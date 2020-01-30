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Живая КубаньПутин призвал к более строгим наказаниям чиновников за хамство
По мнению главы государства, наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, пишет РИА Новости. Владимир Путин напомнил, что в стране уже есть законы, защищающие честь и достоинство россиян, вне зависимости от их служебного положения или былых заслуг.
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Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.РИА Новости10:53
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