечество создало «идеальные условия» для эпидемий — ученые

Ученые из Ливерпульского университета заявили, что люди сами создали «идеальные условия» для передачи заразных инфекций человеку из дикой природы и их распространения по планете.
ToDay News Ufa 16:55
Политика

Предвыборная программа Лукашенко: продать России очередной «майдан»

Поворотным событием стал госпереворот на Украине — так называемый «майдан» 2014 года.
REGNUM 15:42
Общество

Маск назвал бессмысленным уголовные сроки за торговлю марихуаной в США

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск раскритиковал уголовные преследования за торговлю марихуаной в США. Об этом он написал в своем Twitter.
Lenta.ru 18:47
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Культура

В "Союзмультфильме" прокомментировали новый эскиз Волка из "Ну, погоди!"

Эскиз Волка из "Ну, погоди!" с новой внешностью, попавший ранее в сеть, не является окончательным выбором, это один из вариантов, над визуальным решением которого "Союзмультфильм" активно продолжает работать, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии в пятницу.
РИА Новости вчера в 06:32
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Армия и оружие

Глава МИД ФРГ: между Германией и США сложились «сложные» отношения

Отношения между Германией и США «сложные», заявил министр иностранных дел ФРГ Хейко Маас 6 июня в интервью газете Bild am Sonntag.
ИА Красная Весна 18:47
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