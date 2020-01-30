Политика

Живая КубаньЖивая КубаньПутин призвал к более строгим наказаниям чиновников за хамство

По мнению главы государства, наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, пишет РИА Новости. Владимир Путин напомнил, что в стране уже есть законы, защищающие честь и достоинство россиян, вне зависимости от их служебного положения или былых заслуг.
Читать в источнике
Комментировать245
с чего всё началось

Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство

Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости10:53

Подробнее о событии

Путин потребовал строже наказывать чиновников за хамство

Газета.Ru15:30

Член ОП РФ: «Хамство и чванство чиновников — это очень больная тема»

REGNUM14:03

Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство

РИА Новости10:53

Путин предложил «выметать» чиновников за хамство

РБК11:48

Путин высказался о хамстве чиновников

Lenta.ru11:25

Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство

Коммерсантъ12:05

Путин призвал «выметать» хамов с госслужбы

Российская газета10:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 16:52, Ашберн
Общество

В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб

РИА Новости 05:24
Политика

Стала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ

Точная сумма зарплаты бывшего премьер-министра составит 618,3 тысячи рублей. Такая зарплата установлена с 16 января 2020 года.
REGNUM 09:50
Здоровье

В США коронавирус впервые передался от человека к человеку

В США зарегистрирован первый случай передачи коронавируса от человека к человеку, передает ТАСС.
Рамблер 15:10
Происшествия

Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Известия 15:50
Происшествия

67 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера

Газета.Ru 14:42
Происшествия

Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь

Напомним, 16-летний подросток из Смоленска пропал 6 апреля на молодежной вечеринке в лесу близ Демидово.
Российская газета вчера в 11:55
Общество

Собчак объяснила просьбу сойти с самолета во Внуково

Телеведущая и продюсер телеканала «Супер» Ксения Собчак сошла с борта самолета во Внуково, который должен был лететь из Москвы в Санкт-Петербург из-за долгого ожидания вылета.
РБК 12:47
Политика

Путин назвал условие для подписания закона о поправке к Конституции

Российский президент Владимир Путин заявил, что примет решение о подписании закона о поправке к Конституции только после результатов голосования граждан.
RT на русском 11:11
Футбол

Ребров рассказал об ошибках Эмери в «Спартаке»

Вратарь московского «Спартака» Артем Ребров, говоря о работе в команде испанского специалиста Унаи Эмери, отметил, что главный тренер был слишком погружен в футбол.
ProstoProSport 16:12
ЖКХ

Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту

Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства.
Интерфакс 07:16
Футбол

Ригони досрочно вернется из «Сампдории» в «Зенит»

ProstoProSport 10:18
Энергетика

Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти

Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.
РИА Новости 08:25
Авто

Bosch считает, что производство автомобилей достигло пика

Мировая автомобильная индустрия, возможно, уже достигла своего пика в плане производства — это то, о чем заявляет одна из ведущих мировых инженерных и технологических компаний Bosch в лице своего генерального директора Волькмара Деннера.
SpeedMe 04:39
Культура

Создатели «Дома-2» выпустят шоу с 3D Людмилой Гурченко в роли ведущей

Создатели телешоу "Дом-2" планируют использовать цифровой образ актрисы Людмилы Гурченко в качестве ведущей нового проекта.
Москва 24 28 января в 04:56
Экономика

В Минтруде рассказали о динамике изменения прожиточного минимума

Ранее Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей за IV квартал 2019 года.
RT на русском вчера в 08:42
Политика

Помпео прибыл с официальным визитом на Украину

ТАСС 15:51
Общество

Информацию о заболевшем коронавирусом в Москве не подтвердили

В секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой не подтвердили данные о первом заболевшем новым коронавирусом в столице.
Вечерняя Москва 16:33
Происшествия

В жилом доме в Нижнем Новгороде прогремел взрыв

В Нижнем Новгороде в подвале жилого пятиэтажного дома произошел взрыв, сообщает канал "360". По информации телеканала, взорвалась граната.
РИА Новости 05:33
Футбол

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов перешёл в «Сельту»

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов перешёл в испанскую «Сельту» на правах аренды.
REGNUM 13:33
Происшествия

Лайнер Utair совершил экстренную посадку во Внуково

В московском аэропорту Внуково благополучно приземлился самолет перевозчика Utair, который следовал из Москвы в Ростов.
РЕН ТВ 12:59
Политика

Главу Чувашии отправили в отставку

Владимир Путин своим указом досрочно отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева "в связи с утратой доверия" главы государства, сообщает пресс-служба Кремля.
Москва 24 вчера в 09:29
Общество

В России не умеют танцевать гопак — посольство Украины в США

Посольство Украины в США отреагировало на комментарий американской телеведущей Эллен Дедженерес по поводу происхождения танца гопак.
REGNUM 05:21
Шоу-бизнес

Евгений Плющенко опроверг слова Марины Девятовой об их романе

Марина Девятова утверждает, что между ней и Евгением Плющенко был страстный роман По словам певицы, их с фигуристом роман развивался стремительно.
Вокруг ТВ 10:56
Общество

McDonald’s отменил акцию с бургерами по 3 руб. из-за коронавируса

Акция, приуроченная к 30-летнему юбилею компании в России, должна была состояться в пятницу, 31 января, в первом заведении McDonald’s, открытом в Москве в 1990 году по адресу: ул. Большая Бронная, 29.
РБК 07:12
Футбол

Исламхан, которого просматривал «Зенит», продолжит карьеру в ОАЭ

Как сообщает sports.kz со ссылкой на агента футболиста Марата Арчегова, 26-летний спортсмен продолжит карьеру в ОАЭ.
Матч ТВ 06:53
Происшествия

Суд арестовал пятерых экс-полицейских по делу Голунова

РИА Новости 12:51
Технологии

Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp.
РИА Новости 15:40
Политика

Совет ЕС окончательно утвердил соглашение о Brexit

Совет Европейского союза официально утвердил решение о заключении с Великобританией соглашения о выходе страны из состава ЕС.
РБК 09:03
Футбол

Кокорин не исключил расторжения контракта с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отреагировал на информацию о том, что он намерен разорвать контракт с петербургским клубом.
NewInform 07:06
Общество

ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 15:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное