Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.

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По мнению главы государства, наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, пишет РИА Новости. Владимир Путин напомнил, что в стране уже есть законы, защищающие честь и достоинство россиян, вне зависимости от их служебного положения или былых заслуг.

Путин призвал к более строгим наказаниям чиновников за хамство

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